Как получить дубликат диплома о высшем образовании в Украине

Потерять диплом или приложение к нему – неприятная ситуация, которая может стать серьезным препятствием при трудоустройстве или продолжении обучения. Министерство образования и науки Украины (МОН) разъяснило, как действовать в случае потери документа и какие шаги необходимо предпринять, чтобы получить его дубликат.

Куда обращаться.

Основным органом, занимающимся изготовлением дубликата, является то заведение высшего образования (ОПО), где вы учились. Для этого следует подать письменное заявление. Обратиться можно лично или через уполномоченное лицо.

Если университет или другой ЗВО, где был получен диплом, ликвидирован, реорганизован или присоединен к другому заведению, заявление следует подавать к его правопреемнику. В случаях, когда правопреемника нет или учреждение лишено лицензии и больше не осуществляет образовательную деятельность, обращение следует направлять непосредственно в МОН Украины. Министерство определит учебное заведение, которое выдаст вам дубликат.

Что указать в заявлении

В заявлении на восстановление диплома следует отметить:

фамилия, имя и отчество, дату рождения;

серию и номер паспорта или иного документа, подтверждающего личность;

адрес проживания и номер телефона;

название заведения высшего образования и год его окончания;

вид документа, дубликат которого необходим (диплом или приложение);



причину утраты или повреждения документа;

другие сведения, которые заявитель считает важными;

письменное согласие на обработку персональных данных.

На основе каких данных восстанавливается диплом

Все данные по восстановлению диплома вносятся из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕДЕБО). Наполнение этой базы началось с 2000 года. Это означает, что дипломы, выданные после этой даты, имеют официальное подтверждение в реестре.

Если информация о дипломе в ЕГЭБО отсутствует, для подтверждения факта его выдачи можно использовать копии диплома или приложения, архивные справки об учебе, выписки из журналов выдачи документов или акт об уничтожении оригинала.

Если информация отсутствует

В ситуации, когда данных нет ни в ЕГЭБО, ни в архивах учебного заведения существуют два варианта:

Обращение в суд для установления юридического факта получения образования определенного уровня.

Представление официального письма компетентного органа, в котором подтверждается наличие апостиля МОН или факт консульской легализации документа.

В этих случаях заявитель вместе с соответствующими документами обращается в МОН, которое определяет заведение, которое выдаст дубликат.

Особые случаи: дипломы из Крыма и Донбасса

Для дипломов, полученных на временно оккупированных территориях, порядок восстановления зависит от года выдачи документа.

Если диплом был выдан до 2000 года, процедура стандартная: подача заявления и поиск подтверждений в архивах или через суд.



Если диплом выдан с 2000 по 2014 год и внесен в ЕГЭБО, порядок зависит от региона:

выпускники из Крыма обращаются с заявлением в МОН, которое определит заведение для выдачи дубликата;

выпускники из Донбасса подают заявление в правопреемник или в перемещенное учреждение. Если такой возможности нет, обращаются в МОН.



В любом случае к заявлению необходимо добавить копию первоначального документа (диплом и приложение, если они сохранились).

Важные советы

Предварительно подготовьте все документы, которые могут подтвердить факт получения образования: копии диплома, приложения, архивные справки. Это значительно ускорит процесс.

Если документ был утрачен за границей, сначала нужно получить подтверждение от консульских учреждений Украины.

Следует помнить, что изготовление дубликата занимает время, поэтому лучше обращаться раньше времени, особенно если планируется поступление в другое учебное заведение или представление документов работодателю.

