



На Львівщині велика кількість жертв після масованої атаки РФ, інші регіони теж постраждали - 05.10.2025 09:40

На Львівщині зросла кількість жертв після масованої атаки РФ: деталі та наслідки удару

У ніч на 5 жовтня 2025 року російська армія здійснила одну з найпотужніших атак по території України за останні місяці. Під масований обстріл потрапили кілька регіонів країни, зокрема Львівщина, де внаслідок ворожих ударів загинули четверо людей, ще щонайменше шестеро дістали поранення різного ступеня тяжкості.

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), російські війська протягом п’яти годин тероризували область комбінованими ударами — застосовуючи одночасно безпілотники, ракети різних типів і навіть аеробалістичні засоби ураження.

Масштаб руйнувань

Особливо постраждало село Лапаївка, що розташоване поблизу Львова. Саме туди припав один із головних ударів. За даними Львівської обласної військової адміністрації (ОВА), унаслідок обстрілу один житловий будинок було зруйновано повністю, ще щонайменше вісім — частково пошкоджено уламками та вибуховою хвилею.

Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії, розбираючи завали та допомагаючи постраждалим. Робота ускладнюється тим, що багато комунікацій, зокрема електро- та газові мережі, були пошкоджені вибухами. Людей евакуюють до тимчасових пунктів розміщення, де їм надають психологічну та гуманітарну допомогу.

Що відомо про загиблих і постраждалих

Мер Львова Андрій Садовий підтвердив, що серед загиблих — двоє мешканців Лапаївки. Ще двоє поранених зараз перебувають у лікарнях міста.

За його словами, 46-річний чоловік отримав тяжкі травми, зокрема черепно-мозкову, і перебуває у вкрай важкому стані. 60-річна жінка має забійну рану голови — її стан оцінюється як середньої тяжкості.

ДСНС повідомляє, що загалом кількість жертв зросла удвічі — з двох до чотирьох осіб. Рятувальники не виключають, що цифра може збільшитися, адже під завалами залишаються пошкоджені будівлі.

Масована атака на Україну

Початок повітряної тривоги пролунав у нічний час, коли більшість людей спали. Близько 04:30 ворог почав атаку дронами-камікадзе, після чого запустив крилаті ракети з акваторії Чорного моря.

Згодом, у ранкові години, росіяни застосували ще й аеробалістичні ракети «Кинджал», які випускали з літаків МіГ-31. Таким чином окупанти використали практично всі види озброєння, що є на їхньому арсеналі.

Унаслідок масованого обстрілу постраждали також інші регіони України. Зокрема:

у Запоріжжі вибухи пошкодили лінії електропередач, через що десятки тисяч людей залишилися без світла;

на Черкащині через удари також відключали електроенергію в окремих населених пунктах;

в Івано-Франківській області ворог влучив по об’єктах критичної інфраструктури, ймовірно, енергетичних.

Реакція влади та рятувальних служб

Усі профільні служби Львівщини працюють у посиленому режимі. На місця виїхали рятувальні підрозділи, медики, представники Нацполіції та місцевих органів влади. Відновлювальні бригади вже почали лагодити пошкоджені комунікації, а психологи допомагають людям, які втратили житло або близьких.

ДСНС наголошує, що такі атаки мають чітку мету — залякати цивільне населення та порушити стабільність тилових регіонів України. Водночас система протиповітряної оборони (ППО) продовжує вдосконалюватися, і більшість ворожих цілей над областю було збито ще до того, як вони досягли своїх об’єктів.

Коментар експертів

Фахівці зазначають, що вибір саме Львівщини як цілі є невипадковим. Регіон вважається одним із найбезпечніших у країні, тому його атака має психологічний ефект — викликати тривогу серед населення та продемонструвати, що «немає безпечних зон».

Енергетичні та житлові об’єкти, які зазнали ушкоджень, потребуватимуть серйозного ремонту. Попередні оцінки свідчать, що відновлення зруйнованих будівель може тривати кілька місяців.

Людський вимір трагедії

Попри всі труднощі, мешканці Львівщини вкотре демонструють згуртованість і взаємодопомогу. Місцеві громади збирають кошти, теплі речі та продукти для постраждалих. Волонтери допомагають розчищати завали та перевозити речі з пошкоджених будинків.

Один із місцевих жителів розповів журналістам:

“Ми прокинулися від сильного вибуху, все здригнулося. Вікна вилетіли, дах пошкоджений. Добре, що діти були в підвалі — це їх врятувало.”

Такі історії — не поодинокі. Люди розповідають, що кілька хвилин між вибухами здавалися вічністю, а сигнали тривоги лунали безперервно.

Атака на Львівщину ще раз показала, що війна Росії проти України не має жодних моральних чи правових меж. Під прицілом опиняються мирні міста, житлові квартали, інфраструктура, цивільні люди.

Попри це, Україна продовжує стояти — рятувальники, медики, військові та волонтери щодня роблять усе можливе, щоб зберегти життя та допомогти тим, хто постраждав.

За словами представників ДСНС, ліквідація наслідків ударів триває, а держава вже працює над програмою допомоги постраждалим від ворожих атак.

Анна Горбань

Всі новини