



У Чернівцях відбулася прем’єра опери «Креонт» Дмитра Бортнянського - 03.10.2025 15:24

У Чернівцях відбулася прем’єра опери «Креонт» Дмитра Бортнянського до 120-річчя театру

У Чернівцях відзначили 120-річчя з дня відкриття обласного музично-драматичного театру ім. Ольги Кобилянської гучною подією — прем’єрою опери «Креонт» українського композитора Дмитра Бортнянського. Постановка стала справжнім мистецьким відкриттям і однією з перших повноцінних інтерпретацій цього твору на українській сцені.

Світова прем’єра сценічної версії «Креонта» пройшла за підтримки Чернівецької обласної військової адміністрації, обласної та міської рад. Проєкт реалізували під патронатом ЮНЕСКО та Europa Nostra, що ще більше підкреслило його культурну вагу та значення для українського мистецтва.

Віднайдена перлина української музичної спадщини

Опера «Креонт» — це ранній твір Дмитра Бортнянського, створений ним у 1776 році під час навчання в Італії. Композитор написав її італійською мовою на лібрето Марко Кольтелліні, відомого автора, який працював із багатьма європейськими митцями XVIII століття.

За жанром «Креонт» належить до італійської опери seria, популярної у XVIII столітті. В її основі — міфологічний сюжет про давньогрецького царя Креонта, владу, кохання та моральний вибір.

Протягом тривалого часу в Україні твір вважався втраченим. Лише нещодавно стало відомо, що копія партитури зберігається в архівах бібліотеки Аджуда в Лісабоні (Португалія). Там її знайшла музикознавиця, професорка Львівської національної музичної академії Ольга Шуміліна.

Під час наукового відрядження влітку 2023 року вона зробила копію знайденого рукопису та звернулася до відомого українського диригента Германа Макаренка з пропозицією відновити постановку опери. Саме це стало поштовхом до створення унікального культурного проєкту, який поєднав історичну спадщину й сучасну сценічну інтерпретацію.

🌟 Постановка, що увійшла в історію

Вистава у Чернівцях стала винятковою подією не лише для міста, а й для всієї України. Адже це — одна з перших спроб представити Бортнянського як автора великої оперної форми, а не лише церковного композитора, яким його зазвичай знають.

Оперу поставили силами Чернівецького обласного музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської у співпраці з провідними українськими музикантами. Сценографія, костюми та режисерські рішення поєднали класику XVIII століття з сучасними художніми підходами, створивши міст між минулим і сьогоденням.

Глядачі відзначили глибину музики Бортнянського, витончену вокальну роботу солістів і атмосферу справжнього європейського театру, який утверджує Україну як частину великої культурної спільноти.

🕯 Символічна подія для Чернівців

Прем’єра «Креонта» стала центральною подією святкування 120-річчя з дня відкриття Чернівецького театру, зведеного у 1905 році за проєктом віденських архітекторів Фердинанда Фельнера та Германа Гельмера. За більш ніж століття сцена театру бачила безліч вистав, але постановка віднайденої опери українського класика стала символом відродження та стійкості культури навіть у час війни.

Організатори зазначають, що проєкт мав не лише мистецьку, а й національну місію — повернути українцям забуті сторінки власної музичної історії та показати, що спадщина наших композиторів може стояти поруч із європейською класикою.

🎶 Відродження української класики

Прем’єра «Креонта» у Чернівцях відкриває шлях до подальшого відновлення творів Дмитра Бортнянського, Максима Березовського, Артемія Веделя та інших українських композиторів XVIII століття. Їхні імена дедалі частіше звучать не лише у наукових колах, а й на концертних сценах Європи.

Таким чином, віднайдена опера стала містком між минулим і сучасністю, нагадуючи, що українська музика має глибоке коріння і здатна знову звучати повноцінно — з оркестром, декораціями, емоціями й живою енергією сцени.

Постановка «Креонта» у Чернівцях — це не просто культурна подія, а акт повернення історичної пам’яті, який доводить, що українське мистецтво продовжує жити, творити й надихати, навіть у найскладніші часи.

Платинова Буковина Чернівці

Всі новини