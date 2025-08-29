



Туск заявил в Польше: все уступки Путину не принесут безопасности для Европы. - 01.09.2025 11:10

Туск заявил в Польше: никакие уступки Путину не принесут безопасности для Европы.

Последние события войны в Украине доказали: никакие компромиссы с Кремлем не могут стать гарантией мира или стабильности для Европы. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на фоне обострения ситуации безопасности на восточных границах ЕС.

По его словам, развитие событий на протяжении последних недель четко продемонстрировало, что любые попытки договориться с российским диктатором Владимиром Путиным или идти ему на уступки обречены на провал. Такая политика не только не обеспечит покоя, но, наоборот, создает новые риски для европейских стран.

«Никакие уступки, никакие хитрые дипломатические игры с российскими властями не принесут успеха. Это не дает гарантий безопасности, не останавливает агрессию. Напротив, любая слабость только провоцирует Москву на новые атаки», – подчеркнул он.

«Время уступок прошло»

Польский премьер подчеркнул, что Запад должен наконец-то осознать: политика умиротворения не работает. Все предыдущие попытки вести диалог с Кремлем показали, что Россия использует переговоры как инструмент для выигрыша времени и накопления ресурсов для новых агрессивных действий.

«Мы уже достаточно уступали. Теперь настал момент действовать решительно. Мы должны быть сильными, хорошо подготовленными и способными отразить какие-либо провокации», – сказал Туск.

Он также отметил, что Польша активно инвестирует в собственную обороноспособность и инфраструктуру безопасности. В то же время, он призвал Европейский Союз действовать единым фронтом, ведь безопасность Польши является частью безопасности всего континента.

ЕС должен защищать свои границы

Туск подчеркнул, что восточная граница Евросоюза – это не только национальная линия безопасности Польши, но и рубеж, за который отвечает все европейское сообщество. Поэтому, по его мнению, важно, чтобы в усиление этой оборонной линии вкладывались и общеевропейские средства.

«Эта граница – это граница Европы. Он нуждается в защите, и это задача всего Европейского сообщества. Мы должны инвестировать сюда, укреплять инфраструктуру и оборону, чтобы никто не питал иллюзий относительно нашей решимости», – заявил премьер.

Визит на границу с Беларусью

31 августа Туск вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен посетил польско-белорусскую границу. Символический визит имел целью подчеркнуть единство ЕС перед лицом возрастающих угроз с Востока.

Особое напряжение ситуации добавил тот факт, что непосредственно перед приездом европейских политиков на этом отрезке границы появились белорусские военные с оружием. Такая демонстрация силы со стороны Минска еще раз подтвердила: режим Лукашенко действует в тесной координации с Кремлем и остается фактором дестабилизации для региона.

Единство как главное оружие

Подытоживая, Туск заявил, что ключом к защите Европы от российской агрессии является солидарность и готовность совместно противостоять вызовам. Он подчеркнул, что ни одна страна ЕС не может остаться в стороне, ведь угроза со стороны Москвы общая для всех.

«Только вместе мы сможем остановить агрессию. Только сильная, единая Европа станет гарантией нашего мира и безопасности», – резюмировал премьер Польши.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

Всі новини