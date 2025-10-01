



Біткойн знову встановив рекорд: курс перевищив 125 тисяч доларів - 03.10.2025 14:04

5 жовтня на світових фінансових ринках відбулася чергова історична подія — курс біткойна встановив новий максимум. Вартість головної криптовалюти перевищила 125 тисяч доларів за одну монету, що стало найвищим показником за весь час її існування.

За даними агентства Reuters, у неділю вранці біткойн торгувався на рівні 125 245,57 долара, що на 2,7% більше, ніж напередодні. Попередній рекорд — 124 480 доларів — був зафіксований у середині серпня. Таким чином, криптовалюта побила власний максимум менш ніж за два місяці.

Безперервне зростання курсу

Починаючи з 4 жовтня, біткойн демонструє зростання вже вісім торгових сесій поспіль. Така динаміка пояснюється кількома факторами — стабілізацією американських фондових ринків, посиленням інтересу інституційних інвесторів і суттєвим припливом капіталу у біржові фонди, пов’язані з криптовалютами.

На думку аналітиків, дедалі більше фінансових структур починають розглядати біткойн не як спекулятивний актив, а як інструмент для диверсифікації інвестиційних портфелів. Це формує стійкий попит і сприяє росту вартості монети навіть у періоди загальної економічної невизначеності.

💰 Як змінювалась ціна біткойна

Ще на початку 2024 року курс біткойна становив близько 45–50 тисяч доларів. Проте вже протягом року його вартість зросла більш ніж удвічі, досягнувши позначки 100 тисяч доларів у грудні 2024-го. Це стало переломним моментом для всієї крипторинкової індустрії, адже вперше цифрова валюта подолала психологічний бар’єр у шість цифр.

У липні 2025 року монета знову оновила рекорд, піднявшись до 117,6 тисячі доларів, а в серпні закріпила позиції, перевищивши 120 тисяч. Поточне зростання до 125 тисяч доларів стало логічним продовженням цього тренду.

Експерти вважають, що така динаміка свідчить про зміцнення довіри інвесторів і глобальне визнання криптовалют як повноцінного фінансового інструменту.

🇺🇸 Політика США як стимул для ринку

Одним із ключових факторів зростання стала нова політика США щодо цифрових активів. Починаючи з березня 2025 року, президент Дональд Трамп доручив розпочати роботу над створенням стратегічного криптовалютного резерву країни.

Ідея полягає у тому, щоб частину державних фінансових активів перевести в криптовалюти, насамперед у біткойн. Це рішення стало потужним сигналом для інвесторів, адже воно фактично визнає криптовалюту новим класом активів державного рівня.

Крім того, Трамп неодноразово заявляв про намір зробити США “світовою криптостолицею”, створивши сприятливі умови для розвитку блокчейн-технологій і криптобізнесу. Така політика викликала позитивну реакцію не лише в Сполучених Штатах, а й серед міжнародних інвесторів, що активно скуповують біткойн.

🌍 Інституційний попит і майбутні прогнози

За даними аналітиків Bloomberg, обсяги вкладень у криптовалютні ETF за останні два місяці зросли майже на 40%, що свідчить про суттєвий приплив інституційного капіталу. Зокрема, у ринок активно входять такі гіганти, як BlackRock, Fidelity і Vanguard.

Ці компанії формують величезний попит, який підтримує зростання курсу навіть у моменти корекції.

Експерти прогнозують, що до кінця 2025 року біткойн може досягнути 150–160 тисяч доларів, якщо тенденція залишиться стабільною. Основними факторами подальшого зростання вважають:

зростання кількості користувачів криптогаманців;

розширення використання біткойна в міжнародних розрахунках;

підвищення довіри до цифрових активів серед банків і держав.

⚖️ Що це означає для інвесторів

Поточний ривок курсу підтверджує, що біткойн залишається основним рушієм крипторинку. Його зміцнення позитивно впливає на інші цифрові валюти, стимулює розвиток технологій та розширює можливості фінансових інструментів.

Однак експерти нагадують: попри зростання, криптовалюта залишається волатильним активом, тому вкладення мають бути обдуманими та збалансованими.

📊 Підсумок

Біткойн знову довів свій статус найпопулярнішої криптовалюти у світі. Перевищивши позначку в 125 тисяч доларів, він не лише встановив новий рекорд, а й підтвердив тенденцію — цифрові активи стають частиною глобальної фінансової системи.

І якщо поточні прогнози аналітиків справдяться, у 2025 році ринок може побачити ще один історичний стрибок ціни головної криптовалюти.

Адам Войтковский, економічний оглядач порталу Платинова Буковина

