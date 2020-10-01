



НБУ ввів нові правила карткових переказів - 01.10.2025 15:41

З 1 жовтня 2025 року НБУ вводить нові правила карткових переказів

Національний банк України оголосив про масштабні зміни у сфері безготівкових розрахунків. Вже з 1 жовтня 2025 року всі карткові перекази та банківські транзакції відображатимуться у максимально деталізованому форматі. Це означає, що кожна операція у виписках чи платіжних документах міститиме повну інформацію про відправника і отримувача.

Мета нововведень – зробити фінансові операції прозорішими, посилити контроль за рухом коштів та захистити користувачів від шахрайських схем.

Технологічна база змін

Нові правила стали можливими завдяки впровадженню в Україні системи Open Banking (відкритого банкінгу), яка запрацювала в серпні 2025 року. Технологія дозволяє банкам отримувати і обмінюватися розширеними даними про учасників транзакцій – як під час переказів за IBAN, так і у випадку операцій з картки на картку.

Тобто тепер фінансові установи мають змогу не лише підтверджувати факт переказу, а й ідентифікувати його учасників із максимальною точністю.

Основні нововведення

З 1 жовтня НБУ встановлює чіткі стандарти, яких повинні дотримуватися всі банки:

у виписках відображатиметься повна назва компанії або ПІБ фізичної особи-отримувача;

зазначатимуться розширені реквізити платника: ім’я, прізвище (або юридична особа) та номер рахунку;

для платіжних документів вводиться єдиний формат і перелік обов’язкових даних, що виключає можливість їх спотворення;

при здійсненні онлайн-платежів клієнт бачитиме повне найменування отримувача ще до підтвердження транзакції.

Це унеможливлює маніпуляції із схожими назвами компаній чи незрозумілими абревіатурами.

Що зміниться для клієнтів

Для пересічних користувачів банківських карток зміни виглядатимуть так:

більше ніяких кодів чи «незрозумілих» назв у виписках;

кожен переказ супроводжуватиметься зрозумілими реквізитами отримувача;

легше буде виявити підозрілі чи несанкціоновані списання;

значно знизиться кількість помилок під час сплати комунальних та інших регулярних платежів.

Фактично нова система дозволить уникати плутанини, коли споживачі не розуміли, кому саме пішли їхні гроші.

Переваги нових правил

Багатьом користувачам здаватиметься, що зміни стосуються лише посиленого контролю з боку банків. Насправді ж користь від нововведень очевидна:

захист від шахрайства – аферисти не зможуть прикриватися «схожими» назвами компаній;

прозорість транзакцій – кожна операція міститиме точні дані про контрагента;

зручність для бізнесу – підприємцям простіше контролювати рух коштів, вести бухгалтерію та підтверджувати платежі;

підвищення фінансової дисципліни – прозорість робить майже неможливим використання «сірого» переказу коштів.

Як відбуватиметься перехід

Для клієнтів банків нова система запрацює автоматично. Робити щось додатково не потрібно:

банки вже адаптували свої внутрішні сервіси до вимог НБУ;

обмін розширеними даними відбуватиметься на інфраструктурному рівні;

користувачі бачитимуть у виписках нові реквізити без будь-яких зусиль.

Таким чином, перехід буде «непомітним», але результат стане відчутним уже після перших операцій у жовтні.

Чому це важливо

НБУ пояснює, що впровадження нових правил – це частина стратегії щодо:

боротьби з фінансовим шахрайством;

підвищення довіри до банківських операцій;

формування єдиних стандартів ідентифікації учасників платежів.

За оцінками регулятора, такі зміни спростять фінансовий контроль і для бізнесу, і для звичайних громадян, зменшать ризики втрат та покращать прозорість усієї банківської системи.

Практичні поради користувачам

Щоб максимально використати переваги нових правил, НБУ рекомендує:

завжди перевіряти реквізити отримувача перед підтвердженням переказу;

зберігати документи чи скріншоти, що підтверджують операції;

уникати переказів особам чи організаціям із сумнівною репутацією;

при спірних ситуаціях одразу звертатися до банку.

З 1 жовтня 2025 року українців очікує новий рівень прозорості у фінансових операціях. Деталізовані виписки, чіткі реквізити та захист від шахрайства – саме це обіцяють нові правила НБУ.

Для клієнтів зміниться не стільки процес, скільки результат: відтепер кожен переказ стане зрозумілим і безпечним.

