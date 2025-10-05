Де знайти драйвер на принтер Samsung на сайті Samsung. Що робити?

- 07.10.2025 09:31

Питання: Не можу знайти драйвер на принтері Samsung на сайті Samsung. Що робити?

Відповідь: Драйвери для принтерів, наприклад Samsung SCX-4220 та інші старі та нові моделі принтерів, тепер підтримується компанією HP, оскільки HP придбала підрозділ принтерів і багатофункціональних пристроїв (МФУ) компанії Samsung, і всі відповідні драйвери та програмне забезпечення були передані HP. Тепер ви можете знайти та завантажити потрібний драйвер на офіційному сайті HP.

Чому так сталося?
Samsung: У 2017 році компанія HP уклала угоду про придбання підрозділу принтерів та багатофункціональних пристроїв компанії Samsung, що включало права на програмне забезпечення.
Вся відповідальність за підтримку та розробку драйверів для раніше випущених принтерів Samsung, таких як SCX-4220, перейшла до HP.

Де знайти драйвер для Samsung :

Перейдіть на веб-сайт підтримки HP (Hewlett-Packard).

У рядку пошуку знайдіть "SCX-4220" або другу необхідну вам модель принтера Samsung
Виберіть операційну систему зі списку.
Завантажте та встановіть відповідний драйвер.

Платинова Буковина


Ключові слова: драйвер для принтера Самсунг де шукати

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі Про це офіційно повідомила Прилуцька міська рада, звернувшись
- 08.10.2025 13:07
Перевірка нерухомості онлайн перед купівлею. Довірте це фаховим юристам!
- 08.10.2025 10:49
Российские войска ночью 7 октября 2025 совершили очередную массированную атаку По данным ведомства, самая тяжелая ситуация
- 07.10.2025 14:11
Не могу найти драйвер на принтер Самсунг на сайте Самсунга. Что делать? Вопрос: Не могу найти драйвер на принтер Самсунг на сайте Самсунга. Что делать?
- 06.10.2025 21:29
Новий поїзд Київ - Бухарест - без заїзду до Чернівців 🚉 Можливості для пасажирів
- 06.10.2025 12:23
Українцям потрібно перереєстровувати нерухомість у новому держреєстрі: Чому це сталося
- 06.10.2025 09:18
Во Львовской области большое количество жертв после массированной атаки РФ, другие регионы тоже пострадали
- 05.10.2025 20:41
Биткоин снова установил рекорд: курс превысил 125 тысяч долларов
- 05.10.2025 15:09
Росіяни вдосконалюють ракети, щоб ускладнити роботу українських Patriot Російська армія продовжує активно експериментувати з новими видами озброєння
- 05.10.2025 12:45
На Львівщині велика кількість жертв після масованої атаки РФ, інші регіони теж постраждали Масштаб руйнувань
- 05.10.2025 09:40

Всі новини