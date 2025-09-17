



Кремль все сильнее попадает в энергетическую зависимость от Китая: газ поставляется по сниженным ценам - 30.09.2025 11:39

Российская экономика все больше испытывает последствия утраты европейских рынков. Кремль, еще недавно зарабатывавший миллиарды на продаже газа в ЕС, теперь вынужден ориентироваться на Китай. Однако новое направление не приносит таких же доходов: Пекин покупает голубое топливо значительно дешевле, чем платили европейские клиенты.

Ценовой дисбаланс

По прогнозам Минэкономики РФ, в ближайшие годы цена газа для китайского рынка будет существенно ниже, чем для Турции и других стран Европы. В частности, в 2025 году разница может составить до 38%. Уже сейчас тысяча кубометров, поставляемая в Китай, стоит примерно 248,7 доллара, тогда как для западных рынков около 401,9 доллара.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер признает, что китайское направление априори менее выгодно, ведь газовые месторождения, питающие «Силу Сибири», расположены ближе к потребителям, а значит цены формируются с учетом более короткой логистики. Такая аргументация, однако, не снимает ключевую проблему: доходы компании и государственного бюджета снижаются, и это усугубляет финансовую уязвимость Кремля.

Китай не заменил Европу

Еще до полномасштабного вторжения в Украину экспорт газа по западным трубопроводам был крупнейшим источником валютных поступлений «Газпрома». После разрыва большинства контрактов с европейскими странами Россия сделала ставку на Китай. Однако даже новые масштабные договоренности не компенсируют потери.

Аналитики отмечают: Пекин получил уникальную возможность диктовать условия, понимая слабость Москвы. В результате российская сторона вынуждена соглашаться на цену, которая существенно ниже европейской.

Рост поставок

Несмотря на невыгодную цену Москва активно наращивает объемы экспорта. В 2025 году прокачка по газопроводу «Сила Сибири» должна вырасти более чем на 20% и выйти на проектную мощность в 38 млрд кубометров в год. Кроме того, в сентябре "Газпром" и China National Petroleum Corp. договорились об увеличении еще на 6 млрд кубометров ежегодно.

Также согласовано расширение поставок по так называемому Дальневосточному маршруту: с 2027 года объемы вырастут с 10 до 12 млрд кубометров в год.

Перспективы «Силы Сибири-2»

Особое внимание Кремль уделяет проекту "Сила Сибири-2" - будущему газопроводу через территорию Монголии. По плану, он обеспечит прокачку до 50 млрд кубометров газа ежегодно в течение 30 лет. Москва рассматривает его как «прорывной» проект, позволяющий еще глубже интегрироваться в китайский энергетический рынок.

Президент РФ Владимир Путин уверяет, что цены по новому маршруту будут определяться "рыночной формулой". В то же время, никаких деталей соглашения пока не раскрывают, что вызывает сомнения среди экспертов относительно его выгодности для России.

Европейский рынок сокращается до минимума

Для сравнения: в прошлом году Турция получила более 21 млрд кубометров российского газа, а еще около 16 млрд кубометров было экспортировано в несколько лояльных стран Европы через Турецкий поток. Это фактически последний действующий маршрут поставки российского газа в регион.

Утрата ключевых европейских потребителей, годами являвшихся наиболее платежеспособными клиентами «Газпрома», больно ударила по российскому бюджету. Именно эти рынки давали основную долю валютных поступлений, позволявших Кремлю финансировать армию и социальные программы.

Китай как главный спонсор российской агрессии

Несмотря на все дискуссии о взаимовыгодном сотрудничестве, нынешняя ситуация выглядит односторонней. Китай получает дешевые энергоносители и усиливает собственную энергетическую безопасность, в то время как Россия вынуждена продавать стратегический ресурс с большими скидками.

Фактически Пекин стал самым большим экономическим донором войны против Украины. Закупки нефти, газа и другого сырья позволяют Москве поддерживать военную машину, компенсируя потери западных санкций.

Кремль оказался в энергетической ловушке собственных решений. Утратив большинство европейских клиентов, Россия теперь зависит от Китая, который пользуется слабостью партнера и диктует удобные для себя условия. Продажа газа по заниженным ценам ставит под вопрос экономическую целесообразность такого «поворота на Восток» и лишь усугубляет финансовый кризис в самой России.

