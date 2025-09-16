



Что такое РЭБ - 16.09.2025 11:37

Что такое РЭБ и почему это важно для современной войны

В современных войнах победу определяет не только сила артиллерии или авиации, но и технологии. Одной из ключевых сфер стал РЭБ – радиоэлектронная борьба. Этот термин все чаще появляется в новостях о фронте, но все понимают, что он означает.

📡 Определение

РЭБ (радиоэлектронная борьба) – это комплекс мер и технических средств, направленных на управление, подавление или защиту радиоэлектронных систем противника. Проще говоря, это борьба в невидимом электромагнитном пространстве, где работают радио, радары, дроны, системы связи и навигации.

РЭБ не стреляет снарядами или ракетами – он «атакует» волнами, способными парализовать технику врага.

⚔️ Основные задачи РЭБ

Подавление связи. Если противник не может координировать действия своих подразделений, то его армия теряет эффективность.

Борьба с беспилотниками. Современные системы РЭБ могут "глушить" сигналы GPS и управления дронами, заставляя их падать или возвращаться назад.

Защита своих войск. Кроме атак, РЭБ может «маскировать» наши объекты, усложняя врагу обнаружение целей.

Введение в заблуждение. Некоторые системы способны создавать фальшивые сигналы, дезориентирующие ракеты или радары противника.

🛠 Примеры использования

На фронте в Украине РЭБ активно применяется против российских дронов-камикадзе «Шахед». Благодаря работе станций подавления многие из них не достигают целей.

Против дронов-корректировщиков. Российские БПЛА часто пытаются передавать координаты для артиллерии, но системы РЭБ «глушат» их сигнал.

Защита критической инфраструктуры. Украинские города прикрывают не только ПВО, но и РЭБ, усложняющий врагу наведения.

РЭБ в мире

Многие страны инвестируют в развитие радиоэлектронной борьбы. США, Израиль, Китай обладают мощными комплексами для подавления сигналов. НАТО рассматривает РЭБ как одно из ключевых направлений современной обороны.

Для Украины эта сфера особенно актуальна, ведь Россия массово использует дроны и высокотехнологичные ракеты.

🔑 Почему РЭБ так важен?

Это невидимый щит – он защищает войска и города без прямого боя.

Это оружие будущего – в войнах XXI века будет побеждать не только артиллерия, но и электроника.

Это экономически выгодно – сбить ракету стоит миллионы, а подавить ее сигнал гораздо дешевле.

РЭБ – это не просто дополнительный инструмент, а один из главных фронтов современной войны. Он позволяет останавливать вражеские дроны, защищать войска от ракет и обеспечивать преимущество в бою.

Украина активно развивает собственные системы радиоэлектронной борьбы. Чем больше у нас будет современных комплексов РЭБ, тем надежнее станет защита и тем ближе – победа.

Анна Горбань

