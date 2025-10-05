



Де знайти драйвер на принтер Samsung на сайті Samsung. Що робити? - 07.10.2025 09:31

Питання: Не можу знайти драйвер на принтері Samsung на сайті Samsung. Що робити?

Відповідь: Драйвери для принтерів, наприклад Samsung SCX-4220 та інші старі та нові моделі принтерів, тепер підтримується компанією HP, оскільки HP придбала підрозділ принтерів і багатофункціональних пристроїв (МФУ) компанії Samsung, і всі відповідні драйвери та програмне забезпечення були передані HP. Тепер ви можете знайти та завантажити потрібний драйвер на офіційному сайті HP.

Чому так сталося?

Samsung: У 2017 році компанія HP уклала угоду про придбання підрозділу принтерів та багатофункціональних пристроїв компанії Samsung, що включало права на програмне забезпечення.

Вся відповідальність за підтримку та розробку драйверів для раніше випущених принтерів Samsung, таких як SCX-4220, перейшла до HP.

Де знайти драйвер для Samsung :

Перейдіть на веб-сайт підтримки HP (Hewlett-Packard).

У рядку пошуку знайдіть "SCX-4220" або другу необхідну вам модель принтера Samsung

Виберіть операційну систему зі списку.

Завантажте та встановіть відповідний драйвер.

