У Мамаївцях 20-річний мотоцикліст влетів у вантажівку. Хлопець помер у лікарні- 15.09.2025 14:02
Лікарі намагалися врятувати потерпілого, але травми виявились несумісні з життям
Трагічна за своїми наслідками дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу Чернівців у селі Мамаївці.
Як повідомили у Відділі комунікації поліції Чернівецької області, 20-річний водій мотоцикла «Suzuki GSX 600» допустив зіткнення з вантажним автомобілем «Volvo», яким керував 36-річний уродженець Хмельницької області.
У результаті аварії водія двоколісного транспортного засобу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги.
В лікарні від травм, отриманих в результаті ДТП, чоловік помер.
