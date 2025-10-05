



Новий поїзд Київ - Бухарест - без заїзду до Чернівців - 06.10.2025 12:23

Новий міжнародний поїзд Київ – Бухарест: зручне сполучення через Молдову, без заїзду до Чернівців

З 10 жовтня «Укрзалізниця» відкриває новий щоденний міжнародний маршрут, який з’єднає столицю України з румунською столицею – Бухарестом. Цей напрямок стане ще одним кроком у зміцненні транспортного сполучення України з країнами Європейського Союзу.

Про запуск поїзда повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

📍Маршрут і розклад руху

Новий потяг курсуватиме за маршрутом:

Київ – Вінниця – Жмеринка – Могилів-Подільський – Велчинець – Унгени – Ясси – Бухарест.

Відправлення з Києва відбуватиметься о 06:30, а прибуття до Бухареста – о 06:47 наступного дня. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Бухареста о 19:10 і прибуватиме до Києва о 19:41 наступного дня.

Пасажири прибуватимуть на центральний вокзал Бухареста – Gara de Nord, звідки можна швидко дістатися до будь-якої частини міста або скористатися електричкою до міжнародного аеропорту «Анрі Коанда».

💳 Ціна квитка та умови подорожі

Вартість квитка у купейному вагоні становитиме близько 3800 гривень. Квитки вже доступні для купівлі у мобільному застосунку або на офіційному сайті «Укрзалізниці».

У поїзді передбачені комфортні купе, зручні місця для зберігання багажу, кондиціонування, гаряча вода та Wi-Fi. Також пасажирам будуть доступні сервіси міжнародного рівня, адаптовані під вимоги європейських перевезень.

🌍 Альтернатива чернівецькому напрямку

Новий маршрут не проходитиме через Чернівці, як це було у деяких попередніх сполученнях до Румунії. Це рішення пов’язане із технічними особливостями колії та спрощенням логістики руху.

Через обхід Чернівців пасажирам доведеться двічі перетинати державні кордони – спочатку з Молдовою, а потім з Румунією. Проте в «Укрзалізниці» запевняють, що всі митні й паспортні процедури будуть організовані максимально швидко та зручно для подорожувальників.

⚙️ Логістичне значення та міжнародна співпраця

Запуск нового маршруту став результатом спільної роботи транспортних відомств України, Молдови та Румунії. Цей проєкт не лише розширює туристичні та ділові можливості, але й слугує важливим кроком у напрямку інтеграції української залізничної системи до європейської транспортної мережі.

Україна активно працює над збільшенням кількості залізничних маршрутів до країн ЄС, щоб компенсувати втрату авіасполучення в умовах війни.

🚉 Можливості для пасажирів

Новий потяг відкриває широкі можливості для:

туристів, які хочуть відвідати Румунію або далі подорожувати до Болгарії та Греції;

студентів, що навчаються у румунських вишах;

бізнесменів, котрі мають партнерів у ЄС;

українців, які тимчасово перебувають за кордоном, але часто відвідують рідних в Україні.

Завдяки новому маршруту можна дістатися столиці Румунії без пересадок та довгих очікувань на прикордонних переходах.

🧳 Як підготуватися до поїздки

Перед поїздкою пасажирам радять:

перевірити наявність дійсного закордонного паспорта;

дізнатися про вимоги щодо перетину кордону між Україною, Молдовою та Румунією;

взяти із собою мінімум готівки у євро чи леях – для дрібних витрат у дорозі;

завчасно бронювати місця, особливо у перші тижні після запуску маршруту, коли очікується підвищений попит.

Подальші плани Укрзалізниці

«Укрзалізниця» продовжує розвивати міжнародні сполучення. У компанії повідомили, що ведуться перемовини щодо запуску нових напрямків до Будапешта, Кракова, Праги та Відня.

Також розглядається можливість оновлення рухомого складу на популярних міжнародних маршрутах і підвищення рівня сервісу до європейських стандартів.

У Міністерстві розвитку громад та інфраструктури підкреслили, що створення таких маршрутів — це не просто транспортне оновлення, а стратегічна частина інтеграції України до європейського простору.

«Кожен новий міжнародний потяг — це ще один шлях, який з’єднує Україну з Європою. Ми будуємо не лише залізницю, а й мости взаєморозуміння та співпраці», — йдеться у повідомленні відомства.

Новий поїзд Київ – Бухарест стане зручним, швидким і безпечним способом дістатися Румунії. Це ще один доказ того, що навіть у складний воєнний час Україна продовжує рухатися вперед, відкривати нові маршрути і посилювати міжнародні зв’язки.

Подорож із Києва до Бухареста тепер — це не лише комфортна дорога, а й символ того, як залізниця продовжує єднати українців із світом.

Автор: Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

