Росія продовжує заробляти мільярди на торгівлі зі США та Європою — Reuters

Минуло понад три з половиною роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але економічні зв’язки Кремля із західними країнами досі повністю не розірвані. Попри санкційний тиск, США та Європейський Союз продовжують купувати російські енергоресурси й окремі товари на мільярди доларів. Йдеться передусім про скраплений природний газ (LNG), збагачений уран та хімічні продукти, які залишаються важливими для промисловості Заходу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Eurostat та статистику американських відомств.

ЄС і Росія: санкції зменшили обсяги, але не закрили ринок

Згідно з європейською статистикою, після хвилі санкційних обмежень торгівля між ЄС та РФ суттєво скоротилася. Експорт товарів із Євросоюзу до Росії з першого кварталу 2022 року до другого кварталу 2025 року впав на 61%. Імпорт російських товарів за цей самий період зменшився ще більше — на 89%.

Однак повного розриву не відбулося. ЄС і надалі закуповує у Росії нафту, нікель, газ, добрива, залізо та сталь. У підсумку сукупний товарообіг між сторонами у другому кварталі 2025 року становив 14,5 млрд євро:

7 млрд євро припало на імпорт із Росії,

7,5 млрд євро — на європейський експорт до РФ.

Таким чином, Євросоюз навіть отримав профіцит торгового балансу у розмірі 0,5 млрд євро.

США: скорочення імпорту, але не відмова

У Сполучених Штатах торгівля з Росією також значно знизилася, але остаточно не зникла. Якщо у першій половині 2021 року імпорт із РФ становив 14,1 млрд доларів, то у першій половині 2025 року — лише 2,5 млрд. Загалом від початку вторгнення, тобто з січня 2022 року, США імпортували російських товарів на суму понад 24,5 млрд доларів.

Певна частина цього імпорту припадає на уран для атомних електростанцій, адже США тривалий час залишалися залежними від російського збагаченого палива.

Нафта та газ: втрата позицій Росії

До 2021 року Росія була ключовим постачальником енергоносіїв у Європу. Її частка у постачаннях нафти до ЄС сягала майже 29%. Проте до другого кварталу 2025 року цей показник скоротився до 2%.

Схожа ситуація і з газом: якщо у 2021 році частка РФ у європейському імпорті становила майже 50%, то тепер вона впала до 12%. Основними замінниками стали:

Норвегія, яка збільшила постачання на 10%,

Алжир, який наростив частку на 2%.

Втім, Росія зберігає вплив через газопровід TurkStream, яким продовжує постачати паливо в Угорщину та Болгарію.

LNG та метали: поступове витіснення

У сегменті скрапленого газу також відбулося зниження залежності. Якщо у 2021 році Росія забезпечувала 22% імпорту LNG до ЄС, то станом на 2025 рік — лише 14%. Водночас головним постачальником для Європи стали США, які покривають 54% потреб.

Імпорт російських металів також скоротився. Частка заліза та сталі впала з 18% у 2021 році до 6% у 2025-му. Це свідчить про те, що ЄС поступово переорієнтовується на альтернативні ринки.

Добрива: єдина сфера зростання

Попри скорочення більшості напрямків торгівлі, у сфері добрив Росія навіть посилила свої позиції. За чотири роки її частка на ринку ЄС зросла з 28% до 34%. Це пояснюється тим, що російські виробники пропонують продукцію за нижчими цінами, а сільське господарство Європи не може обійтися без стабільних поставок.

У травні 2025 року Європарламент проголосував за введення заборонних тарифів на російські добрива. Проте вони запроваджуватимуться поступово, і поки що рано оцінювати, як саме ці обмеження вплинуть на аграрний сектор.

Політика США: можливі нові санкції

Президент США Дональд Трамп (який перебуває на посаді після виборів) заявив, що Вашингтон готовий посилити енергетичні санкції проти Росії. Водночас він наголосив: такі заходи будуть дієвими лише тоді, коли всі країни НАТО синхронно припинять закупівлі російських енергоносіїв. Без колективних дій, за його словами, обмеження матимуть лише частковий ефект.

Висновок

Попри суттєве зниження обсягів торгівлі та масштабні санкції, Росія все ще отримує мільярди від експорту енергоресурсів і добрив до США та ЄС. Це дає їй можливість фінансувати воєнні дії проти України, хоча частка Кремля на ключових ринках помітно скоротилася. Європа та Америка поступово зменшують залежність, проте повна відмова від російських ресурсів виявилася значно складнішим процесом, ніж очікувалося у перші місяці війни.

Анна Горбань, Платинова Буковина

