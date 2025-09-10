



Китайский автопроизводитель Chery неожиданно уходит из России - 23.09.2025 13:07

Китайский автопроизводитель Chery неожиданно заявил о выходе с российского рынка: что послужило причиной

Один из крупнейших производителей автомобилей в Китае – Chery Automobile – принял стратегическое решение постепенно свернуть деятельность в России. Полный выход из этого рынка компания планирует завершить к 2027 году.

Почему Chery покидает Россию

Основная причина состоит в планах производителя выйти на Гонконгскую фондовую биржу и разместить там акции на сумму около 1,2 млрд. долларов США. Вырученные средства компания планирует направить на разработку и расширение модельного ряда электромобилей и гибридных авто, а также около 20% инвестиций пойдет на развитие зарубежных представительств.

Однако выход на международные биржевые площадки требует соблюдения всех правил санкционной политики. В проспекте эмиссии акций компания прямо отметила, что намерена подтвердить полное соответствие нормам экспортного контроля и международным ограничениям. Это практически означает отказ от ведения бизнеса на местности Рф.

Важность российского рынка для Chery

Россия была одним из ключевых направлений для компании. По итогам 2024 года каждая пятая машина, проданная в РФ, принадлежала брендам Chery. Общий объем продаж составил 325,2 тысяч авто.

Финансовые показатели также свидетельствуют о значительной роли рынка: в 2024 году 25,5% всей прибыли компании было получено именно из России (для сравнения — в 2023 году эта доля составила 17,7%).

Сегодня в РФ работают сотни официальных представительств: 372 дилерских центра и более 680 автосалонов, продающих как классические модели Chery, так и бренды Exeed, Omoda и Jaecoo. В то же время, еще с апреля 2025 года компания начала постепенное сворачивание операций, передавая свои активы трем неназванным фирмам.

Действительно ли Chery уйдет полностью?

Официальное представительство производителя в России пытается успокоить клиентов и партнеров, заявляя, что компания вроде бы не планирует полного сворачивания бизнеса. Однако эксперты считают, что речь идет именно о стратегическом выходе.

Так старший аналитик Rhodium Group Грегор Себастьян в комментарии японскому изданию подчеркнул, что реализация такого решения станет "огромным разворотом" для Chery. Ведь долгие годы Россия была вторым по значению рынком для бренда после Китая.

Санкции и внутренняя политика Кремля

На решение Chery повлияли не только западные ограничения. Дополнительным фактором стали и шаги Кремля. Недавно власти РФ ввели новые утилизационные сборы на ввезенные автомобили, наиболее затрагивающие именно китайских производителей. Это существенно снизило рентабельность бизнеса и заставило Chery задуматься о переориентации экспорта.

В такой ситуации компании выгоднее развивать продажи в странах ЕС, где спрос на электромобили и гибриды растет только, чем бороться с регуляторными барьерами в России.

Политический контекст

Тем временем усиливается и международное давление на Россию. 13 сентября президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона ввести "серьезные" энергетические санкции против Москвы, но только при условии, что все страны НАТО синхронизируют свои действия и полностью откажутся от закупки российской нефти.

Кроме того, Трамп призвал союзников по Альянсу ввести таможенные тарифы на китайские товары в размере 50–100%, которые могут быть упразднены только после завершения войны в Украине. Такая риторика усугубляет неопределенность для китайских компаний, что заставляет их тщательно пересматривать стратегии работы в проблемных регионах.

Итог

Выход Chery из России выглядит почти неизбежным. Для компании стратегически важнее укрепление позиций на глобальных рынках и привлечение инвестиций для развития "зеленой" линейки авто, чем сохранение присутствия в стране, которая находится под давлением санкций и создает дополнительные экономические барьеры.

Хотя представители бренда в РФ пытаются отрицать полный уход, факты и официальные документы свидетельствуют об обратном. Если процесс будет доведен до конца, это станет одним из наиболее показательных примеров того, как международные ограничения и внутренняя политика Кремля заставляют даже ключевых партнеров отказываться от российского рынка.

Анна Горбань

