У ніч на 30 вересня Чернігівщина знову зазнала потужних атак російських безпілотників. Найбільшого удару зазнало місто Бобровиця та прилеглі населені пункти, де внаслідок ворожих дій без електропостачання залишилися десятки тисяч людей.

Масштаби відключень

За даними «Чернігівобленерго», в результаті пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури понад 26 тисяч абонентів залишилися без світла. Це не лише мешканці Бобровиці, а й жителі довколишніх сіл та селищ. В енергетичній компанії повідомили, що спеціалісти оперативно приступили до ліквідації наслідків атаки. Водночас відновлювальні роботи проводяться з урахуванням поточної безпекової ситуації, адже небезпека повторних ударів залишається високою.

Енергетики закликають населення зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки: не наближатися до пошкоджених енергооб’єктів та ліній електропередач, особливо під час повітряних тривог. Також мешканцям нагадали про необхідність дотримання інформаційної тиші, аби не наражати на небезпеку ремонтні бригади та не допомагати ворогу коригувати удари.

Деталі нічної атаки

За інформацією Чернігівської обласної військової адміністрації, цієї ночі Ніжинський район атакували кілька груп ворожих безпілотників, попередньо – іранського виробництва, типу «Герань». Унаслідок влучань на території об’єктів інфраструктури виникли пожежі. Рятувальники ДСНС оперативно локалізували займання, не допустивши поширення вогню на інші будівлі та споруди.

Особливе занепокоєння викликала атака на енергетичний об’єкт у Бобровиці, яка й призвела до масових відключень електроенергії. За словами місцевої влади, відновлення електропостачання є першочерговим завданням, але тривалість робіт залежатиме від безпекової ситуації та масштабу руйнувань.

Ситуація в області

Усього протягом останньої доби противник 20 разів обстрілював територію Чернігівської області. Вибухи пролунали у 13 населених пунктах, серед яких, окрім Ніжинщини, під ударами опинилися також Корюківський та Новгород-Сіверський райони. У кількох місцях зафіксовано пошкодження житлових будинків та господарських споруд, є перебої зі зв’язком і мобільним інтернетом.

Попри небезпеку, аварійні служби та енергетики працюють у посиленому режимі. У регіоні діє штаб оперативного реагування, який координує ліквідацію наслідків ворожих атак.

Зміни у русі потягів

Атака на енергетичну інфраструктуру вплинула і на роботу залізничного транспорту. Вранці «Укрзалізниця» повідомила про зміни у графіку руху поїздів на Чернігівщині. Частина рейсів з Києва до Ніжина була скасована, інші – курсують із затримками, адже внаслідок обстрілів на окремих ділянках залізниці виникли проблеми з електропостачанням. Пасажирам радять заздалегідь перевіряти інформацію про затримки та зміни маршрутів.

Російські дрони над Україною

Атака на Чернігівщину відбулася в межах масштабного удару дронами-камікадзе по півночі та центру України. Ввечері 29 вересня російська армія запустила кілька груп безпілотників типу «Шахед». Повітряні сили України повідомили, що більшість цілей було знищено силами ППО, однак частина дронів прорвалася та завдала ударів по інфраструктурних об’єктах.

Аналітики зазначають, що останнім часом Росія змінила тактику: ворог намагається вражати критичні енергетичні вузли, аби залишати українців без світла та тепла, особливо напередодні осінньо-зимового періоду. Таким чином країна-агресор прагне посилити тиск на цивільне населення.

Станом на ранок 30 вересня понад 26 тисяч мешканців Бобровиці та сусідніх населених пунктів залишаються без електропостачання. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу світла, але мешканців просять із розумінням ставитися до ситуації та дотримуватися правил безпеки.

Чернігівщина залишається одним із регіонів, який регулярно зазнає обстрілів дронами та ракетами. Попри це, комунальні служби, військові та рятувальники продовжують працювати, щоб мінімізувати наслідки атак та підтримувати життя громад у складних умовах війни.

