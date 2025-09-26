



Втратити диплом чи додаток до нього — неприємна ситуація, яка може стати серйозною перешкодою при працевлаштуванні або продовженні навчання. Міністерство освіти і науки України (МОН) роз’яснило, як діяти у випадку втрати документа та які кроки необхідно зробити, щоб отримати його дублікат.

Куди звертатися

Основним органом, який займається виготовленням дубліката, є той заклад вищої освіти (ЗВО), де ви навчалися. Для цього слід подати письмову заяву. Звернутися можна особисто або через уповноважену особу.

Якщо університет чи інший ЗВО, де було отримано диплом, ліквідовано, реорганізовано або приєднано до іншого закладу, заяву слід подавати до його правонаступника. У випадках, коли правонаступника немає або заклад позбавлений ліцензії та більше не здійснює освітню діяльність, звернення потрібно направляти безпосередньо до МОН України. Міністерство визначить навчальний заклад, який видасть вам дублікат.

Що вказати у заяві

У заяві на відновлення диплома слід зазначити:

прізвище, ім’я та по батькові, дату народження;

серію та номер паспорта чи іншого документа, що підтверджує особу;

адресу проживання та контактний номер телефону;

назву закладу вищої освіти і рік його закінчення;

вид документа, дублікат якого необхідний (диплом чи додаток);

причину втрати або пошкодження документа;

інші відомості, які заявник вважає важливими;

письмову згоду на обробку персональних даних.

На основі яких даних відновлюється диплом

Усі дані для відновлення диплома вносяться з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Заповнення цієї бази розпочалося з 2000 року. Це означає, що дипломи, видані після цієї дати, мають офіційне підтвердження у реєстрі.

Якщо інформація про диплом у ЄДЕБО відсутня, для підтвердження факту його видачі можна використовувати копії диплома чи додатка, архівні довідки про навчання, виписки з журналів видачі документів або акт про знищення оригіналу.

Якщо інформація відсутня

У ситуації, коли даних немає ні в ЄДЕБО, ні в архівах навчального закладу, існують два варіанти:

Звернення до суду для встановлення юридичного факту здобуття освіти певного рівня.

Подання офіційного листа від компетентного органу, у якому підтверджується наявність апостилю МОН або факт консульської легалізації документа.

У цих випадках заявник разом із відповідними документами звертається до МОН, яке визначає заклад, що видасть дублікат.

Особливі випадки: дипломи з Криму та Донбасу

Для дипломів, отриманих на тимчасово окупованих територіях, порядок відновлення залежить від року видачі документа.

Якщо диплом було видано до 2000 року, процедура є стандартною: подача заяви та пошук підтверджень у архівах чи через суд.

Якщо диплом виданий з 2000 по 2014 рік і внесений у ЄДЕБО, порядок залежить від регіону:

випускники з Криму звертаються із заявою до МОН, яке визначить заклад для видачі дубліката;

випускники з Донбасу подають заяву до правонаступника або до переміщеного закладу. Якщо такої можливості немає — звертаються до МОН.

У будь-якому випадку до заяви потрібно додати копію первинного документа (диплом і додаток, якщо вони збереглися).

Важливі поради

Заздалегідь підготуйте всі документи, що можуть підтвердити факт отримання освіти: копії диплома, додатка, архівні довідки. Це значно прискорить процес.

Якщо документ було втрачено за кордоном, спершу потрібно отримати підтвердження від консульських установ України.

Варто пам’ятати, що виготовлення дубліката займає час, тому краще звертатися завчасно, особливо якщо планується вступ до іншого навчального закладу чи подання документів роботодавцю.

