



Чи став виїзд чоловіків 18–22 років масовим після змін правил: позиція ДПСУ - 15.09.2025 10:34

Після того як уряд наприкінці серпня дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, у суспільстві з’явилося чимало чуток про нібито масовий наплив молоді на пункти пропуску. Проте у Державній прикордонній службі спростовують ці твердження.

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що статистика за віковими категоріями у відомстві не ведеться, тож конкретних цифр назвати неможливо. Водночас, за його словами, жодного «штурму кордону» чи суттєвого збільшення пасажиропотоку саме з боку 18–22-річних не зафіксовано.

«Так, ця категорія громадян дійсно користується правом на виїзд. Але важливо розуміти: рух відбувається в обидва боки. Частина молодих чоловіків виїжджає, інша — повертається назад в Україну. Наші спостереження на пунктах пропуску свідчать: у загальному пасажиропотоці ця цифра невелика», — зазначив Демченко.

Які правила діють для молодих чоловіків

Від початку повномасштабної війни в Україні було запроваджено воєнний стан і загальну мобілізацію. Це означало, що чоловіки віком від 18 до 60 років не мали права залишати територію країни, окрім визначених законом винятків.

Наприкінці серпня уряд ухвалив нову постанову, яка змінила правила. Згідно з документом, українцям від 18 до 22 років включно дозволено перетинати державний кордон навіть під час воєнного стану. Постанова вже набрала чинності, і прикордонники діють відповідно до оновлених норм.

Водночас обмеження залишаються чинними для деяких категорій. Зокрема, чоловіки, які займають посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування, можуть виїжджати лише у службові відрядження.

Що потрібно для перетину кордону

Прикордонники нагадують: для законного виїзду за межі України молодим чоловікам необхідно мати повний пакет документів. Йдеться про:

закордонний паспорт,

військово-обліковий документ (як у паперовому, так і в електронному форматі).

Відсутність будь-якого з цих документів стане підставою для відмови у виїзді.

Чого очікувати далі

Наразі прикордонники наголошують: виїзд чоловіків 18–22 років не носить масового характеру й не впливає суттєво на загальний пасажиропотік. Ситуація на пунктах пропуску залишається контрольованою, а спостереження свідчать про стабільний рух — як на виїзд, так і на в’їзд.

Таким чином, чутки про «масову втечу молоді» не відповідають дійсності. Нові правила, безумовно, створили для українців додаткові можливості, однак їхнє використання залишається виваженим і далеким від панічних сценаріїв.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

