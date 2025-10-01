



Російська армія продовжує активно експериментувати з новими видами озброєння на території України, зокрема — з модернізованими типами балістичних і крилатих ракет. В останні місяці спостерігається, що ворог тестує вдосконалені модифікації свого ракетного арсеналу, намагаючись знайти способи знизити ефективність української протиповітряної оборони (ППО).

Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Модернізація російських ракет: нові виклики для ППО

За словами Ігната, процес модернізації російських ракет не є новим — це системна робота, яку ворог проводить із початку повномасштабного вторгнення. Проте останнім часом вона дала більш помітні результати.

«Звісно, стало складніше працювати по ракетах, які летять по квазібалістичній траєкторії. Тобто, вони змінюють висоту або траєкторію під час підльоту до цілі, здійснюють коливання. Це ускладнює роботу комплексів типу Patriot, адже система перехоплення в такому випадку має менше часу на розрахунок точки зустрічі», — пояснив речник Повітряних сил.

Такі «маневрові» ракети важче вразити навіть сучасним озброєнням, адже вони не рухаються строго прямолінійно, як звичайна балістика, а змінюють кут і швидкість під час польоту.

Як працює Patriot і чому модернізовані ракети складніше збивати

Комплекси Patriot є одними з найсучасніших систем протиракетної оборони у світі. Вони працюють в автоматичному режимі: радар фіксує наближення цілі, система аналізує траєкторію, і ракета-перехоплювач стартує, щоб знищити ціль або підірватися поряд із нею.

Проте, коли ракета ворога змінює траєкторію в польоті — система має лише частки секунди для перерахунку нової точки перехоплення. Це і є головною складністю.

«Patriot працює в автоматичному режимі, тому, коли ракета летить по квазібалістичній траєкторії, складно точно вирахувати момент і місце зустрічі. Це не означає, що система безсила — просто вона потребує більшої кількості часу для адаптації, а часу при таких атаках завжди не вистачає», — додав Ігнат.

Багатовекторні атаки — ще один спосіб обходу ППО

Представник Повітряних сил також зауважив, що росіяни активно використовують тактику комбінованих ударів: запускають ракети та дрони з різних напрямків, щоб розосередити увагу української ППО.

«Коли ракети заходять одночасно з різних напрямків, виявити їх однією системою неможливо. Для повного перекриття простору необхідно мати кілька радарів і систем, які можуть прикривати місто з усіх боків», — зазначив спікер.

Саме така багатовекторність атак ускладнює роботу навіть найпотужніших систем оборони, адже вони мають обмежене поле дії.

Що відомо про російські «нові» ракети

Західні ЗМІ нещодавно повідомили, що Росія модернізувала ракети «Іскандер» та «Кинджал», намагаючись зробити їх менш вразливими для українських систем Patriot і SAMP/T.

Зокрема, мова йде про зміну алгоритмів наведення та нові типи головних частин, що дозволяють ракеті тимчасово втрачати радіолокаційне відображення. Це робить її складнішою для супроводу радарами ППО.

Деякі з таких модернізованих ракет уже використовувалися під час останніх масованих атак по території України, зокрема по промислових об’єктах і енергетичній інфраструктурі.

Інформація про це частково підтверджується і на рівні українських військових — ще навесні Юрій Ігнат говорив, що противник оновлює свої ракети, додаючи до них елементи електронного придушення та змінюючи системи керування.

Наслідки для обороноздатності України

Попри технологічні удосконалення російського озброєння, українська система ППО продовжує демонструвати високий рівень ефективності. За словами Ігната, українські розрахунки адаптуються до нових умов, а військові активно вивчають поведінку нових типів ракет.

«Наші фахівці постійно аналізують траєкторії польотів, поведінку ракет, працюють над тим, щоб системи реагували швидше. Жодна ракета ворога не є “невразливою” — це лише питання часу та технічних рішень», — підкреслив представник Повітряних сил.

Україна також продовжує нарощувати кількість сучасних систем ППО. Декілька нових батарей Patriot, SAMP/T та NASAMS уже готуються до розгортання в ключових регіонах. Крім того, союзники постачають нові радари раннього попередження, які допоможуть своєчасно фіксувати запуски балістики.

Контекст і перспектива

Модернізація російського озброєння не є ознакою технологічного прориву, кажуть військові експерти, а радше спробою компенсувати зростаючу ефективність української ППО. З кожною новою атакою росіяни втрачають дедалі більше ракет, тому змушені змінювати їхню конструкцію, щоб хоч частина долітала до цілі.

Аналітики наголошують, що навіть оновлені ракети не гарантують ворогу успіху: понад 80% цілей останнім часом збиваються українськими силами оборони.

«Проблема не в тому, що Patriot не може збити модернізовану ракету, — пояснюють фахівці, — а в тому, що ворог намагається створити одночасне перевантаження систем. Але такі методи не працюють довго — українські військові швидко адаптуються».

Отже, твердження про те, що росіяни «навчилися обходити Patriot», є перебільшенням. Так, модернізація ракет дійсно ускладнює роботу протиповітряної оборони, але не робить її безсилою. Українські військові постійно вдосконалюють тактику, а нові системи ППО, що надходять від партнерів, дозволяють успішно протидіяти навіть найновішим розробкам ворога.

Як підсумував Юрій Ігнат, ППО України залишається ефективною, попри складнощі з одночасними масованими ударами, і здатна адаптуватися до будь-яких технологічних змін, які впроваджує російська армія.

