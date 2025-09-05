



Хочу і можу, або Як навчитися легко приймати рішення

Пам'ятаєте, як Скарлет О'Хара, змахнувши новим капелюшком, казала: «Я подумаю про це завтра»? Вона з легкістю могла відкласти ухвалення рішення на потім (не завжди, до речі, це «потім» наставало) і за бажання повернутися до нього пізніше. І замість нудного зважування "за" і "проти" із задоволенням займатися улюбленою справою, наприклад красуватися перед дзеркалом у шикарній сукні з червоного велюру. Нам би її легкість!

Але ми з вами, на щастя чи жаль, не Скарлетт і не завжди можемо відкласти проблему та зайнятися іншими справами. Особливо якщо йдеться про щось серйозне. Навіть якщо в шафі висить нове плаття, яке так хочеться приміряти і похвалитися перед подружками фігурою, що стала стрункішою.

Деякі рішення даються нам легко: ми із задоволенням купуємо собі нову мереживну білизну або записуємось на масаж. Ну, що тут вирішувати? Чи не рішення, а суцільне задоволення! Все йде як по маслу, ми не маємо сумнівів і радіємо від усього процесу. Завжди так!

Інша річ, якщо давно хочеться піти від чоловіка-тирана чи переїхати сім'єю до іншої країни. Тут не так просто зважитися, навіть якщо по-старому зважити всі «за» і «проти». Вирішення складних питань може приходити довго, нудно та енерговитратно. Так, ви робите остаточний вибір, але чомусь все одно невесело.

Крок за кроком!

Сьогодні спробуємо розібратися в цьому докладніше. Почнемо з простішого методу, який можна застосовувати до абсолютно різних життєвих ситуацій. Рекомендую його, якщо завдання несерйозне і нескладне.

1. Визначте, чи це проблема/завдання/вирішення.

Так часто буває, що ззовні до нас прилипають не наші проблеми, а вирішувати – нам. Тому з'являється опір, рішення народжується довго, а людина весь цей час ходить ніби з камінням за пазухою.

Рекомендую написати, кому може бути вигідно виконання цього бажання/мети/рішення. Спробуйте відповісти на це питання. Якщо ж вдасться помітити, що у пріоритеті не ви – не бійтеся легко відмовлятися. Уся ця проблема не ваша. І радості вам не принесе за жодного розкладу. Сміливо можете ні про що не думати і приміряти нарешті нову сукню!

2. Проаналізуйте всі «за» та «проти».

Схема стара як світ, нічого нового тут немає. Однак від цього вона не менш ефективна, особливо якщо сідати і докладно все записувати. Візьміть аркуш паперу і впишіть свої аргументи у графу «за» та у графу «проти». Рекомендую після закінчення дати собі кілька днів (якщо є час) і знову все обміркувати. Часто емоції та страхи не дають нам правильно побачити те, що дійсно добре і погано, що нам подобається, а чого хочеться позбутися.

3. Практикуйтесь.

Скажімо, ви тривалий час були у декреті і зараз плануєте виходити на роботу. Раніше за вас майже всі рішення приймав чоловік, а зараз потрібно прокидатися і брати відповідальність на себе (хоча б частково). І тут у багатьох жінок може виникнути паніка: З чого почати? А раптом я помилюся… А раптом у мене не вийде…»

На цьому пункті деякі дівчата зупиняються, боячись зробити крок назустріч, побоюючись невдач і провалів. Але в цьому першому кроці й захований ключик. Чим більше ви практикуєтеся у прийнятті рішень, тим простіше та швидше вони вам даються. Надалі навіть найскладніші проблеми ви клацатимете як горішки. Включіть Скарлетт О'Хару, знайдіть у собі сміливість бути рішучою і зухвалою. Хоча б на 5 хвилин!

Рекомендую почати приймати рішення з малого: що поїсти на сніданок, яку вибрати блузку для кафе з подругами, який коктейль випити в ресторані, яку нову книгу прочитати і т. д. Поступово ускладнюйте рішення, наскільки це можливо. Щоразу навичка натренується, а ви прокачаєте цей скил у собі, як м'яз у тренажерному залі.

4. Не бійтеся помилитися.

Ніхто не застрахований від імпульсного рішення, про яке пізніше можна пошкодувати. Згадайте, скільки разів ви «на емоціях» купували собі нову сукню, яка при ретельному огляді будинку виявлялася зовсім не такою вдалою, як у шоурумі? У момент покупки вам хотілося порадувати себе, зробити приємно - і обновка доводилася якраз до речі. Але чи багато разів ви одягали сукню потім?

Не докоряйте себе помилкам. Помилки – це досвід, який потрібен для зростання, розвитку та «прокачування». Навчіться прощати себе і давати поблажки. Вчіться робити висновки з неправильних рішень. А ще я люблю таку фразу: «У момент ухвалення рішення ви зробили найкраще, що могли на той момент». Інакше можна потім все життя шкодувати про зроблене чи зроблене не так, як хотілося б.

Ці кроки допоможуть вам у майбутньому більш м'яко приймати рішення, проте не всі вони будуть легкими. І ось, як тільки на горизонті перед вами замаячила перспектива «ламати голову і прийняти рішення, яке дається потім, кров'ю та нервовими клітинами», то беріть квадрат Декарта, сідайте зручніше, заварюйте каву і починайте думати.

Адже подумати є про що.

Квадрат Декарта

Потрібно розглянути проблему/ситуацію, чесно відповівши на чотири питання:

1. Що буде, якщо це станеться? (Що я отримаю , Плюси від цього).

2. Що буде, якщо це не станеться? (Все залишиться так, як було, плюси від неотримання бажаного).

3. Чого НЕ буде, якщо це станеться? (мінуси від отримання бажаного).

4. Чого НЕ буде, якщо це НЕ станеться? (мінуси від неотримання бажаного). З цим питанням будьте дуже уважні, тому що мозок захоче проігнорувати подвійне заперечення. І відповідь може бути схожою на відповідь на перше запитання. Не допускайте цього.

Це робоча методика, оскільки вона дозволяє не зациклюватися на одній позиції, а розглянути ситуацію з різних боків та побачити неочевидне. Такий різнобічний підхід дозволяє дійти виваженого рішення і не гризти себе згодом: «Може, я щось упустила?..»

Анна Горбань

