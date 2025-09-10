



iPhone 17 чи iPhone 17 Pro Max: який смартфон вам обрати? - 18.09.2025 21:48

iPhone 17 чи iPhone 17 Pro Max: який смартфон вибрати?

Apple представила нове покоління смартфонів, і найбільшу увагу привернули одразу дві моделі – iPhone 17 та iPhone 17 Pro Max. Попри те, що обидва пристрої належать до однієї лінійки, між ними є суттєва різниця: від ціни та дизайну до рівня продуктивності й набору технологій.

Багатьох цікавить, який варіант підійде саме їм. Щоб розібратися, розглянемо головні особливості кожної моделі.

Чому варто придивитися до iPhone 17

ProMotion без переплати

Однією з головних новинок стало те, що Apple вперше інтегрувала ProMotion-дисплей навіть у базову модель. Це означає, що тепер не обов’язково купувати Pro-версію, щоб отримати плавність анімацій, комфортний геймінг і зниження енергоспоживання.

iPhone 17 підтримує частоту оновлення до 120 Гц, а також оснащений міцним склом Ceramic Shield 2, яке зменшує відблиски та робить дисплей стійкішим до подряпин.

Класичний дизайн

Поки інші моделі серії отримали суттєві зміни – ультратонкий корпус у iPhone Air чи «плато» на задній панелі в Pro-версіях, – базовий iPhone 17 зберіг знайомий вигляд. Це виступаючі камери та плавні лінії корпусу, які багато хто асоціює з класикою Apple.

Більш того, за розмірами він практично повторює iPhone 16 Pro, тому користувачам буде легко перейти на новинку без відчутного дискомфорту.

Оптимальний баланс ціни та можливостей

Завдяки новим технологіям, iPhone 17 виглядає як вдалий компроміс для тих, хто хоче сучасний функціональний смартфон Apple, але не готовий витрачати на нього так само багато, як на флагманські моделі.

Коли обрати iPhone 17 Pro Max

Максимальна продуктивність

Топовий iPhone 17 Pro Max працює на новітньому процесорі A19 Pro – це 6-ядерний CPU та 6-ядерний GPU, посилений 16-ядерним Neural Engine для роботи зі штучним інтелектом і складною графікою.

Щоб уникнути перегріву, у смартфоні передбачена система охолодження з випарною камерою, що особливо важливо для геймерів і професіоналів, які працюють з ресурсомісткими додатками.

Розширені можливості підключення

У Pro Max інтегрований новий мережевий чіп N1, який підтримує Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та технологію Thread. Це забезпечує швидше з’єднання, стабільніший AirDrop і готовність до майбутніх стандартів «розумного дому».

Найкращий дисплей серед iPhone

Флагман отримав величезний 6,9-дюймовий екран Super Retina XDR, який видає яскравість до 3000 ніт. Це дозволяє комфортно користуватися смартфоном навіть у сонячний день.

Дисплей також підтримує ProMotion і має покриття Ceramic Shield 2, яке не тільки захищає від падінь, а й робить зображення більш контрастним і насиченим.

Яку модель вибрати саме вам?

iPhone 17 стане оптимальним варіантом для тих, хто цінує класику, хоче сучасний екран з ProMotion і захистом від пошкоджень, але не женеться за максимальною продуктивністю. Це вибір для повсякденного використання, мультимедіа та ігор без переплати за флагманські функції.

iPhone 17 Pro Max підійде тим, кому потрібен смартфон «на максимумі». Професійні фотографи, геймери, творці контенту чи просто фанати топових рішень оцінять продуктивність A19 Pro, новітні мережеві технології та величезний дисплей із фантастичною яскравістю.

Висновок

Apple зробила так, щоб кожен користувач зміг знайти модель під свої потреби.

Якщо для вас важливий баланс ціни та можливостей – беріть iPhone 17.

Якщо ж ви хочете максимум інновацій і готові інвестувати більше – тоді iPhone 17 Pro Max стане ідеальним рішенням.

Анна Горбань

