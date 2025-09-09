



Росія прагнула створити паливну кризу в Україні, але сама опинилася без бензину — Зеленський - 15.09.2025 13:44

Російська влада протягом усієї війни намагається використати енергетику як інструмент тиску на Україну. Кремль робив ставку на те, що атаки по критичній інфраструктурі зруйнують систему постачання палива та газу, спричинять колапс у транспортній сфері та ослаблять економіку. Однак, за словами президента України Володимира Зеленського, замість очікуваної кризи в Україні проблеми з пальним розгортаються у самій Росії.

Про це глава держави заявив у своєму зверненні, яке оприлюднено у Facebook. Він також привітав працівників нафтової галузі з професійним святом, відзначивши їхній внесок у збереження енергетичної стійкості країни.

Відвага енергетиків як основа стабільності

Президент наголосив, що робота видобувників, транспортників і працівників нафтопереробки часто залишається поза увагою суспільства, хоча саме їхня щоденна відданість дозволяє Україні вистояти.

«Український видобуток газу збережено, транспортування та зберігання працює. Завдяки цьому ми не лише забезпечуємо власні потреби, але й допомагали Молдові пройти складні зими. Росія хотіла влаштувати паливну кризу в Україні, однак тепер сама стикається з дефіцитом бензину», — підкреслив Зеленський.

Він нагадав, що щозими Москва намагається використати холод і енергетику як зброю. Але стійкість українських енергетиків, а також фахівців суміжних галузей дозволяє країні переживати удари та зберігати працездатність інфраструктури.

Ситуація в самій Росії

Проблеми з бензином у Росії набули системного характеру. Ще 21 серпня Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що в багатьох регіонах країни запроваджені жорсткі обмеження на продаж пального населенню.

Зокрема, у низці областей та на тимчасово окупованому Кримському півострові покупці можуть придбати не більше 10 літрів бензину в одні руки. Такі заходи російська влада пояснює «тимчасовими труднощами», проте аналітики вказують: дефіцит безпосередньо пов’язаний із втратою потужностей нафтопереробної галузі після серії успішних ударів українських захисників.

Чому виникла паливна криза в РФ

Українські дрони та ракети неодноразово вражали російські нафтопереробні заводи, що призвело до суттєвого скорочення обсягів виробництва. Внаслідок цього зменшилася внутрішня пропозиція палива, а обмеження експорту, запроваджені російською владою раніше, не дозволяють компенсувати нестачу через імпорт.

За оцінками експертів, нинішній дефіцит може стати найбільшим за останні роки. Це створює труднощі не лише для цивільного населення, а й для російської армії, яка потребує значних обсягів пального для ведення бойових дій.

Україна — приклад стійкості

На противагу цьому, Україна змогла вибудувати альтернативні маршрути постачання палива, розширила співпрацю з європейськими партнерами та створила необхідні резерви. Попри масовані обстріли і постійні загрози, держава зберігає контроль над енергетичним сектором.

Президент подякував усім, хто докладає зусиль, щоб країна залишалася енергетично незалежною: «Це результат щоденної, часто непомітної роботи тисяч людей, без якої неможливо було б вистояти у війні».

Росія намагалася використати паливну сферу як слабке місце України, однак стратегія дала зворотний результат. Українська енергосистема залишається функціональною, а от сама РФ зіткнулася з дефіцитом бензину, що боляче вдарило по її економіці та логістиці.

Таким чином, спроби Кремля використати зиму й енергетику як зброю знову виявилися марними. Україна, спираючись на професіоналізм і відвагу своїх людей, доводить, що здатна протистояти будь-яким викликам, тоді як агресор сам потрапляє у пастку власних планів.

Автор: Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

