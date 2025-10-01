



Во Львовской области большое количество жертв после массированной атаки РФ, другие регионы тоже пострадали - 05.10.2025 20:41

Во Львовской области возросло количество жертв после массированной атаки РФ: детали и последствия удара

В ночь на 5 октября 2025 года российская армия совершила одну из самых мощных атак по территории Украины за последние месяцы. Под массированный обстрел попали несколько регионов страны, в частности Львовщина, где в результате вражеских ударов погибли четыре человека, еще по меньшей мере шесть получили ранения разной степени тяжести.

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), российские войска в течение пяти часов терроризировали область комбинированными ударами – применяя одновременно беспилотники, ракеты разных типов и даже аэробалистические средства поражения.

Масштаб разрушений

Особенно пострадало село Лапаевка, расположенное вблизи Львова. Именно туда пришелся один из главных ударов. По данным Львовской областной военной администрации (ОВА), в результате обстрела один жилой дом был разрушен полностью, еще не менее восьми — частично поврежден обломками и взрывной волной.

Спасатели продолжают работать на месте трагедии, разбирая завалы и помогая пострадавшим. Работа усугубляется тем, что многие коммуникации, в том числе электро- и газовые сети, были повреждены взрывами. Людей эвакуируют во временные пункты размещения, где им оказывают психологическую и гуманитарную помощь.

Что известно о погибших и пострадавших

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил, что среди погибших двое жителей Лапаевки. Еще двое раненых находятся в больницах города.

По его словам, 46-летний мужчина получил тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговую, и находится в крайне тяжелом состоянии. 60-летняя женщина имеет ушиб головы — ее состояние оценивается как средней тяжести.

ГСЧС сообщает, что в целом количество жертв возросло вдвое — с двух до четырех человек. Спасатели не исключают, что цифра может увеличиться, ведь под завалами остаются поврежденные строения.

Массированная атака на Украину

Начало воздушной тревоги раздалось в ночное время, когда большинство людей спали. Около 04:30 враг начал атаку дронами-камикадзе, после чего запустил крылатые ракеты из акватории Черного моря.

Впоследствии, в утренние часы, россияне применили еще и аэробалистические ракеты «Кинжал», выпускавшиеся из самолетов МиГ-31. Таким образом оккупанты использовали практически все виды вооружения, которые есть на их арсенале.

В результате массированного обстрела пострадали также другие регионы Украины. В частности:

в Запорожье взрывы повредили линии электропередач, из-за чего десятки тысяч человек остались без света;

в Черкасской области из-за ударов также отключали электроэнергию в отдельных населенных пунктах;

в Ивано-Франковской области враг попал по объектам критической инфраструктуры, вероятно, энергетическим.

Реакция власти и спасательных служб

Все профильные службы Львовской области работают в усиленном режиме. На места выехали спасательные подразделения, медики, представители Нацполиции и местных органов власти. Восстановительные бригады уже начали чинить поврежденные коммуникации, а психологи помогают людям, потерявшим жилье или близким.

ГСЧС отмечает, что такие атаки имеют четкую цель — запугать гражданское население и нарушить стабильность тыловых регионов Украины. В то же время, система противовоздушной обороны (ПВО) продолжает совершенствоваться, и большинство враждебных целей над областью было сбито еще до того, как они достигли своих объектов.

Комментарий экспертов

Специалисты отмечают, что выбор именно Львовщины как цели не случаен. Регион считается одним из самых безопасных в стране, поэтому его атака имеет психологический эффект — вызвать тревогу среди населения и продемонстрировать, что нет безопасных зон.

Энергетические и жилые объекты, которые получили повреждения, потребуют серьезного ремонта. Предварительные оценки свидетельствуют, что восстановление разрушенных построек может занять несколько месяцев.

Человеческое измерение трагедии

Несмотря на все трудности, жители Львовщины демонстрируют сплоченность и взаимопомощь. Местные общины собирают деньги, теплые вещи и продукты для пострадавших. Волонтеры помогают расчищать завалы и перевозить вещи из поврежденных домов.

Один из местных жителей рассказал журналистам:

"Мы проснулись от сильного взрыва, все дрогнуло. Окна вылетели, крыша повреждена. Хорошо, что дети были в подвале - это их спасло."

Такие истории не единичны. Люди рассказывают, что несколько минут между взрывами казались вечностью, а сигналы тревоги звучали непрерывно.

Атака на Львовщину еще раз показала, что у войны России против Украины нет никаких моральных или правовых границ. Под прицелом оказываются мирные города, жилые кварталы, инфраструктура, гражданские люди.

Несмотря на это, Украина продолжает стоять — спасатели, медики, военные и волонтеры каждый день делают все возможное, чтобы сохранить жизнь и помочь пострадавшим.

По словам представителей ГСЧС, ликвидация последствий ударов продолжается, а государство уже работает над программой

Анна Горбань

