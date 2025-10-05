



Российские войска ночью 7 октября 2025 совершили очередную массированную атаку - 07.10.2025 14:11





Российские войска ночью 7 октября 2025 совершили очередную массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Под ударом оказались сразу три области – Харьковская, Черниговская и Сумская, сообщило Министерство энергетики Украины.

По данным ведомства, самая тяжелая ситуация наблюдается в Сумской и Черниговской областях, где враг целенаправленно уничтожает энергетические узлы и объекты, обеспечивающие стабильное электроснабжение населенных пунктов.

"Враг вновь атаковал энергетическую инфраструктуру трех регионов. Энергетики непрерывно работают над ликвидацией последствий и постепенно возобновляют электроснабжение потребителям", - говорится в сообщении Минэнерго.

Несмотря на постоянные риски, специалисты остаются на местах, восстанавливают линии питания, заменяют поврежденное оборудование и подключают резервные источники питания.

Энергосистема работает под давлением, но остается стабильной

В министерстве подчеркивают, что для обеспечения стабильной работы энергосистемы принимаются все возможные меры. Энергетики привлекают резервные мощности, производят перенаправление потоков электроэнергии, чтобы минимизировать последствия повреждений.

В Черниговской области из-за значительных разрушений действуют ограничения потребления электроэнергии. Часть районов временно подключается по графикам. Энергокомпании просят граждан с пониманием относиться к ситуации и уменьшать нагрузку на сеть в пиковые часы.

Параллельно идет подготовка к отопительному сезону. Несмотря на обстрелы, ремонтные бригады продолжают работать на электростанциях и тепловых сетях, создают запасы топлива, генераторов и резервных трансформаторов.

"Наша главная задача - обеспечить украинцев светом и теплом зимой, даже несмотря на системные атаки врага. Мы делаем все возможное, чтобы энергосистема оставалась устойчивой", - подчеркнули в Минэнерго.

Массированные атаки дронами и ракетами

Как сообщили в Вооруженных силах Украины, в ночь на 7 октября российская армия применила две баллистические ракеты типа "Искандер-М/KN-23" и более 150 ударных беспилотников, среди которых - "Шахед", "Гербера" и другие модификации дронов-камикадзе.

Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство целей, однако некоторые беспилотники прорвались и нанесли удары по инфраструктурным объектам.

Сумщина – под постоянным огнем

Одним из главных направлений российских атак остается Сумская область. Этой ночью враг ударил по Сумской общине, в результате чего часть города осталась без электроэнергии. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Также сообщается об обстрелах пограничных сел дронами-камикадзе, которые враг запускает с территории РФ. Из-за этого частично повреждены линии электропередачи и объекты связи.

Черниговщина: пожар после удара по зернохранилищу

В Черниговской области дроны попали в зернохранилище, где загорелся масштабный пожар. Спасатели работали несколько часов, чтобы локализовать возгорание. Информации о пострадавших пока нет, но нанесен существенный ущерб аграрной инфраструктуре.

В некоторых населенных пунктах также зафиксировано обесточивание. Энергетики уже работают над подключением резервных линий.

Харьков: удары по энергетическим объектам

В Харьковской области, которая остается одной из самых уязвимых областей, зафиксированы новые удары по объектам энергетики. В нескольких районах области временно ограничена подача электроэнергии. Местные власти просят жителей пользоваться энергосберегающими приборами и не перегружать сети.

Полтавщина: повреждено железнодорожное депо

Отдельно сообщается об ударах по Полтаве и области, где попадали в железнодорожное депо. Часть города осталась без света. На месте работают ремонтные бригады и службы ГСЧС.

Массированные атаки на энергетическую инфраструктуру свидетельствуют, что Россия продолжает пытаться сломать украинскую энергосистему в преддверии холодного сезона. Однако несмотря на сложную ситуацию, энергетики ежедневно возвращают свет миллионам украинцев, доказывая, что даже под обстрелами система продолжает работать.

Украина продолжает укреплять защиту критической инфраструктуры, а международные партнеры оказывать помощь генераторами, оборудованием и финансами для быстрого восстановления поврежденных энергообъектов.

