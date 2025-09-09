



Упродовж вихідних аферисти ошукали буковинок на суму понад 340 тисяч гривень: поліцейські розпочали кримінальні провадження - 15.09.2025 10:04

Співробітники поліції вкотре застерігають громадян від шахрайських схем під час покупок товарів в інтернеті. Наразі правоохоронці проводять розшукові заходи з метою встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до шахрайських дій.

Так, до відділення поліції № 6 (м. Новоселиця) Чернівецького райуправління поліції звернулася 37-річна жителька с. Стальнівці з повідомленням про шахрайство. Заявниця повідомила працівникам поліції, що натрапила в інтернеті на оголошення про продаж автомобілів з-за кордону. Жінка зв’язалася з «брокером» та обговорила умови покупки. Буковинка довірилася незнайомцю та перерахувала майже 205 тисяч гривень як завдаток за автівку. Після цього зв'язок з недобросовісним продавцем обірвався.

Ще однією жертвою шахрайства стала 28-річна жителька с. Буківка. Жінка розповіла співробітникам поліції відділення поліції №4 (м. Герца) Чернівецького РУП, що мала намір придбати трактор «ЛТЗ Т-40АМ», оголошення про продаж якого побачила на одній інтернет платформі. Жінка зв’язалася з псевдопродавцем, який наполягав на передоплаті за сільськогосподарську техніку. В подальшому буковинка власноруч перерахувала 120 тисяч гривень на рахунок вказаний аферистом, про так і не отримала трактор.

Крім цього, у пастку шахраїв потрапила 68-річна жителька Чернівецького району. Під час закупівлі деревини в інтернеті буковинка відправила 16 тисяч гривень «продавцю». Жінка не отримала замовлений товар, а після пересилання грошей за дрова відправник не виходить на зв'язок.

За вказаними фактами співробітники поліції Чернівецької області розпочали кримінальні провадження, передбачені ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці закликають бути пильними та під час здійснення покупок в інтернеті надавати перевагу післяплаті. У жодному випадку не надсилайте гроші невідомим особам на невідомі рахунки! За можливості зустріньтеся з продавцем та обговоріть умови купівлі-продажу особисто. Найкраще – зверніться до перевірених автофірм.

Не дайте шахраям себе ошукати!

Відділ комунікації поліції Чернівецької області

