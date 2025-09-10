



Китайський автовиробник Chery несподівано заявив про вихід з російського ринку: що стало причиною

Один із найбільших виробників автомобілів у Китаї — Chery Automobile — ухвалив стратегічне рішення поступово згорнути діяльність у Росії. Повний вихід із цього ринку компанія планує завершити до 2027 року.

Чому Chery залишає Росію

Основна причина полягає у планах виробника вийти на Гонконзьку фондову біржу та розмістити там акції на суму близько 1,2 млрд доларів США. Отримані кошти компанія планує спрямувати на розробку та розширення модельного ряду електромобілів і гібридних авто, а також близько 20% інвестицій піде на розвиток закордонних представництв.

Проте вихід на міжнародні біржові майданчики вимагає дотримання усіх правил санкційної політики. У проспекті емісії акцій компанія прямо зазначила, що має намір підтвердити повну відповідність нормам експортного контролю та міжнародним обмеженням. Це фактично означає відмову від ведення бізнесу на території Росії.

Важливість російського ринку для Chery

Росія була одним із ключових напрямків для компанії. За підсумками 2024 року кожна п’ята машина, продана в РФ, належала до брендів Chery. Загальний обсяг продажів становив 325,2 тисячі авто.

Фінансові показники також свідчать про значну роль цього ринку: у 2024 році 25,5% усього прибутку компанії було отримано саме з Росії (для порівняння — у 2023 році ця частка становила 17,7%).

Сьогодні в РФ працюють сотні офіційних представництв: 372 дилерських центри та понад 680 автосалонів, які продають як класичні моделі Chery, так і бренди Exeed, Omoda та Jaecoo. Водночас ще з квітня 2025 року компанія почала поступове згортання операцій, передаючи свої активи трьом неназваним фірмам.

Чи дійсно Chery піде повністю?

Офіційне представництво виробника в Росії намагається заспокоїти клієнтів і партнерів, заявляючи, що компанія нібито не планує повного згортання бізнесу. Проте експерти вважають, що насправді йдеться саме про стратегічний вихід.

Так, старший аналітик Rhodium Group Грегор Себастьян у коментарі японському виданню підкреслив, що реалізація такого рішення стане "величезним розворотом" для Chery. Адже довгі роки Росія була другим за значенням ринком для бренду після Китаю.

Санкції і внутрішня політика Кремля

На рішення Chery вплинули не лише західні обмеження. Додатковим фактором стали й кроки самого Кремля. Нещодавно влада РФ запровадила нові утилізаційні збори на ввезені автомобілі, які найбільше зачіпають саме китайських виробників. Це суттєво знизило рентабельність бізнесу й змусило Chery задуматися над переорієнтацією експорту.

У такій ситуації компанії вигідніше розвивати продажі в країнах ЄС, де попит на електромобілі та гібриди лише зростає, ніж боротися з регуляторними бар’єрами в Росії.

Політичний контекст

Тим часом посилюється й міжнародний тиск на Росію. 13 вересня президент США Дональд Трамп заявив про готовність Вашингтона запровадити "серйозні" енергетичні санкції проти Москви, але лише за умови, що всі країни НАТО синхронізують свої дії й повністю відмовляться від закупівлі російської нафти.

Крім того, Трамп закликав союзників по Альянсу ввести митні тарифи на китайські товари у розмірі 50–100%, які можуть бути скасовані лише після завершення війни в Україні. Така риторика посилює невизначеність для китайських компаній, що змушує їх ретельно переглядати стратегії роботи в проблемних регіонах.

Підсумок

Вихід Chery з Росії виглядає майже неминучим. Для компанії стратегічно важливішим є зміцнення позицій на глобальних ринках та залучення інвестицій для розвитку "зеленої" лінійки авто, ніж збереження присутності в країні, яка перебуває під тиском санкцій та створює додаткові економічні бар’єри.

Хоча представники бренду в РФ намагаються заперечити повний відхід, факти й офіційні документи свідчать про протилежне. Якщо процес буде доведено до кінця, це стане одним із найбільш показових прикладів того, як міжнародні обмеження та внутрішня політика Кремля змушують навіть ключових партнерів відмовлятися від російського ринку.

