



Перевірка нерухомості онлайн перед купівлею. Довірте це фаховим юристам! - 08.10.2025 10:49

Перевірка нерухомості онлайн перед купівлею. Довірте це фаховим юристам!

Купівля квартири, будинку чи земельної ділянки — важливе рішення, яке часто супроводжується великими фінансовими ризиками. На жаль, не всі угоди з нерухомістю в Україні є прозорими, тому перевірка нерухомості онлайн перед купівлею — це перший крок до безпечної інвестиції.

Багато людей навіть не здогадуються, що об’єкт потрібно перевірити юристам - адже може перебувати під арештом, у заставі чи бути предметом судових спорів. Тому найрозумніше рішення — довірити перевірку юристам з нерухомості, які мають досвід роботи з державними реєстрами та знають, де можуть приховуватись ризики.

🔍 Чому перевірка нерухомості онлайн — за порадами юристів є обов’язковою?

Перевірка квартири або будинку перед купівлею — це не формальність, а спосіб уникнути шахрайства.

Юрист перевіряє, чи дійсно продавець є законним власником, чи не перебуває майно під арештом або в іпотеці, чи не відкриті виконавчі провадження проти власника.

Вчасно проведена юридична перевірка об’єкта нерухомості дає можливість уникнути:

втрати коштів через недійсний договір;

тривалих судових спорів;

подвійного продажу одного й того ж об’єкта;

арешту чи заборони на відчуження після покупки.



Якщо вам потрібно перевірити нерухомость пишіть юристам центру Права та Захисту ЛексЮкрейн вже зараз в телеграм . Юристи центру працюють по всій Україні, перевірку проведуть онлайн, та за потреби оффлайн!

⚖️ Основні реєстри для перевірки нерухомості

Щоб перевірити квартиру перед купівлею, юрист з нерухомості аналізує дані одразу з кількох офіційних джерел:

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Дає можливість побачити власника, вид права, наявність арештів або іпотек, а також історію переходів права власності.

Єдиний реєстр боржників

Виявляє виконавчі провадження щодо власника — адже борги можуть вплинути на долю об’єкта.

Судовий реєстр

Допомагає перевірити, чи не ведуться судові спори стосовно майна.

Державний земельний кадастр (ДЗК)

Для земельних ділянок — це джерело даних про площу, межі, цільове призначення та власника.

Реєстр іпотек і обтяжень

Дозволяє виявити застави або інші обмеження, накладені банками чи кредиторами.

Зібрані дані юрист узагальнює в одному звіті, що дає покупцеві повне уявлення про стан об’єкта.

🧩 Як проходить юридична перевірка документів на нерухомість

Професійна перевірка документів на нерухомість охоплює не лише офіційні бази. Наші юристи також:

перевіряють технічну документацію на відповідність фактичному стану об’єкта;

виявляють незаконні перепланування;

аналізують попередні договори купівлі-продажу;

оцінюють правові ризики для покупця;

перевіряють забудовника, якщо мова про новобудову.

У результаті клієнт отримує детальний юридичний висновок, де вказано всі потенційні ризики та рекомендації щодо безпечного укладення угоди.

💻 Онлайн-перевірка — швидко та зручно

Сьогодні більшість реєстрів доступні в електронній формі, тому перевірку нерухомості онлайн можна провести без відвідування державних органів.

Наші юристи виконують аналіз у стислі терміни — зазвичай від 1 до 2 днів — і надають клієнтові звіт у зручному форматі.

У звіті зазначається:

актуальний власник об’єкта;

арешти, судові справи чи обмеження;

історія переходів права власності;

борги або виконавчі провадження;

оцінка юридичної “чистоти” об’єкта.

Це дозволяє покупцю приймати рішення, спираючись на достовірні та перевірені дані.

🧠 Чому важливо звертатися саме до юриста з нерухомості

Звичайна людина може отримати інформацію з відкритих джерел, але не завжди здатна правильно її інтерпретувати. Наприклад, деякі записи в реєстрі можуть бути застарілими або частково внесеними.

Юрист з нерухомості:

знає, як перевірити квартиру перед купівлею комплексно;

вміє виявляти приховані ризики;

перевіряє законність усіх попередніх угод;

готує юридичний висновок і супроводжує клієнта до моменту підписання договору в нотаріуса.

💼 Наші послуги

Ми пропонуємо повний спектр юридичних послуг, пов’язаних із нерухомістю:

перевірка нерухомості онлайн перед купівлею;

перевірка забудовника та житлового комплексу;

аналіз договорів купівлі-продажу, дарування, міни, оренди;

супровід угод у нотаріуса;

підготовка письмового юридичного висновку.

Ми працюємо лише з офіційними реєстрами та гарантуємо повну конфіденційність усіх даних клієнтів.

🏠 Безпечна купівля починається з перевірки

Перш ніж внести завдаток чи підписати договір, переконайтеся, що об’єкт юридично “чистий”.

Професійна перевірка нерухомості онлайн допоможе вам уникнути неприємних сюрпризів і забезпечить спокій після покупк

Всі новини