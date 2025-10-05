Российские войска ночью 7 октября 2025 совершили очередную массированную атаку

- 07.10.2025 14:11


Российские войска ночью 7 октября 2025 совершили очередную массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Под ударом оказались сразу три области – Харьковская, Черниговская и Сумская, сообщило Министерство энергетики Украины.

По данным ведомства, самая тяжелая ситуация наблюдается в Сумской и Черниговской областях, где враг целенаправленно уничтожает энергетические узлы и объекты, обеспечивающие стабильное электроснабжение населенных пунктов.

"Враг вновь атаковал энергетическую инфраструктуру трех регионов. Энергетики непрерывно работают над ликвидацией последствий и постепенно возобновляют электроснабжение потребителям", - говорится в сообщении Минэнерго.

Несмотря на постоянные риски, специалисты остаются на местах, восстанавливают линии питания, заменяют поврежденное оборудование и подключают резервные источники питания.

Энергосистема работает под давлением, но остается стабильной

В министерстве подчеркивают, что для обеспечения стабильной работы энергосистемы принимаются все возможные меры. Энергетики привлекают резервные мощности, производят перенаправление потоков электроэнергии, чтобы минимизировать последствия повреждений.

В Черниговской области из-за значительных разрушений действуют ограничения потребления электроэнергии. Часть районов временно подключается по графикам. Энергокомпании просят граждан с пониманием относиться к ситуации и уменьшать нагрузку на сеть в пиковые часы.

Параллельно идет подготовка к отопительному сезону. Несмотря на обстрелы, ремонтные бригады продолжают работать на электростанциях и тепловых сетях, создают запасы топлива, генераторов и резервных трансформаторов.

"Наша главная задача - обеспечить украинцев светом и теплом зимой, даже несмотря на системные атаки врага. Мы делаем все возможное, чтобы энергосистема оставалась устойчивой", - подчеркнули в Минэнерго.

Массированные атаки дронами и ракетами

Как сообщили в Вооруженных силах Украины, в ночь на 7 октября российская армия применила две баллистические ракеты типа "Искандер-М/KN-23" и более 150 ударных беспилотников, среди которых - "Шахед", "Гербера" и другие модификации дронов-камикадзе.

Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство целей, однако некоторые беспилотники прорвались и нанесли удары по инфраструктурным объектам.

Сумщина – под постоянным огнем

Одним из главных направлений российских атак остается Сумская область. Этой ночью враг ударил по Сумской общине, в результате чего часть города осталась без электроэнергии. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Также сообщается об обстрелах пограничных сел дронами-камикадзе, которые враг запускает с территории РФ. Из-за этого частично повреждены линии электропередачи и объекты связи.

Черниговщина: пожар после удара по зернохранилищу

В Черниговской области дроны попали в зернохранилище, где загорелся масштабный пожар. Спасатели работали несколько часов, чтобы локализовать возгорание. Информации о пострадавших пока нет, но нанесен существенный ущерб аграрной инфраструктуре.

В некоторых населенных пунктах также зафиксировано обесточивание. Энергетики уже работают над подключением резервных линий.

Харьков: удары по энергетическим объектам

В Харьковской области, которая остается одной из самых уязвимых областей, зафиксированы новые удары по объектам энергетики. В нескольких районах области временно ограничена подача электроэнергии. Местные власти просят жителей пользоваться энергосберегающими приборами и не перегружать сети.

Полтавщина: повреждено железнодорожное депо

Отдельно сообщается об ударах по Полтаве и области, где попадали в железнодорожное депо. Часть города осталась без света. На месте работают ремонтные бригады и службы ГСЧС.

Массированные атаки на энергетическую инфраструктуру свидетельствуют, что Россия продолжает пытаться сломать украинскую энергосистему в преддверии холодного сезона. Однако несмотря на сложную ситуацию, энергетики ежедневно возвращают свет миллионам украинцев, доказывая, что даже под обстрелами система продолжает работать.

Украина продолжает укреплять защиту критической инфраструктуры, а международные партнеры оказывать помощь генераторами, оборудованием и финансами для быстрого восстановления поврежденных энергообъектов.

Платинова Буковина Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі Про це офіційно повідомила Прилуцька міська рада, звернувшись
- 08.10.2025 13:07
Перевірка нерухомості онлайн перед купівлею. Довірте це фаховим юристам!
- 08.10.2025 10:49
Де знайти драйвер на принтер Samsung на сайті Samsung. Що робити? Драйвери для принтерів, наприклад Samsung SCX-4220 та інші старі
- 07.10.2025 09:31
Не могу найти драйвер на принтер Самсунг на сайте Самсунга. Что делать? Вопрос: Не могу найти драйвер на принтер Самсунг на сайте Самсунга. Что делать?
- 06.10.2025 21:29
Новий поїзд Київ - Бухарест - без заїзду до Чернівців 🚉 Можливості для пасажирів
- 06.10.2025 12:23
Українцям потрібно перереєстровувати нерухомість у новому держреєстрі: Чому це сталося
- 06.10.2025 09:18
Во Львовской области большое количество жертв после массированной атаки РФ, другие регионы тоже пострадали
- 05.10.2025 20:41
Биткоин снова установил рекорд: курс превысил 125 тысяч долларов
- 05.10.2025 15:09
Росіяни вдосконалюють ракети, щоб ускладнити роботу українських Patriot Російська армія продовжує активно експериментувати з новими видами озброєння
- 05.10.2025 12:45
На Львівщині велика кількість жертв після масованої атаки РФ, інші регіони теж постраждали Масштаб руйнувань
- 05.10.2025 09:40

Всі новини