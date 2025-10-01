



Биткоин снова установил рекорд: курс превысил 125 тысяч долларов - 05.10.2025 15:09

Биткойн снова установил рекорд: курс превысил 125 тысяч долларов

5 октября на мировых финансовых рынках произошло очередное историческое событие — биткойный курс установил новый максимум. Стоимость главной криптовалюты превысила 125 тысяч долларов за одну монету, что стало самым высоким показателем за все время ее существования.

По данным агентства Reuters, в воскресенье утром биткойн торговался на уровне 125 245,57 доллара, что на 2,7% больше, чем накануне. Предыдущий рекорд – 124 480 долларов – был зафиксирован в середине августа. Таким образом, криптовалюта избила собственный максимум менее чем за два месяца.

Непрерывный рост курса

Начиная с 4 октября биткойн демонстрирует рост уже восемь торговых сессий подряд. Такая динамика объясняется несколькими факторами – стабилизацией американских фондовых рынков, усилением интереса институциональных инвесторов и существенным притоком капитала в биржевые фонды, связанные с криптовалютами.

По мнению аналитиков, все больше финансовых структур начинают рассматривать биткойн не как спекулятивный актив, а как инструмент диверсификации инвестиционных портфелей. Это формирует устойчивый спрос и способствует росту стоимости монеты даже в период общей экономической неопределенности.

💰 Как изменялась цена биткойна

Еще в начале 2024 года курс биткойна составлял около 45-50 тысяч долларов. Однако уже за год его стоимость выросла более чем вдвое, достигнув отметки 100 тысяч долларов в декабре 2024-го. Это стало переломным моментом для всей крипторинковой индустрии, ведь впервые цифровая валюта преодолела психологический барьер в шесть цифр.

В июле 2025 года монета снова обновила рекорд, поднявшись до 117,6 тысяч долларов, а в августе закрепила позиции, превысив 120 тысяч. Текущий рост до 125 тысяч долларов стал логичным продолжением этого тренда.

Эксперты считают, что такая динамика свидетельствует об укреплении доверия инвесторов и глобальном признании криптовалют как полноценного финансового инструмента.

🇺🇸 Политика США как стимул для рынка

Одним из ключевых факторов роста стала новая политика США по цифровым активам. Начиная с марта 2025 года президент Дональд Трамп поручил начать работу над созданием стратегического криптовалютного резерва страны.

Идея состоит в том, чтобы часть государственных финансовых активов перевести в криптовалюты, прежде всего в биткойн. Это решение стало мощным сигналом для инвесторов, ведь оно фактически признает криптовалюту новым классом активов государственного уровня.

Кроме того, Трамп неоднократно заявлял о намерении сделать США "мировой криптостолицей", создав благоприятные условия для развития блокчейн-технологий и криптобизнеса. Такая политика вызвала положительную реакцию не только в Соединенных Штатах, но и среди международных инвесторов, активно скупающих биткойн.

🌍 Институциональный спрос и будущие прогнозы

По данным аналитиков Bloomberg, объем вложений в криптовалютные ETF за последние два месяца вырос почти на 40%, что свидетельствует о существенном притоке институционального капитала. В частности, в рынок активно входят такие гиганты как BlackRock, Fidelity и Vanguard.

Эти компании формируют огромный спрос, поддерживающий рост курса даже в моменты коррекции.

Эксперты прогнозируют, что к концу 2025 года биткойн может достигнуть 150–160 тысяч долларов, если тенденция останется стабильной. Основными факторами дальнейшего роста считаются:

рост числа пользователей криптогаманцев;

расширение использования биткойна в международных расчетах;

повышение доверия к цифровым активам среди банков и государств

⚖️ Что это значит для инвесторов

Текущий рывок курса подтверждает, что биткойн остается основным двигателем крипторинка. Его укрепление оказывает положительное влияние на другие цифровые валюты, стимулирует развитие технологий и расширяет возможности финансовых инструментов.

Однако эксперты напоминают: несмотря на рост, криптовалюта остается волатильным активом, поэтому вложения должны быть обдуманными и сбалансированными.

Биткойн снова доказал свой статус самой популярной криптовалюты в мире. Превысив отметку в 125 тысяч долларов, он не только установил новый рекорд, но и подтвердил тенденцию – цифровые активы становятся частью глобальной финансовой системы.

И если текущие прогнозы аналитиков оправдаются, в 2025 году рынок может увидеть еще один исторический скачок цены главной криптовалюты.

Адам Войтковский, економічний оглядач порталу Платинова Буковина

Всі новини