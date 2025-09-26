



26.09.2025

Що таке пірамідальні новини?

Термін «пірамідальні» використовується як метафора. В основі таких новин лежить маленький факт, а решта тексту нашаровується у вигляді здогадок, перебільшень і маніпуляцій.

Основні ознаки:

Гучний заголовок – емоційний, із перебільшеннями («шок», «катастрофа», «зрада»).

Брак джерел – посилання лише на анонімних «експертів» або невідомі телеграм-канали.

Нашарування припущень – автор додає власні коментарі, що подаються як факти.

Емоційний тиск – на читача намагаються впливати через страх, злість чи відчуття несправедливості.

Вірусність – новина поширюється соцмережами, де кожен додає власні «подробиці», і піраміда зростає.

Приклади з України

Енергетичні новини. Реальна подія – «пошкоджено підстанцію». У пірамідальних версіях це перетворюється на «вся область залишилася без світла», «відновлення неможливе», «завтра буде повний блекаут».

Економічні новини. Факт – «курс долара піднявся на 10 копійок». У соцмережах це легко трансформується в «гривня обвалюється», «економіка на межі краху».

Політичні теми. Виступ депутата з однією цитатою може стати підґрунтям для десятків «сенсацій»: від «парламент готує переворот» до «країна втрачає союзників».

Чому це небезпечно?

Пірамідальні новини формують викривлене уявлення про події. Людина перестає відрізняти правду від чуток, у суспільстві виникає паніка чи агресія. В умовах війни це особливо небезпечно, адже ворог активно використовує інформаційні атаки для дестабілізації.

Як розпізнати пірамідальні новини?

Перевірити джерело. Якщо інформація є лише в телеграм-каналах чи анонімних сторінках, варто насторожитися.

Порівняти кілька медіа. Якщо серйозні видання подають різні дані, значить, подія ще не підтверджена.

Оцінити стиль. Якщо у новині більше емоцій, ніж фактів – це сигнал про маніпуляцію.

Подивитися офіційні повідомлення. Державні ресурси (КМУ, ОВА, ЗСУ) часто надають перевірені дані.

Роль громадян у боротьбі з фейками

Законодавство та державні інституції можуть частково блокувати неправдивий контент, але ключова відповідальність лежить на суспільстві.

Кожен користувач повинен навчитись інформаційній гігієні.

Журналісти та блогери мають відповідально підходити до перевірки даних.

Освіта повинна включати курси медіаграмотності, аби ще школярі розуміли, як працюють фейки.

Україна сьогодні веде не лише війну на полі бою, а й інформаційну боротьбу. Закони покликані захистити громадян від відвертих маніпуляцій, але «пірамідальні новини» продовжують проникати у наше життя через соцмережі та сумнівні медіа.

Відрізнити правду від вигадки – завдання кожного. Чим швидше українці навчаться аналізувати новини, тим міцнішим буде інформаційний фронт країни.

Закон та пірамідальні новини України: як відрізняти правду від маніпуляцій

У сучасному інформаційному просторі України людина щодня стикається з десятками, а то й сотнями новин. Одні стосуються важливих державних рішень, інші – чуток чи сенсацій, що швидко розлітаються соцмережами. Саме тут виникає поняття «пірамідальні новини» – інформація, яка будується за принципом фінансових пірамід: сенсаційний заголовок на вершині, кілька нашарувань пліток чи домислів посередині, а факти – у найнижчій частині й часто у викривленому вигляді.

Українське суспільство, що живе в умовах війни, інформаційного тиску та постійних загроз, особливо вразливе до таких маніпуляцій. Тому важливо знати, що таке закон у сфері інформації та як протидіяти пірамідальним новинам.

Закон і роль правової системи

Закон в Україні – це не лише правила поведінки чи державні постанови. Це також механізм захисту громадян від неправдивої чи шкідливої інформації. У Конституції закріплене право на свободу слова та доступ до інформації, але водночас існують обмеження, пов’язані з національною безпекою та боротьбою з дезінформацією.

В останні роки ухвалено низку законодавчих актів, які регулюють діяльність медіа та інтернет-ресурсів. Зокрема:

боротьба з пропагандою та ворожим контентом;

обмеження для російських медіа і ресурсів, які поширюють фейки;

вимоги до прозорості фінансування ЗМІ.

Таким чином, закон виступає бар’єром між людиною та інформаційною атакою. Але формальні норми не завжди можуть швидко спрацювати, і саме тут виникає ризик «пірамідальних новин».

