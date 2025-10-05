Перевірка нерухомості онлайн перед купівлею. Довірте це фаховим юристам!- 08.10.2025 10:49
Перевірка нерухомості онлайн перед купівлею. Довірте це фаховим юристам!
Купівля квартири, будинку чи земельної ділянки — важливе рішення, яке часто супроводжується великими фінансовими ризиками. На жаль, не всі угоди з нерухомістю в Україні є прозорими, тому перевірка нерухомості онлайн перед купівлею — це перший крок до безпечної інвестиції.
Багато людей навіть не здогадуються, що об’єкт потрібно перевірити юристам - адже може перебувати під арештом, у заставі чи бути предметом судових спорів. Тому найрозумніше рішення — довірити перевірку юристам з нерухомості, які мають досвід роботи з державними реєстрами та знають, де можуть приховуватись ризики.
🔍 Чому перевірка нерухомості онлайн — за порадами юристів є обов’язковою?
Перевірка квартири або будинку перед купівлею — це не формальність, а спосіб уникнути шахрайства.
Юрист перевіряє, чи дійсно продавець є законним власником, чи не перебуває майно під арештом або в іпотеці, чи не відкриті виконавчі провадження проти власника.
Вчасно проведена юридична перевірка об’єкта нерухомості дає можливість уникнути:
втрати коштів через недійсний договір;
тривалих судових спорів;
подвійного продажу одного й того ж об’єкта;
арешту чи заборони на відчуження після покупки.
Якщо вам потрібно перевірити нерухомость пишіть юристам центру Права та Захисту ЛексЮкрейн вже зараз в телеграм . Юристи центру працюють по всій Україні, перевірку проведуть онлайн, та за потреби оффлайн!
⚖️ Основні реєстри для перевірки нерухомості
Щоб перевірити квартиру перед купівлею, юрист з нерухомості аналізує дані одразу з кількох офіційних джерел:
Державний реєстр речових прав на нерухоме майно
Дає можливість побачити власника, вид права, наявність арештів або іпотек, а також історію переходів права власності.
Єдиний реєстр боржників
Виявляє виконавчі провадження щодо власника — адже борги можуть вплинути на долю об’єкта.
Судовий реєстр
Допомагає перевірити, чи не ведуться судові спори стосовно майна.
Державний земельний кадастр (ДЗК)
Для земельних ділянок — це джерело даних про площу, межі, цільове призначення та власника.
Реєстр іпотек і обтяжень
Дозволяє виявити застави або інші обмеження, накладені банками чи кредиторами.
Зібрані дані юрист узагальнює в одному звіті, що дає покупцеві повне уявлення про стан об’єкта.
🧩 Як проходить юридична перевірка документів на нерухомість
Професійна перевірка документів на нерухомість охоплює не лише офіційні бази. Наші юристи також:
перевіряють технічну документацію на відповідність фактичному стану об’єкта;
виявляють незаконні перепланування;
аналізують попередні договори купівлі-продажу;
оцінюють правові ризики для покупця;
перевіряють забудовника, якщо мова про новобудову.
У результаті клієнт отримує детальний юридичний висновок, де вказано всі потенційні ризики та рекомендації щодо безпечного укладення угоди.
💻 Онлайн-перевірка — швидко та зручно
Сьогодні більшість реєстрів доступні в електронній формі, тому перевірку нерухомості онлайн можна провести без відвідування державних органів.
Наші юристи виконують аналіз у стислі терміни — зазвичай від 1 до 2 днів — і надають клієнтові звіт у зручному форматі.
У звіті зазначається:
актуальний власник об’єкта;
арешти, судові справи чи обмеження;
історія переходів права власності;
борги або виконавчі провадження;
оцінка юридичної “чистоти” об’єкта.
Це дозволяє покупцю приймати рішення, спираючись на достовірні та перевірені дані.
🧠 Чому важливо звертатися саме до юриста з нерухомості
Звичайна людина може отримати інформацію з відкритих джерел, але не завжди здатна правильно її інтерпретувати. Наприклад, деякі записи в реєстрі можуть бути застарілими або частково внесеними.
Юрист з нерухомості:
знає, як перевірити квартиру перед купівлею комплексно;
вміє виявляти приховані ризики;
перевіряє законність усіх попередніх угод;
готує юридичний висновок і супроводжує клієнта до моменту підписання договору в нотаріуса.
💼 Наші послуги
Ми пропонуємо повний спектр юридичних послуг, пов’язаних із нерухомістю:
перевірка нерухомості онлайн перед купівлею;
перевірка забудовника та житлового комплексу;
аналіз договорів купівлі-продажу, дарування, міни, оренди;
супровід угод у нотаріуса;
підготовка письмового юридичного висновку.
Ми працюємо лише з офіційними реєстрами та гарантуємо повну конфіденційність усіх даних клієнтів.
🏠 Безпечна купівля починається з перевірки
Перш ніж внести завдаток чи підписати договір, переконайтеся, що об’єкт юридично “чистий”.
Професійна перевірка нерухомості онлайн допоможе вам уникнути неприємних сюрпризів і забезпечить спокій після покупк
