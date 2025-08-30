



Русская атака 10 сентября на Хмельнитчине: разрушена швейная фабрика, есть раненые - 10.09.2025 16:54

Утром 10 сентября Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, сосредоточив свои усилия на западных областях. Одним из наиболее пострадавших регионов стал Хмельницкий район, где разрушения получили гражданские объекты, среди которых – швейная фабрика. В результате атаки пострадали по меньшей мере три человека, они доставлены в медицинские учреждения.

Удар по производственным мощностям

По официальным данным, обнародованным главой Хмельницкой областной военной администрации Сергеем Тюрином, удары российских ракет привели к масштабным разрушениям в промышленной зоне района. Больше всего пострадала швейная фабрика, которая фактически уничтожена. Кроме нее, были повреждены складские помещения, автозаправка и гражданский транспорт.

В Волочисском городском совете подтвердили, что попадание пришлось именно на производственные и складские площади. В нескольких окрестных домах взрывной волной выбило окна. Предварительно известно, что на месте работали сотрудники предприятий, однако благодаря быстрому реагированию людей удалось эвакуировать, так что жертв нет.

Раненые и помощь пострадавшим

На утро зафиксированы трое раненых гражданских. Все они получили разные степени травм – от ранений обломками стекла до контузий. Пострадавшим оперативно предоставили первую помощь, после чего их доставили в больницу. Медики отмечают, что угрозы для жизни нет, но двое нуждаются в длительном лечении.

Спасатели ГСЧС и бригады скорой помощи продолжают работу на месте происшествия. Привлечена специальная техника для разбора завалов фабрики, поскольку часть здания обрушилась. В то же время идет оценка нанесенного ущерба и уточнение информации о пострадавших.

Массированная ночная атака

Эта атака стала продолжением ночного массированного обстрела, когда Россия запустила десятки ракет и дронов-камикадзе в разных регионах Украины. Взрывы были слышны во Львове, Виннице, Ивано-Франковской области и ряде других городов.

По данным ВВС, в ночь на 10 сентября враг использовал бомбардировщики Ту-95МС, из которых запустил крылатые ракеты. Также атака осуществлялась с морских носителей, а под утро – баллистическими ракетами. Это привело к серии мощных взрывов после 5 часов утра в разных частях страны.

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил работу сил ПВО над городом и окрестными районами. В Луцке, Янтаре и Виннице также сообщали о взрывах и повреждениях объектов. В некоторых городах зафиксировано попадание в энергетическую инфраструктуру.

Воздействие на соседние страны

Часть вражеских дронов пересекла воздушное пространство Польши. Там впервые официально подтвердили факт их уничтожения польскими силами ПВО. В этой связи польские власти были вынуждены временно закрыть аэропорты в Варшаве, Жешуве и Люблине. После завершения опасности их работа была возобновлена.

Этот инцидент еще раз доказал, что российская агрессия представляет угрозу не только Украине, но и безопасности всей Европы. Польская сторона уже выразила официальный протест Москве и призвала партнеров по НАТО активнее укреплять восточный фланг Североатлантического союза.

Реакция и последствия

Уничтожение гражданской инфраструктуры в Хмельницкой области является очередным свидетельством того, что Россия ведет войну против мирного населения. Оказавшаяся под ударом швейная фабрика не имела никакого отношения к военным объектам. Ее разрушение лишает работы десятки людей и наносит значительные экономические потери региону.

Власти призывают граждан сохранять спокойствие и обязательно реагировать на сигналы тревоги, ведь это часто спасает жизнь. Экстренные службы уверяют, что делают все возможное для ликвидации последствий обстрелов и восстановления поврежденных объектов.

Утренняя атака на Хмельнитчине в очередной раз подтвердила, что главная тактика России – это террор мирного населения и разрушение экономики. Разрушена фабрика, повреждены жилые дома и ранены люди – цена, которую Украина ежедневно платит за право быть свободной.

Украинские силы ПВО продолжают защищать небо, но масштабы атак свидетельствуют о том, что Россия не собирается останавливаться. В этом контексте международная поддержка и укрепление противовоздушной обороны становятся критически важными для безопасности страны и Европы в целом.

Анна Горбань

