Подкастинг може стати найкращим виходом, коли татусь-мільярдер припиняє фінансову підтримку. Ешлі Сент-Клер перший же випуск власного подкасту «Погані поради з Ешлі Сент-Клер» на платформі X одразу почала з гучних одкровень.

Праворадикальна інфлюенсерка розповіла слухачам, що змушена була почати створювати подкасти, бо її «виселяють» через суперечку щодо опікунства з її ймовірним колишнім коханим, генеральним директором компанії «Tesla» Ілоном Маском.

Невдовзі після старту випуску вона згадала компанію «Polymarket». За її словами, лише спонсорська угода на 10 000 дол. США з криптопрогнозною платформою стала врятувала її від банкрутства.

Сен-Клер потрапила в заголовки ще на початку року, коли розповіла, що Ілон Маск — батько її сина Ромула. Сам генеральний директор Tesla і собі написав на своїй платформі X, що забезпечив їх одноразовою допомогою в розмірі 2,5 мільйона доларів США й щорічно перераховує їм 500 тисяч доларів США.

«Погана порада» з Ешлі Сент-Клер

Перший подкаст 26-річної мами — це не просто відвертість, це справжня бомба. З перших секунд Ешлі Сент-Клер почала сипати одкровеннями, від яких у будь-якого інфлюенсера пішли б мурашки по шкірі.

«Ну що, після року незапланованого знищення власної кар’єри, низки сумнівних життєвих рішень і прогалин у моєму профілі LinkedIn, які неможливо юридично пояснити, я вирішила запустити подкаст», — випалила вона так нахабно й чесно, що одразу зачепила слухачів.

Сент-Клер швидко запевнила слухачів, що не збирається конкурувати зі знаними консервативними подкастерами на кшталт Бена Шапіро чи Мегін Келлі. Майже між іншим вона зізналася, що, ймовірно, має «найгірші ідеї», і що все, що вона говорить, варто сприймати з великою часткою скептицизму.

Прослухавши випуск до останньої хвилини можна зрозуміти, що він сирий. Можливо, саме це і є її секретним інгредієнтом. Праві подкастери на кшталт Шапіро, часто балансують між авторитетністю та стриманістю, а Сент-Клер — навпаки, готова розкривати свої секрети в ефір. І, видається, що саме цього її аудиторія і прагне.

Спонсорський контент і «виселення»

Коли Ешлі пов’язала своє «розорення» з першим спонсором подкасту, це майже шокувало всіх. Чимало інфлюенсерів сховалися б за гламурним маркетинговим жаргоном або вдали, що все під контролем. Але не Сент-Клер.

«Мене виселяють, і Polymarket запропонували мені 10 000 дол. США за рекламну інтеграцію», — заявила вона. «Отже, дах над моєю головою — це завдяки Polymarket. Боже, благослови Polymarket».

Ринок криптопрогнозування і мріяти не міг про яскравішу згадку. Сент-Клер перетворила потенційно незручний рекламний блок на сирий, чесний контент, що справді змусив слухачів прислухатися.

Адже йдеться про «консервативну королеву», яку нещодавно запрошували на заходи еліти Республіканської партії США. А тепер вона чи не благає (жартома чи ні) спонсорів не залишити її без світла.

Сен-Клер про інцидент із «Великими яйцями»

Уже з перших хвилин свого дебютного випуску Ешлі Сент-Клер висловилася щодо нападу на колишнього співробітника Doge у Вашингтоні. Президент опублікував у соціальній мережі «Truth Social» світлину закривавленого хлопця на прізвисько «Великі яйця» після того, як на нього напала банда викрадачів авто, коли він намагався допомогти жінці.

Інцидент набув такого розголосу в соцмережах і медіа, що президент США пов’язав його зі своїм рішенням вивести Національну гвардію на вулиці столиці власної країни.

Коментар Сент-Клер щодо нападу додав її подкасту виразного правого забарвлення. У легкій, але прямій формі вона показала, що готова обговорювати гострі теми, яких інші консерватори часто уникають. І, звісно, це стало своєрідною паузою від її не менш гучної особистої драми.

Боротьба за опіку: Сент-Клер проти Ілона Маска

Ілон Маск знається на скандалах (дехто каже, що він буквально живе їхнім коштом), але до того хаосу, який принесла йому Ешлі Сент-Клер, він точно не був готовий. За її словами, генеральний директор Tesla вперше написав їй у приватні повідомлення десь у травні 2023 року, після чого зав’язався активний обмін повідомленнями на платформі X.

Події розвивалися стрімко. Вони зустрілися особисто, коли її бос із консервативного медіа Babylon Bee записував інтерв’ю з Маском. У вересні 2024 року народився їхній син Ромул, хоча Сент-Клер приховувала батьківство мільярдера майже 5 місяців.

Боротьба за опіку стала публічною і брудною після Дня святого Валентина 2025 року, коли Ешлі все розповіла. Згідно із судовими документами, Маск бачився із сином лише тричі, попри тест, що підтвердив його батьківство з точністю 99,9999%.





Сент-Клер запевняє, що Маск запропонував їй 15 мільйонів авансом і 100 000 дол. США щомісяця як плату за мовчання. Коли вона відмовилася і звернулася до суду, він, за її словами, зменшив щомісячну підтримку до 20 000 дол. США. Сам Маск заявив, що вже перерахував 2,5 мільйона й щороку надсилає 500 000 дол. США.

Підсумок: схоже, подкаст «Погані поради із Сент-Клер» стане хітом

Якщо весь подкаст Ешлі буде таким, як і перший випуск, то він матиме великий успіх. Особливо з-поміж її правоконсервативної аудиторії. Уявіть щось на кшталт JRE Джо Рогана, який шалено популярний з-поміж молоді та чоловіків. Її контент також чимось схожий на «Винну феміністку» (The Guilty Feminist).

Якщо Сент-Клер зуміє балансувати між енергією Рогана та стилем Дебори Френсіс-Уайт, спонсори та угоди не забаряться. Polymarket став цікавим вибором для першої співпраці, і цілком можливо, що за ним підуть CBD, Spotify та платформи психічного здоров’я на кшталт BetterHelp. Ходять чутки, що незабаром подкаст з’явиться на мобільних платформах, зокрема Apple Podcasts. А це може відчинити двері для співпраці з мобільними казино, сервісами ставок і навіть доставлення їжі.

