- 12.09.2025 21:49
Apple представила новое поколение смартфонов, и самое большое внимание привлекли сразу две модели – iPhone 17 и iPhone 17 Pro Max. Несмотря на то, что оба устройства принадлежат к одной линейке, между ними есть разница: от цены и дизайна до уровня производительности и набора технологий.

Многих интересует какой вариант подойдет именно им. Чтобы разобраться, рассмотрим основные особенности каждой модели.

Почему стоит присмотреться к iPhone 17

ProMotion без переплаты
Одной из основных новинок стало то, что Apple в первый раз интегрировала ProMotion-дисплей даже в базовую модель. Это значит, что теперь не обязательно покупать Pro-версию, чтобы получить плавность анимаций, комфортный гейминг и понижение энергопотребления.
iPhone 17 поддерживает частоту обновления до 120 Гц, а также оснащен прочным стеклом Ceramic Shield 2, которое уменьшает блики и делает дисплей более устойчивым к царапинам.

Классический дизайн
Пока другие модели серии получили существенные изменения – ультратонкий корпус в iPhone Air или плато на задней панели в Pro-версиях, – базовый iPhone 17 сохранил знакомый вид. Это выступающие камеры и плавные линии корпуса, которые многие ассоциируют с классикой Apple.
Более того, по размерам он практически повторяет iPhone 16 Pro, потому пользователям будет легко перейти на новинку без ощутимого дискомфорта.

Оптимальный баланс цены и возможностей
Благодаря новым технологиям iPhone 17 выглядит как удачный компромисс для тех, кто хочет современный функциональный смартфон Apple, но не готов тратить на него так же много, как на флагманские модели.

Когда выбрать iPhone 17 Pro Max

Максимальная производительность
Топовый iPhone 17 Pro Max работает на новейшем процессоре A19 Pro – это 6-ядерный CPU и 6-ядерный GPU, усиленный 16-ядерным Neural Engine для работы с искусственным интеллектом и сложной графикой.
Чтобы избежать перегрева, в смартфоне предусмотрена система охлаждения с испарительной камерой, что особенно важно для геймеров и профессионалов, работающих с ресурсоемкими приложениями.

Расширенные возможности подключения
В Pro Max встроен новый сетевой чип N1, поддерживающий Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и технологию Thread. Это обеспечивает более быстрое соединение, более стабильный AirDrop и готовность к будущим стандартам «умного дома».

Лучший дисплей среди iPhone
Флагман получил огромный 6,9-дюймовый экран Super Retina XDR, выдающий яркость до 3000 нит. Это позволяет удобно пользоваться смартфоном даже в солнечный день.
Дисплей также поддерживает ProMotion и имеет покрытие Ceramic Shield 2, которое не только защищает от падений, но и делает изображение более контрастным и насыщенным.

Какую модель выбрать именно вам?

iPhone 17 станет оптимальным вариантом для тех, кто ценит классику, хочет современный экран с ProMotion и защитой от повреждений, но не гонится за максимальной производительностью. Это выбор для повседневного использования, мультимедиа и игр без переплат за флагманские функции.

iPhone 17 Pro Max подойдет тем, кому нужен смартфон "на максимуме". Профессиональные фотографы, геймеры, создатели контента или просто фанаты топовых решений оценят производительность A19 Pro, новейшие сетевые технологии и огромный дисплей с фантастической яркостью.

Apple сделала так, чтобы каждый пользователь мог найти модель под свои нужды.

Если вам важен баланс цены и возможностей – берите iPhone 17.

Если вы хотите максимум инноваций и готовы инвестировать больше – тогда iPhone 17 Pro Max станет идеальным решением.

iPhone 17 или iPhone 17 Pro Max: какой смартфон выбрать? Apple представила новое поколение смартфонов, и самое большое внимание привлекли
