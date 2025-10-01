



Українцям потрібно перереєстровувати нерухомість у новому держреєстрі: - 06.10.2025 09:18

Власникам нерухомості до 2013 року потрібно внести свої дані до нового Держреєстру

Міністерство юстиції України пояснило, що інформація зі старого Реєстру прав власності на нерухоме майно не була автоматично перенесена до нового Державного реєстру речових прав. Це означає, що власникам, які набули право власності до 2013 року, потрібно самостійно внести дані про своє майно в оновлений реєстр.

Чому це сталося

До 2013 року облік прав власності здійснювали бюро технічної інвентаризації (БТІ). Саме вони вносили відомості до старого Реєстру прав власності. Згодом система була оновлена, і в Україні запрацював єдиний Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, який об’єднав усі дані про житло, землю, комерційні приміщення тощо.

Однак технічного перенесення старих даних не відбулося. Тому, якщо власник отримав квартиру, будинок чи земельну ділянку раніше, його запис може бути відсутній у сучасній базі.

Як діяти власникам

Міністерство радить власникам звернутися до державного реєстратора в ЦНАП (Центрі надання адміністративних послуг) або до нотаріуса, який має доступ до державного реєстру. Робити це слід у межах тієї області, де розташований об’єкт нерухомості.

Перед зверненням потрібно підготувати документи, що підтверджують право власності:

свідоцтво про право власності,

договір купівлі-продажу, дарування чи міни,

або інший документ, на підставі якого було набуте майно.

Якщо майно в зоні бойових дій чи на окупованій території

Якщо об’єкт нерухомості знаходиться у Криму, Севастополі, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській або Сумській областях, власники можуть звертатися до будь-якого нотаріуса або державного реєстратора по всій Україні.

Починаючи з 13 жовтня, така можливість поширюється також на власників із Чернігівської області, повідомили в Мін’юсті.

Онлайн-реєстрація через «Дію»

Для зручності громадян Міністерство юстиції нагадує: подати заяву про внесення даних до реєстру можна і онлайн — через портал «Дія». Цей спосіб доступний у більшості регіонів, окрім міста Києва, Луганської та Донецької областей, де цифрова послуга наразі не функціонує.

Подання документів онлайн особливо актуальне для тих, хто тимчасово перебуває за межами України або не може особисто звернутися до нотаріуса.

Реєстрація безкоштовна

Окремо Міністерство підкреслило, що внесення права власності до нового Державного реєстру є безоплатною процедурою. Жодних додаткових зборів чи адміністративних платежів не передбачено.

Навіщо це потрібно

Реєстрація у новій системі дозволяє власникам уникнути проблем у майбутньому — наприклад, під час продажу чи оформлення спадщини. Наявність запису в сучасному електронному реєстрі спрощує перевірку прав, підвищує безпеку угод і робить інформацію про власність офіційно доступною.

Таким чином, навіть якщо ваші права, отримані до 2013 року, залишаються чинними, внесення їх до нового реєстру допоможе забезпечити збереження даних у цифровій формі та спростить юридичні процедури надалі.

