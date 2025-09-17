



Кремль дедалі сильніше потрапляє в енергетичну залежність від Китаю: газ постачається за зниженими цінами

Російська економіка дедалі більше відчуває наслідки втрати європейських ринків. Кремль, який ще донедавна заробляв мільярди на продажі газу до ЄС, тепер вимушений орієнтуватися на Китай. Проте новий напрямок не приносить таких самих прибутків: Пекін купує блакитне паливо значно дешевше, ніж платили європейські клієнти.

Ціновий дисбаланс

За прогнозами Мінекономіки РФ, упродовж найближчих років ціна газу для китайського ринку буде суттєво нижчою, ніж для Туреччини та решти країн Європи. Зокрема, у 2025 році різниця може скласти до 38%. Уже зараз тисяча кубометрів, що постачається в Китай, коштує приблизно 248,7 долара, тоді як для західних ринків — близько 401,9 долара.

Глава «Газпрому» Олексій Міллер визнає, що китайський напрямок апріорі менш вигідний, адже газові родовища, які живлять «Силу Сибіру», розташовані ближче до споживачів, а отже, ціни формуються з урахуванням коротшої логістики. Така аргументація, однак, не знімає ключової проблеми: доходи компанії та державного бюджету знижуються, і це посилює фінансову вразливість Кремля.

Китай не замінив Європу

Ще до повномасштабного вторгнення в Україну експорт газу західними трубопроводами був найбільшим джерелом валютних надходжень «Газпрому». Після розриву більшості контрактів з європейськими країнами Росія зробила ставку на Китай. Проте навіть масштабні нові домовленості не компенсують втрати.

Аналітики наголошують: Пекін отримав унікальну можливість диктувати умови, розуміючи слабкість Москви. У результаті російська сторона змушена погоджуватися на ціну, яка суттєво нижча за європейську.

Зростання поставок

Незважаючи на невигідну ціну, Москва активно нарощує обсяги експорту. У 2025 році прокачування газопроводом «Сила Сибіру» має зрости більш ніж на 20% і вийти на проєктну потужність у 38 млрд кубометрів на рік. Крім того, у вересні «Газпром» та China National Petroleum Corp. домовилися про збільшення ще на 6 млрд кубометрів щорічно.

Також узгоджено розширення поставок так званим Далекосхідним маршрутом: із 2027 року обсяги зростуть із 10 до 12 млрд кубометрів на рік.

Перспективи «Сили Сибіру-2»

Особливу увагу Кремль приділяє проєкту «Сила Сибіру-2» — майбутньому газопроводу через територію Монголії. За планом, він забезпечить прокачування до 50 млрд кубометрів газу щороку протягом 30 років. Москва розглядає його як «проривний» проєкт, що дозволить ще глибше інтегруватися в китайський енергетичний ринок.

Президент РФ Володимир Путін запевняє, що ціни за новим маршрутом визначатимуться «ринковою формулою». Водночас жодних деталей угоди поки що не розкривають, що викликає сумніви серед експертів щодо її вигідності для Росії.

Європейський ринок скорочується до мінімуму

Для порівняння: торік Туреччина отримала понад 21 млрд кубометрів російського газу, а ще близько 16 млрд кубометрів було експортовано до декількох лояльних країн Європи через «Турецький потік». Це фактично останній діючий маршрут постачання російського газу до регіону.

Втрата ключових європейських споживачів, які роками були найбільш платоспроможними клієнтами «Газпрому», боляче вдарила по російському бюджету. Саме ці ринки давали основну частку валютних надходжень, що дозволяли Кремлю фінансувати армію та соціальні програми.

Китай як головний спонсор російської агресії

Незважаючи на всі дискусії про «взаємовигідну співпрацю», нинішня ситуація виглядає односторонньою. Китай отримує дешеві енергоносії та посилює власну енергетичну безпеку, тоді як Росія змушена продавати стратегічний ресурс із великими знижками.

Фактично Пекін став найбільшим економічним донором війни проти України. Закупівлі нафти, газу та іншої сировини дозволяють Москві підтримувати військову машину, компенсуючи втрати від західних санкцій.

Кремль опинився в енергетичній пастці власних рішень. Втративши більшість європейських клієнтів, Росія тепер залежить від Китаю, який користується слабкістю партнера та диктує зручні для себе умови. Продаж газу за заниженими цінами ставить під сумнів економічну доцільність такого «повороту на Схід» і лише поглиблює фінансову кризу в самій Росії.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

