30 вересня Одеса опинилася у центрі потужної стихії. Місто накрила раптова злива, яка за лічені хвилини перетворила вулиці на бурхливі річки. Найбільшою трагедією цього вечора стала загибель сім’ї з п’яти людей, котрі мешкали у цокольному приміщенні житлового будинку.

За інформацією речниці ДСНС Одеської області Марини Аверіної, на родину обрушилася сильна хвиля, яка утворилася після прориву потоку дощової води. Люди не встигли врятуватися, адже приміщення затопило майже миттєво. У результаті загинули двоє чоловіків, дві жінки та дитина приблизно 8 років.

«Це один із найстрашніших випадків, які ми фіксували під час останніх злив. Ціла родина опинилася в пастці води та не змогла вибратися», – зазначила Аверіна.

Інші жертви негоди

На жаль, трагедія не обмежилася лише цим випадком. У місті також загинули три жінки, які поверталися додому й потрапили під потужну хвилю. Їх змила течія, і врятувати їх було неможливо. Всі загиблі були мешканцями Одеси.

Окрім обласного центру, стихія зачепила й навколишні населені пункти, зокрема Чорноморськ. Проте саме в Одесі зафіксували найбільші руйнування та людські втрати.

Робота рятувальників

Усю ніч надзвичайники працювали в посиленому режимі. Головне завдання – евакуація людей із підтоплених районів. У деяких місцях рівень води сягав грудей дорослої людини. Для порятунку містян довелося задіювати спеціальні човни та евакуаційні автобуси.

«Людей доводилося буквально переносити, особливо дітей та літніх одеситів. Дехто втрачав майно, документи, але головне було врятувати життя», – наголосила речниця ДСНС.

У провулку Сергія Ейзенштейна, де вода залила цокольні поверхи, рятувальники знайшли тіла п’яти людей. Операція з відкачування води триває, адже дістатися до приміщень через високий рівень підтоплення досі складно.

Наслідки стихії

Місцева влада повідомляє, що внаслідок негоди у місті спостерігалися серйозні перебої з електропостачанням. Деякі райони залишалися без світла кілька годин. Пошкоджено дорожнє покриття, транспортну інфраструктуру та комунальні мережі.

Мешканці діляться у соцмережах відео та фото затоплених вулиць. На кадрах видно, як машини буквально плавають у воді, а потоки змивають усе на своєму шляху.

Синоптики попереджали про сильні опади, однак масштаби стихії стали несподіванкою навіть для досвідчених фахівців. За кілька годин у місті випала майже місячна норма дощів.

Реакція та підтримка

Міська влада закликає мешканців уникати пересування містом у найближчі дні, доки тривають аварійно-рятувальні роботи. Водночас створюються тимчасові пункти допомоги для тих, хто втратив житло чи постраждав від стихії.

Українські рятувальні служби наголошують: у разі сильних опадів слід уникати перебування у підвальних та цокольних приміщеннях, оскільки саме вони стають смертельними пастками під час раптових паводків.

Негода по Україні

Одеса – не єдине місто, яке постраждало від погоди. 30 вересня зливи та сильний вітер пройшли низкою областей України. Зафіксовано підтоплення житлових будинків, перебої з електропостачанням і транспортним сполученням.

Експерти наголошують, що через зміну клімату подібні явища стають дедалі частішими. Українським містам необхідно модернізувати зливову каналізацію та системи водовідведення, адже застаріла інфраструктура не витримує навантаження.

Пам’ять про загиблих

Одеса нині огорнута смутком. Загибель цілої родини та ще кількох мешканців стала страшним нагадуванням про силу стихії та важливість дотримання правил безпеки. Влада планує оголосити дні жалоби.

Попри героїчну роботу рятувальників, трагедії уникнути не вдалося. Проте ці події ще раз підкреслили необхідність розбудови системи цивільного захисту, щоб мінімізувати ризики подібних катастроф у майбутньому.

Анна Горбань

