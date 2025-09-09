На Центральній площі 19 вересня відбудеться ярмарок для допомоги захисникам та їхнім родинам

- 15.09.2025 21:58
На Центральній площі 19 вересня відбудеться ярмарок для допомоги захисникам та їхнім родинам

 Благодійний ярмарок у Чернівцях: допомога військовим та їхнім родинам

19 вересня на Центральній площі Чернівців відбудеться благодійний ярмарок, організований фондом «Артанія України». Захід розпочнеться опівдні, о 12:00, і стане майданчиком, де об’єднаються жителі та гості міста задля однієї мети – підтримати українських воїнів та їхні родини.

Організатори зазначають, що під час ярмарку відвідувачів чекає різноманітна програма. На гостей чекатимуть домашні смаколики, кулінарні страви, приготовані місцевими волонтерами та підприємцями, а також вироби народних майстрів – прикраси, сувеніри, предмети побуту та декоративні елементи. Це гарна нагода не лише зробити приємність собі чи близьким, а й зробити внесок у добру справу.

Для маленьких учасників організують дитячу зону з розвагами – майстер-класами, іграми та інтерактивними конкурсами. А ближче до вечора відбудеться концерт за участі чернівецьких артистів та творчих колективів, які безкоштовно долучилися до ініціативи, щоб подарувати присутнім святковий настрій.

Найважливіше, що усі зібрані під час заходу кошти підуть на допомогу нашим військовим: закупівлю необхідного спорядження, ліків, а також підтримку родин, які постраждали через війну.

Організатори наголошують: ярмарок – це не лише спосіб зібрати гроші, а й можливість згуртувати громаду навколо спільної мети. Адже кожна гривня, витрачена на ярмарку, перетворюється на реальну підтримку тих, хто щодня ризикує життям заради країни.

Тож 19 вересня Центральна площа Чернівців стане осередком добрих справ, єдності та вдячності українським захисникам.

Платинова Буковина, Чернівці

