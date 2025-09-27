



Дрони РФ атакували залізницю на Одещині - 27.09.2025 10:32

Дрони РФ атакували залізницю на Одещині: пошкоджена інфраструктура та є затримки поїздів

У ніч проти 27 вересня Росія здійснила чергову атаку дронами-камікадзе на територію України. Цього разу головною ціллю ворога стала залізнична інфраструктура в Одеській області. Внаслідок удару було зафіксовано пошкодження об’єктів, однак людських жертв вдалося уникнути.

Про інцидент офіційно повідомила «Укрзалізниця», зазначивши, що всі пасажирські склади були вчасно зупинені на безпечній відстані, що дало змогу запобігти трагедії. «Сьогодні під атакою російських дронів опинилася залізнична інфраструктура Одещини. Маємо пошкодження, але серед пасажирів та працівників залізниці постраждалих немає», — наголошується у заяві.

Попри те, що рух поїздів було оперативно відновлено, низка рейсів зазнала затримок. В «Укрзалізниці» підкреслили, що ситуація контрольована, а всі затримки можна відстежувати онлайн у спеціальному сервісі: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform

Як відбувалася атака

За словами місцевих жителів, вибухи було чутно в різних районах області, а частину дронів українська протиповітряна оборона знищила ще на підльоті. Однак кілька безпілотників все ж прорвалися та завдали удару по залізничних об’єктах.

На щастя, завдяки своєчасним діям чергових служб і злагодженій роботі залізничників вдалося уникнути найгіршого сценарію. Поїзди, що рухалися в напрямку зони атаки, були оперативно зупинені, а вже після завершення розмінування та перевірки колій рух відновили.

Залізниця під постійним прицілом ворога

Це не перший випадок ударів Росії по українській залізничній інфраструктурі. В останні тижні ворог помітно активізував тактику обстрілів саме цього сектору, намагаючись паралізувати логістику та створити додаткові проблеми як для військових, так і для цивільних пасажирів.

17 вересня російські війська завдали ударів по енергопідстанціях «Укрзалізниці». У результаті понад два десятки поїздів затрималися, а кілька рейсів узагалі довелося скасувати.

25 вересня через ворожі атаки в Миколаївській та Кіровоградській областях сталося масштабне знеструмлення окремих ділянок колій. Це призвело до перебоїв у русі потягів та тривалих затримок.

Голова «Укрзалізниці» нещодавно заявив, що російська армія розробила нову тактику: тепер дрони-камікадзе «Шахед» цілеспрямовано полюють не лише на об’єкти енергетики чи склади пального, а й на локомотиви. Таким чином ворог прагне зупинити рух поїздів безпосередньо на колії, створюючи транспортний хаос.

Наслідки для пасажирів та економіки

Затримки поїздів, спричинені ударами дронів, безпосередньо впливають на життя тисяч українців. Люди вимушені годинами чекати на станціях, змінювати маршрути чи відмовлятися від поїздок. Окрім пасажирських перевезень, під загрозою опиняється і вантажна логістика: залізниця є ключовим транспортним коридором для постачання як гуманітарної допомоги, так і необхідних товарів.

Фахівці зазначають, що удари по залізниці мають подвійний ефект: вони створюють труднощі для цивільних і водночас намагаються завадити перекиданню військових ресурсів. Саме тому об’єкти «Укрзалізниці» й надалі залишаються одними з головних цілей для російських атак.

Українська відповідь та заходи безпеки

В умовах постійних обстрілів «Укрзалізниця» посилює заходи безпеки. На багатьох напрямках поїзди тепер курсують із додатковими зупинками у безпечних зонах, а також розробляються нові алгоритми евакуації пасажирів у випадку надзвичайних ситуацій.

Крім того, підприємство співпрацює з військовими та рятувальниками, аби якнайшвидше відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Лише за останній рік залізничники сотні разів виходили на ліквідацію наслідків атак, часто під обстрілами, щоб відновити рух у стислі терміни.

Нічна атака дронами на Одеську область ще раз довела: ворог цілеспрямовано намагається зруйнувати транспортну систему України. Проте, попри пошкодження, українська залізниця продовжує працювати — завдяки мужності та самовідданості своїх працівників.

Затримки поїздів стали вимушеною реальністю воєнного часу, але водночас вони свідчать про стійкість транспортної інфраструктури, яка, попри удари, залишається надійною опорою для мільйонів українців.

