Питання: що таке Українські системи Patriot?

Відповідь: Українські системи Patriotактивно використовуються для захисту від повітряних загроз, зокрема балістичних ракет, але потребують постійної адаптації через модернізацію російського озброєння. До України надійшло вже кілька комплексів від різних партнерів, включаючи США, Німеччину, Румунію, та Ізраїль, причому є інформація про отримання близько восьми систем. Україна передає дані виробникам для вдосконалення систем, а також закликає партнерів надати більше комплексів для протидії масованим атакам.

Стан та використання

Постійна оборона: Системи Patriot є єдиним засобом в арсеналі України для збиття балістичних ракет, що дозволяє ефективно захищати інфраструктуру та міста.

Адаптація до загроз:

Оскільки Росія модернізує свої ракети, щоб ускладнити їх перехоплення, Україна співпрацює з виробниками (Raytheon, Lockheed Martin) для адаптації систем Patriot до нових умов.

Заклики до партнерів: Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував на необхідності отримання більшої кількості комплексів Patriot, попереджаючи про потенційні зимові атаки Росії по енергетичній інфраструктурі.

Партнерська допомога та отримані комплекси

Різні постачальники: Україна отримала комплекси від різних партнерів, зокрема США, Німеччини, Румунії та Ізраїлю, що значно посилило її протиповітряну оборону.

Кількість систем:

За даними The New York Times, Україна мала вісім комплексів Patriot, два з яких перебували на ремонті станом на травень 2025 року.

Приклади поставок:

Німеччина передала Україні третю систему Patriot у липні 2024 року.

У жовтні 2025 року прибула батарея Patriot PAC-3+ від Румунії, оснащена модернізованим радаром.

Ізраїль передав комплекси, які вже працюють в Україні з травня 2025 року, за посередництва США, зазначає видання Вечірній Київ.

Технічні аспекти

Виробник:

Комплекси виробляються американською компанією Raytheon.

Склад комплексу: До складу входять пускові установки, ракети, радіолокаційна станція, пункт управління та інше допоміжне обладнання.

Модернізація:

Системи Patriot PAC-3+, отримані від Румунії, мають потужніший радар другого покоління (AN/MPQ-65), що забезпечує кращу дальність виявлення та відстеження балістичних ракет.

