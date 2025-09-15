



Дрони РФ атаковали железную дорогу в Одесской области - 27.09.2025 19:38

Дроны РФ атаковали железную дорогу в Одесской области: повреждена инфраструктура и есть задержки поездов



В ночь на 27 сентября Россия совершила очередную атаку дронами-камикадзе на территорию Украины. В этот раз главной целью врага стала железнодорожная инфраструктура в Одесской области. В результате удара было зафиксировано повреждение объектов, однако человеческих жертв удалось избежать.

Об инциденте официально сообщила «Укрзализныця», отметив, что все пассажирские составы были вовремя остановлены на безопасном расстоянии, что позволило предотвратить трагедию. «Сегодня под атакой российских дронов оказалась железнодорожная инфраструктура Одесщины. Есть повреждения, но среди пассажиров и работников железной дороги пострадавших нет», — отмечается в заявлении.



Несмотря на то, что движение поездов было оперативно возобновлено, ряд рейсов подвергся задержкам. В «Укрзализныце» отметили, что ситуация контролируемая, а все задержки можно отслеживать онлайн в специальном сервисе: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform

Как происходила атака

По словам местных жителей, взрывы были восприимчивы в разных районах области, а часть дронов украинская противовоздушная оборона уничтожила еще на подлете. Однако несколько беспилотников все же прорвались и нанесли удар по железнодорожным объектам.

К счастью, благодаря своевременным действиям очередных служб и слаженной работе железнодорожников удалось избежать худшего сценария. Поезда, двигавшиеся в направлении зоны атаки, были оперативно остановлены, а уже после завершения разминирования и проверки путей движение было возобновлено.

Железная дорога под постоянным прицелом врага

Это не первый случай ударов России по украинской железнодорожной инфраструктуре. В последние недели враг заметно активизировал тактику обстрелов именно этого сектора, пытаясь парализовать логистику и создать дополнительные проблемы как военных, так и гражданских пассажиров.

17 сентября российские войска нанесли удары по энергоподстанциям "Укрзализныци". В результате более двух десятков поездов задержались, а несколько рейсов пришлось отменить.

25 сентября из-за вражеских атак в Николаевской и Кировоградской областях произошло масштабное обесточивание отдельных участков путей. Это привело к перебоям в движении поездов и длительным задержкам.

Глава Укрзализныци недавно заявил, что российская армия разработала новую тактику: теперь дрони-камикадзе «Шахед» целенаправленно охотятся не только на объекты энергетики или склады горючего, но и на локомотиве. Таким образом, враг стремится остановить движение поездов непосредственно на пути, создавая транспортный хаос.

Последствия для пассажиров и экономики

Задержки поездов, вызванные ударами дронов, оказывают непосредственное влияние на жизнь тысяч украинцев. Люди вынуждены часами ждать на станциях, менять маршруты или отказываться от поездок. Кроме пассажирских перевозок, под угрозой оказывается и грузовая логистика: железная дорога является ключевым транспортным коридором для снабжения как гуманитарной помощи, так и необходимых товаров.



Специалисты отмечают, что удары по железной дороге имеют двойной эффект: они создают трудности для гражданских и в то же время пытаются помешать опрокидыванию военных ресурсов. Именно поэтому объекты «Укрзализныци» и дальше остаются одной из главных целей для российских атак.

Русский ответ и меры безопасности

В условиях постоянных обстрелов Укрзализныця ужесточает меры безопасности. На многих направлениях поезда курсируют с дополнительными остановками в безопасных зонах, а также разрабатываются новые алгоритмы эвакуации пассажиров в случае чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, предприятие сотрудничает с военными и спасателями, чтобы как можно быстрее восстанавливать поврежденную инфраструктуру. Только за последний год железнодорожники сотни раз выходили на ликвидацию последствий атак, часто под обстрелами, чтобы возобновить движение в сжатые сроки.

Ночная атака дронами в Одесскую область еще раз доказала: враг целенаправленно пытается разрушить транспортную систему Украины. Однако, несмотря на повреждения, украинская железная дорога продолжает работать благодаря мужеству и самоотверженности своих работников.

Задержки поездов стали вынужденной реальностью военного часа, но они свидетельствуют об устойчивости транспортной инфраструктуры, которая, несмотря на удары, остается надежной опорой для миллионов украинцев.

