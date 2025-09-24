



Що таке РЕБ - 24.09.2025 11:35

Що таке РЕБ і чому це важливо для сучасної війни

У сучасних війнах перемогу визначає не лише сила артилерії чи авіації, а й технології. Однією з ключових сфер став РЕБ – радіоелектронна боротьба. Цей термін дедалі частіше з’являється у новинах про фронт, але не всі розуміють, що він означає.

Визначення

РЕБ (радіоелектронна боротьба) – це комплекс заходів та технічних засобів, які спрямовані на управління, придушення або захист радіоелектронних систем противника. Простіше кажучи, це боротьба у невидимому електромагнітному просторі, де працюють радіо, радари, дрони, системи зв’язку та навігації.

РЕБ не стріляє снарядами чи ракетами – він «атакує» хвилями, які здатні паралізувати техніку ворога.

⚔️ Основні завдання РЕБ

Придушення зв’язку. Якщо противник не може координувати дії своїх підрозділів, його армія втрачає ефективність.

Боротьба з безпілотниками. Сучасні системи РЕБ можуть «глушити» сигнали GPS і управління дронами, змушуючи їх падати або повертатися назад.

Захист власних військ. Окрім атак, РЕБ може «маскувати» наші об’єкти, ускладнюючи ворогу виявлення цілей.

Введення в оману. Деякі системи здатні створювати фальшиві сигнали, які дезорієнтують ракети чи радари супротивника.

🛠 Приклади використання

На фронті в Україні РЕБ активно застосовується проти російських дронів-камікадзе «Шахед». Завдяки роботі станцій придушення багато з них не досягають цілей.

Проти дронів-коригувальників. Російські БПЛА часто намагаються передавати координати для артилерії, але системи РЕБ «глушать» їхній сигнал.

Захист критичної інфраструктури. Українські міста прикривають не лише ППО, а й РЕБ, який ускладнює ворогу наведення.

РЕБ у світі

Багато країн інвестують у розвиток радіоелектронної боротьби. США, Ізраїль, Китай мають потужні комплекси для придушення сигналів. НАТО розглядає РЕБ як один із ключових напрямів сучасної оборони.

Для України ця сфера особливо актуальна, адже росія масово використовує дрони та високотехнологічні ракети.

Чому РЕБ такий важливий?

Це невидимий щит – він захищає війська та міста без прямого бою.

Це зброя майбутнього – у війнах XXI століття перемагатиме не лише артилерія, а й електроніка.

Це економічно вигідно – збити ракету коштує мільйони, а придушити її сигнал значно дешевше.

РЕБ – це не просто додатковий інструмент, а один із головних фронтів сучасної війни. Він дозволяє зупиняти ворожі дрони, захищати війська від ракет та забезпечувати перевагу у бою.

Україна вже активно розвиває власні системи радіоелектронної боротьби. Чим більше у нас буде сучасних комплексів РЕБ, тим надійнішим стане захист і тим ближче – перемога.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини