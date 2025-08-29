



Туск: компроміси з Путіним не принесуть безпеки Європі - 01.09.2025 10:06

Туск заявив у Польщік: ніякі поступки Путіну не принесуть безпеки для Європи

Останні події війни в Україні довели: жодні компроміси з Кремлем не можуть стати гарантією миру чи стабільності для Європи. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, виступаючи на тлі загострення безпекової ситуації на східних кордонах ЄС.

За його словами, розвиток подій упродовж останніх тижнів чітко продемонстрував, що будь-які спроби домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним чи йти йому на поступки приречені на провал. Така політика не лише не забезпечить спокою, але й, навпаки, створює нові ризики для європейських країн.

«Жодні поступки, жодні хитрі дипломатичні ігри з російською владою не принесуть успіху. Це не дає гарантій безпеки, не зупиняє агресію. Навпаки, будь-яка слабкість лише провокує Москву на нові атаки», – підкреслив Туск.

«Час поступок минув»

Польський прем’єр наголосив, що Захід має нарешті усвідомити: політика умиротворення не працює. Усі попередні спроби вести діалог із Кремлем показали, що Росія використовує переговори лише як інструмент для виграшу часу та накопичення ресурсів для нових агресивних дій.

«Ми вже достатньо поступалися. Тепер настав момент діяти рішуче. Ми повинні бути сильними, добре підготовленими і здатними відбити будь-які провокації», – сказав Туск.

Він також відзначив, що Польща активно інвестує у власну обороноздатність та безпекову інфраструктуру. Водночас він закликав Європейський Союз діяти єдиним фронтом, адже безпека Польщі є частиною безпеки всього континенту.

ЄС має захищати свої кордони

Туск наголосив, що східний кордон Євросоюзу – це не лише національна лінія безпеки Польщі, а й рубіж, за який відповідає вся європейська спільнота. Саме тому, на його думку, важливо, щоб у посилення цієї оборонної лінії вкладалися й загальноєвропейські кошти.

«Цей кордон – це кордон Європи. Він потребує захисту, і це завдання всієї Європейської спільноти. Ми повинні інвестувати сюди, зміцнювати інфраструктуру та оборону, щоб ніхто не мав ілюзій щодо нашої рішучості», – заявив прем’єр.

Візит на кордон із Білоруссю

31 серпня Туск разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн відвідав польсько-білоруський кордон. Символічний візит мав на меті підкреслити єдність ЄС перед обличчям зростаючих загроз зі Сходу.

Особливої напруги ситуації додав той факт, що безпосередньо перед приїздом європейських політиків на цьому відтинку кордону з’явилися білоруські військові зі зброєю. Така демонстрація сили з боку Мінська вкотре підтвердила: режим Лукашенка діє у тісній координації з Кремлем і залишається фактором дестабілізації для регіону.

Єдність як головна зброя

Підсумовуючи, Туск заявив, що ключем до захисту Європи від російської агресії є солідарність та готовність спільно протистояти викликам. Він наголосив, що жодна країна ЄС не може залишитися осторонь, адже загроза з боку Москви є спільною для всіх.

«Тільки разом ми зможемо зупинити агресію. Лише сильна, єдина Європа стане гарантією нашого миру та безпеки», – резюмував прем’єр Польщі.

