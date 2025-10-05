



Не могу найти драйвер на принтер Самсунг на сайте Самсунга. Что делать? - 06.10.2025 21:29

Ответ: Драйверы для принтеров к примеру Samsung SCX-4220 и другие старые и новые модели принтеров, теперь поддерживается компанией HP, так как HP приобрела подразделение принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) компании Samsung, и все соответствующие драйверы и программное обеспечение были переданы HP. Теперь вы можете найти и скачать нужный драйвер на официальном сайте HP.

Почему так произошло:

Приобретение Samsung: В 2017 году компания HP заключила соглашение о приобретении подразделения принтеров и многофункциональных устройств компании Samsung, что включало и права на программное обеспечение.

Переход управления: Вся ответственность за поддержку и разработку драйверов для ранее выпущенных принтеров Samsung, таких как SCX-4220, перешла к HP.

Где найти драйвер для Samsung :

Перейдите на официальный сайт поддержки HP (Hewlett-Packard).

В строке поиска найдите "SCX-4220" либо другую необходмую вам модель принтера Samsung

Выберите вашу операционную систему из списка.

Скачайте и установите соответствующий драйвер.

Вадим Токальский, Платинова Буковина

