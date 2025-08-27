



Посилення ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України: прогноз ISW

У найближчі тижні Україна може зіткнутися з новою хвилею масштабних повітряних атак з боку Росії. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що головною метою Кремля стане українська енергетична система. Москва намагатиметься завдати максимальної шкоди напередодні холодів, щоб створити додатковий тиск на державу та її населення.

За оцінками експертів, підготовка до зустрічі президентів США та Росії на Алясці стала для Москви зручним моментом, аби накопичити арсенал дронів і ракет. Поки тривали дипломатичні консультації, Кремль утримувався від масованих ударів, створюючи ілюзію готовності до діалогу та демонструючи нібито "стриманість". Водночас Росія продовжувала здійснювати окремі атаки по українських містах, підтримуючи напругу, але не розкриваючи справжнього масштабу своїх можливостей.

Тепер, на думку ISW, Росія може перейти до більш агресивної тактики. Використавши накопичені запаси озброєнь, Кремль планує цілеспрямовано бити по енергетичній інфраструктурі України. Такі удари мають на меті ускладнити підготовку країни до зимового сезону та поставити під загрозу стабільність енергопостачання. Це вже традиційна стратегія Москви, яка намагається використати холод та відсутність світла як інструмент тиску на українців.

Масштабні атаки після зустрічі на Алясці

Після переговорів між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом Росія різко посилила активність. Так, у ніч на 28 серпня Київ зазнав масованого удару з використанням балістичних та крилатих ракет, а також дронів-камікадзе. Одне з влучань прийшлося на житловий будинок, де загинули понад два десятки мирних мешканців.

Лише через два дні, у ніч на 30 серпня, удари накрили Дніпро, Запоріжжя та низку інших населених пунктів. За даними українських військових, у цю ніч росіяни застосували рекордну кількість техніки: 537 дронів та 45 ракет різних типів. Масштабність цієї атаки свідчила про серйозну підготовку та нарощування арсеналу ще до початку переговорів з Вашингтоном.

Ймовірні наслідки для України

Аналітики ISW вважають, що найближчі місяці стануть критичними для української енергосистеми. Росія прагне не лише завдати фізичних руйнувань, а й підірвати довіру населення до спроможності держави захистити стратегічні об’єкти. Удар по енергетиці – це спроба дестабілізувати внутрішню ситуацію, створити хаос у тилу та підірвати моральний дух суспільства.

Україна, своєю чергою, вже готується до можливих сценаріїв. Енергетичні компанії зміцнюють системи захисту, уряд розробляє плани екстреного відновлення пошкоджених об’єктів. Проте ризики залишаються високими: навіть часткові удари можуть призвести до перебоїв у постачанні електроенергії та тепла в осінньо-зимовий період.

Звіт ISW ще раз підкреслює: Росія використовує енергетичний фактор як зброю у війні проти України. Масовані атаки по критичній інфраструктурі не лише наносять прямі збитки, а й спрямовані на послаблення стійкості суспільства. Тому в найближчі тижні особливо важливо бути готовими до нової хвилі агресії, яка може повторити або навіть перевищити масштаби минулорічних ударів.

