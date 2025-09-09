



У Мамаївцях 20-річний мотоцикліст влетів у вантажівку. Хлопець помер у лікарні - 15.09.2025 14:02

Лікарі намагалися врятувати потерпілого, але травми виявились несумісні з життям

Трагічна за своїми наслідками дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу Чернівців у селі Мамаївці.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Чернівецької області, 20-річний водій мотоцикла «Suzuki GSX 600» допустив зіткнення з вантажним автомобілем «Volvo», яким керував 36-річний уродженець Хмельницької області.

У результаті аварії водія двоколісного транспортного засобу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги.

В лікарні від травм, отриманих в результаті ДТП, чоловік помер.

