Вранці 10 вересня Росія завдала чергового масованого удару по Україні, зосередивши свої зусилля на західних областях. Одним із найбільш постраждалих регіонів став Хмельницький район, де руйнувань зазнали цивільні об’єкти, серед яких – швейна фабрика. Внаслідок атаки постраждали щонайменше троє людей, їх доправлено до медичних закладів.

Удар по виробничих потужностях

За офіційними даними, які оприлюднив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, удари російських ракет призвели до масштабних руйнувань у промисловій зоні району. Найбільше постраждала швейна фабрика, яка фактично знищена. Окрім неї, було пошкоджено складські приміщення, автозаправку та цивільний транспорт.

У Волочиській міській раді підтвердили, що влучання припало саме на виробничі та складські площі. У кількох навколишніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна. Попередньо відомо, що на місці працювали співробітники підприємств, проте завдяки швидкому реагуванню людей вдалося евакуювати, тож жертв немає.

Поранені та допомога постраждалим

Станом на ранок зафіксовано трьох поранених цивільних. Усі вони отримали різні ступені травм – від поранень уламками скла до контузій. Постраждалим оперативно надали першу допомогу, після чого їх доправили до лікарні. Медики зазначають, що загрози життю немає, але двоє потребують тривалішого лікування.

Рятувальники ДСНС та бригади швидкої допомоги продовжують роботу на місці події. Залучено спеціальну техніку для розбору завалів фабрики, оскільки частина будівлі обвалилася. Водночас триває оцінка завданих збитків та уточнення інформації про постраждалих.

Масована нічна атака

Ця атака стала продовженням нічного масованого обстрілу, коли Росія запустила десятки ракет і дронів-камікадзе по різних регіонах України. Вибухи було чутно у Львові, Вінниці, Івано-Франківській області та низці інших міст.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 10 вересня ворог використав бомбардувальники Ту-95МС, з яких запустив крилаті ракети. Також атака здійснювалася з морських носіїв, а під ранок – балістичними ракетами. Це призвело до серії потужних вибухів після 5-ї години ранку в різних частинах країни.

Мер Львова Андрій Садовий підтвердив роботу сил ППО над містом та навколишніми районами. У Луцьку, Бурштині та Вінниці також повідомляли про вибухи й пошкодження об’єктів. У деяких містах зафіксовані влучання в енергетичну інфраструктуру.

Вплив на сусідні країни

Частина ворожих дронів перетнула повітряний простір Польщі. Там вперше офіційно підтвердили факт їхнього знищення польськими силами ППО. У зв’язку з цим польська влада була змушена тимчасово закрити аеропорти у Варшаві, Жешуві та Любліні. Після завершення небезпеки їх роботу відновили.

Цей інцидент ще раз довів, що російська агресія становить загрозу не лише для України, а й для безпеки всієї Європи. Польська сторона вже висловила офіційний протест Москві та закликала партнерів з НАТО активніше зміцнювати східний фланг Альянсу.

Реакція та наслідки

Знищення цивільної інфраструктури на Хмельниччині є черговим свідченням того, що Росія веде війну проти мирного населення. Швейна фабрика, що опинилася під ударом, не мала жодного відношення до військових об’єктів. Її руйнування позбавляє роботи десятки людей та завдає значних економічних збитків регіону.

Влада закликає громадян зберігати спокій та обов’язково реагувати на сигнали тривоги, адже саме це часто рятує життя. Екстрені служби запевняють, що роблять усе можливе для ліквідації наслідків обстрілу та відновлення пошкоджених об’єктів.

Висновок

Ранкова атака на Хмельниччині вкотре підтвердила, що головна тактика Росії – це терор мирного населення та руйнування економіки. Зруйнована фабрика, пошкоджені житлові будинки та поранені люди – ціна, яку Україна щодня сплачує за право бути вільною.

Українські сили ППО продовжують захищати небо, але масштаби атак свідчать про те, що Росія не збирається зупинятися. У цьому контексті міжнародна підтримка та зміцнення протиповітряної оборони стають критично важливими для безпеки країни та Європи загалом.

