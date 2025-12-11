



Украинцам нужно перерегистрировать недвижимость в новом госреестре:

Владельцам недвижимости до 2013 года нужно внести свои данные в новый Госреестр

Министерство юстиции Украины пояснило, что информация из старого Реестра прав собственности на недвижимое имущество не была автоматически перенесена в новый Государственный реестр прав. Это означает, что владельцам, получившим право собственности до 2013 года, нужно самостоятельно внести данные о своем имуществе в обновленный реестр.

Почему это произошло

До 2013 г. учет прав собственности осуществляли бюро технической инвентаризации (БТИ). Именно они вносили сведения в старый Реестр прав собственности. Впоследствии система была обновлена, и в Украине заработал единый Государственный реестр прав на недвижимое имущество, который объединил все данные о жилье, земле, коммерческих помещениях и т.д.

Однако технический перенос старых данных не состоялся. Поэтому если владелец получил квартиру, дом или земельный участок раньше, его запись может отсутствовать в современной базе.

Как действовать владельцам

Министерство советует владельцам обратиться к государственному регистратору в ЦНАП (Центре предоставления административных услуг) или к нотариусу, имеющему доступ к государственному реестру. Делать это следует в пределах той области, где находится объект недвижимости.

Перед обращением следует подготовить документы, подтверждающие право собственности:

свидетельство о праве собственности,

договор купли-продажи, дарения или мены,

или другой документ, на основании которого было приобретено имущество.

Если имущество в зоне боевых действий или на оккупированной территории

Если объект недвижимости находится в Крыму, Севастополе, Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской или Сумской областях, владельцы могут обращаться к любому нотариусу или государственному регистратору по всей Украине.

Начиная с 13 октября такая возможность распространяется также на владельцев из Черниговской области, сообщили в Минюсте.

Онлайн-регистрация через «Действие»

Для удобства граждан Министерство юстиции напоминает: подать заявление о внесении данных в реестр можно и онлайн через портал «Действие». Этот способ доступен в большинстве регионов, кроме Киева, Луганской и Донецкой областей, где цифровая услуга пока не функционирует.

Представление документов онлайн особенно актуально для тех, кто временно находится за пределами Украины или не может лично обратиться к нотариусу.

Регистрация бесплатна

Отдельно Министерство подчеркнуло, что внесение права собственности в новый Государственный реестр является безвозмездной процедурой. Никаких дополнительных сборов или административных платежей не предусмотрено.

Зачем это нужно

Регистрация в новой системе позволяет владельцам избежать проблем в будущем, например, при продаже или оформлении наследства. Наличие записи в современном электронном реестре упрощает проверку прав, повышает безопасность сделок и делает информацию о собственности официально доступной.

Таким образом, даже если ваши права, полученные до 2013 года, остаются в силе, внесение их в новый реестр поможет обеспечить сохранность данных в цифровой форме и упростит юридические процедуры в дальнейшем.

