



В Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі - 08.10.2025 13:07

Середа, 8 жовтня 2025 року, близько полудня. Після чергової масованої атаки Росії на територію України, у місті Прилуки Чернігівської області спостерігається густе задимлення. Причиною став удар по об’єкту критичної інфраструктури — місцевій нафтобазі.

Про це офіційно повідомила Прилуцька міська рада, звернувшись до жителів із проханням дотримуватися правил безпеки.

«Сьогодні внаслідок влучання в один із об’єктів критичної інфраструктури поза межами міста спостерігається значне задимлення. Просимо населення залишатися вдома, за можливості не відчиняти вікна та не виходити на вулицю без потреби», — йдеться у повідомленні.

За словами місцевої влади, дим поширюється швидко, особливо на тлі зміни напрямку вітру. У повітрі відчувається характерний запах продуктів горіння нафтопродуктів. Це може бути небезпечно для здоров’я, особливо для дітей, людей похилого віку та тих, хто має хвороби дихальної системи.

Міська рада закликала мешканців дотримуватися елементарних заходів безпеки:

щільно зачинити вікна, кватирки, двері;

не користуватися кондиціонерами, що подають повітря ззовні;

по можливості використовувати побутові очищувачі повітря або фільтри;

збільшити споживання чистої води, щоб допомогти організму вивести токсини;

при появі ознак отруєння димом — головного болю, кашлю, нудоти чи подразнення очей — звертатися до лікарів.

У разі подальшого поширення диму, служби цивільного захисту обіцяють оперативно інформувати населення через офіційні канали.

Масована атака по енергетичній інфраструктурі України

В ніч на 8 жовтня Росія здійснила масштабну атаку по енергетичних та промислових об’єктах на території кількох регіонів України. Основними напрямками стали Чернігівщина, Дніпропетровщина та Одещина.

Під удар потрапили міста Ніжин і Прилуки — саме тут ворог намагався зруйнувати елементи паливно-енергетичного комплексу. За даними місцевих адміністрацій, поблизу Ніжина внаслідок падіння уламків "Шахедів" пошкоджено залізничну інфраструктуру, а у Прилуках влучання припало на територію нафтобази.

У Кривому Розі російські війська застосували одночасно близько тридцяти дронів-камікадзе та авіабомб КАБ, внаслідок чого зафіксовано серйозні пошкодження енергетичних об’єктів.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі Україну атакували понад 180 безпілотників типу “Shahed”, з яких 154 вдалося збити силами ППО. Це одна з наймасштабніших атак за останні місяці.

Попри високий відсоток перехоплень, частині дронів вдалося досягти цілей, що призвело до масштабних пожеж та перебоїв в енергопостачанні.

Ситуація в енергосистемі залишається складною

Міністерство енергетики України повідомило, що через нічні обстріли пошкоджено низку енергетичних об’єктів у центральних та північних регіонах. У деяких областях можливі тимчасові відключення світла.

Українців закликають економно користуватися електроенергією, особливо у вечірні години, коли навантаження на систему є найбільшим.

Прилуки: місто, що знову під ударом

Прилуки, розташовані приблизно за 140 кілометрів від Києва, уже не вперше стають мішенню російських атак. З початку повномасштабного вторгнення місто неодноразово потерпало від ударів по об’єктах паливної інфраструктури.

Нафтобаза, по якій було завдано удару цього разу, забезпечувала пальним не лише Прилуцький район, а й частину сусідніх регіонів. Через масштаб пожежі до гасіння залучено десятки рятувальників, пожежні розрахунки з Чернігова, Ніжина та навколишніх населених пунктів.

Дим від палаючих резервуарів із нафтопродуктами видно за десятки кілометрів. Стовп чорного диму піднявся високо в небо і протягом кількох годин не розсіювався.

Рятувальники працюють у складних умовах — через ризик нових вибухів і високу температуру поблизу осередків займання.

Заклик до громадян — зберігати спокій і дотримуватись правил безпеки

Влада міста нагадує: у випадках задимлення чи появи різкого запаху горілого, не можна панікувати, бігти на вулицю або відкривати вікна. Найкращий захист — залишатися у приміщенні, обмежити контакт із зовнішнім повітрям і стежити за офіційними повідомленнями.

Служби цивільного захисту продовжують моніторити ситуацію. У разі небезпеки буде здійснено додаткове оповіщення через сирени, радіо та офіційні Telegram-канали.

Анна Горбань

