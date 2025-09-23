



Як відновити документ про освіту під час війни: покрокова інструкція - 23.09.2025 13:57

Під час евакуації, переїздів або втрати майна внаслідок бойових дій українці нерідко стикаються з ситуацією, коли губляться важливі документи — паспорт, ІПН, трудова книжка або диплом про освіту. Проте навіть у таких складних умовах є можливість відновити документ про вищу освіту — держава передбачила для цього чітку процедуру.

Втрата диплома: що робити перш за все

Якщо ви втратили диплом під час війни, не варто панікувати. В Україні діє законодавчий механізм відновлення документів про освіту, який спрощено в умовах воєнного стану. Головне — визначити, де знаходиться навчальний заклад, який видав диплом: на підконтрольній території чи на тимчасово окупованій.

Відновлення через "Дію"

Якщо ваш навчальний заклад залишився на тимчасово окупованій території або фізично знищений, ви можете сформувати електронний документ у застосунку "Дія".

Цифровий диплом матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий, адже його дані підтверджуються через Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО).

Для цього потрібно:

Встановити застосунок "Дія" або скористатися вебверсією.

Пройти електронну ідентифікацію за допомогою BankID або цифрового підпису.

У розділі "Освіта" сформувати електронний документ.

У результаті ви отримаєте цифровий диплом із QR-кодом, за яким роботодавці чи навчальні заклади зможуть перевірити його достовірність.

Якщо університет не працює

Буває, що університет, який видав диплом, уже ліквідовано або евакуйовано без можливості поновлення архівів. У цьому випадку вам необхідно звернутися безпосередньо до Міністерства освіти і науки України (МОН).

Подати заяву можна:

Поштою: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10

Електронною поштою: ez@mon.gov.ua

У заяві слід коротко описати обставини втрати документа і зазначити всі відомі дані — рік закінчення, назву навчального закладу, спеціальність тощо.

Після цього МОН визначає університет, який займатиметься виготовленням дубліката. Для підтвердження диплома можуть використовуватися архівні довідки, копії документів або записи з журналів видачі дипломів.

📑 Які документи потрібно подати особисто або за допомогою юриста?

Щоб оформити дублікат диплома або відновити його через МОН, підготуйте пакет документів:

копію паспорта (ID-картки або закордонного);

копію ідентифікаційного коду;

довідку з поліції — якщо диплом було викрадено;

копію диплома чи додатка до нього (якщо залишилися);

квитанцію про оплату послуги (за потреби);

оголошення з газети про визнання диплома недійсним — у разі його втрати.

💡 Які дипломи доступні в "Дії"

Нині у цифровому форматі можна сформувати такі документи про освіту:

про базову середню освіту;

про повну загальну середню освіту;

про професійно-технічну освіту;

про фахову передвищу освіту;

про вищу освіту (у тому числі ступені бакалавра, магістра, наукові ступені).

Формування документа безкоштовне. Його можна використовувати для працевлаштування, подання у виші чи участі у міжнародних програмах.

🛠 Як перевірити справжність диплома

Будь-який роботодавець або державна установа може перевірити ваш документ за QR-кодом, який генерує "Дія". Код містить посилання на запис у ЄДЕБО, де підтверджується факт отримання освіти та дата видачі диплома.

Це зручно, безпечно та виключає можливість підробки паперових документів, які нині часто трапляються під час війни.

⚖️ Поради від МОН

Міністерство освіти радить українцям, які тимчасово перебувають за кордоном, не намагатися виготовити дублікат через приватних посередників — це може бути шахрайство. Єдиними уповноваженими установами є ваш навчальний заклад або МОН України.

Якщо ви не впевнені, до кого звертатися, можна написати запит до МОН через офіційний сайт або гарячу лінію. Там вам допоможуть визначити правильний порядок дій залежно від вашої ситуації.

Навіть у воєнний час українці мають змогу відновити документи про освіту — держава забезпечила цифровий та офіційний механізм. Завдяки "Дії" та електронній базі даних ви можете підтвердити свій диплом без відвідування університету, черг та бюрократії.

Головне — не зволікати, якщо документ втрачено, і діяти за встановленою процедурою. Ваш диплом — це частина вашої професійної історії, яку завжди можна відновити, навіть попри війну.

