Тримай дистанцію або безпечну відстань під час спілкування

Нас вчать говорити із найменшого віку. Хтось з першого року життя, хтось після першої нашої посмішки, а хтось ще до нашого народження. Після нас вчать, як спілкуватися з іншими людьми. Відомо, що коли ми сидимо у пісочниці і в нас за спиною всього рік життя, ми не вміємо спілкуватись з іншими дітьми. Так, власне, й потреби в цьому немає. Головне, що є мама чи бабуся, а решта нас не хвилюють.

Але спілкування це не тільки передача інформації. Ця взаємодія, без якої наше життя, була б безглуздою. Згодом ми починаємо спілкуватися зі своїми однолітками, а потім взагалі з усіма, хто це вже вміє. Ми займаємо якісь соціальні ролі, складаємо думку про себе завдяки реакції на нас оточуючих і окреслюємо свої межі. Ось тільки чому нас не вчать зовсім, то це просторовим позиціям при спілкуванні. Звичайно, у процесі розвитку ми і самі це починаємо розуміти та вловлювати, але на несвідомому рівні. А для деяких професій ведення переговорів є основним видом діяльності. І не всі люди можуть зрозуміти ці просторові позиції. Тому, у деяких людей виникають складнощі, коли вони намагаються вступити в словесний контакт.

Якщо відкинути всі вчені фрази та думки, можна просто сказати, щоб успішно з кимось поговорити, потрібно знати, на якій відстані найкраще від свого співрозмовника перебувати. Відстань це залежить лише від ваших із ним відносин. А іноді буває так, що людина своєю позою намагається нам щось повідомити, але ми цього не розуміємо. Наприклад, ви прийшли у гості до своєї подруги, так би мовити, несподівано-негадано. Плюхаєтеся на диван, і починаєте тараторити про те, який чудовий у вас новий бойфренд. Але подруга не сідає поряд з вами, а, як і раніше, тупцює в коридорі або біля виходу з кімнати. І начебто ствердно киває головою і мило посміхається, але ви внутрішньо, відчуваєте якусь напругу. Ми не завжди надаємо цьому значення, і продовжуємо свою розповідь. Після, виявляється, що до подруги повинен прийти її бойфренд, або ще краще, їй терміново потрібно кудись піти. Але вона не може вам цього сказати, тому що ви так захоплені своєю розповіддю, що вона не хоче вас образити.

Як зрозуміти, де в цій ситуації подруга таки повідомила, що не може зараз вислуховувати щиру історію? А так. Те, що вона, як і раніше, залишилася стояти, коли ви сидите, і кажете про те, що людина не збирається затягувати розмову. Він знаходиться в позиції, яка будь-якої хвилини дозволить йому піти. Чи ви помічаєте, коли хтось стоїть біля вас, хочеться сказати йому: «Не стій над душею». Це тому, що людина, говорячи науково — не вербально, повідомляє вам про те, що «недаремно ти тут розсілася». Докладніше про цю позицію далі.

А ось ще випадок. Ми їдемо у щільно набитому громадському транспорті. Тут подітися особливо нікуди, і вся наша територія наповнена іншими людьми. Але якщо хтось намагається заговорити з нами, буквально упершись носом у наше чоло, ми не довільно відвертаємо від нього голову. При цьому відчуваємо певний дискомфорт. А коли наш коханий, шепоче нам слова пристрасті, перебуваючи в тому ж положенні, що й попутник у транспорті, ми навпаки розвертаємо до нього свій погляд, і не тільки. Чому так? Тому що ця дистанція, на відстані приблизно 30 см, називається інтимною. Ну не будемо ж ми пускати в свою інтимну дистанцію, будь-кого. Ось тепер я думаю, варто розповісти про всі просторові позиції, які виникають у нас протягом усього життя.

Інтимна дистанція

Як говорилося вище, до 30 див діє інтимна дистанція. До неї допускаються лише обрані люди. І якщо хтось полізе в неї без запрошення, ми відвернемося або повідомимо, що співрозмовнику слід зробити крок назад. Те саме слід враховувати і нам, коли ми намагаємося з кимось поговорити. Якщо ми спробуємо штурмувати інтимну зону нашого співрозмовника, по-перше, він може нас невірно зрозуміти і розглянути це як загравання; а, по-друге, якщо ми йому неприємні, або ми однієї статі, то співрозмовник подумає, що ми погано виховані.

Дружня дистанція

Приблизно 50 см – це дружня дистанція. Сюди ми вже абияк можемо впустити попутника з транспорту. Але, як правило, ми дотримуємося цієї дистанції, коли розмовляємо з подругами та друзями. Це зручно тим, що ніхто не вторгається в простір інтиму, і при цьому наші особи знаходяться не дуже далеко один від одного. Що й дозволяє протікати успішній та веселій розмові.

Соціальна дистанція

1,5 метри – соціальна позиція. Вона дуже зручна для ділових переговорів чи товаришів, які давно не бачилися. Стіл, за яким проводять переговори бізнесмени, має дозволити витримати цю відстань, не зменшуючи та не збільшуючи її. При такій відстані, йде найбільш оптимальне засвоєння інформації, люди почуваються комфортно, тому що ніхто не обмежує їх простору і в той же момент, їхнє повідомлення завжди доступне, не потрібно кричати, або дуже голосно говорити. Коли в діловій розмові людина відчуває, що її простір намагаються зайняти, вона інтуїтивно хоче завершити такі переговори. Пояснюється це тим, що обмежений простір викликає відчуття тісноти, в якій мозок не може думати поступово і плавно. А думки починають текти сумбурно, викликаючи метушні.

Формальна дистанція

2,5 метри – формальна позиція. Зручна для невербального спілкування. Допустимо, ви йдете вулицею, а через дорогу крокує не дуже приємна знайома. Найоптимальнішим варіантом залишається дотримання цієї позиції. Ви підіймаєте руку або киваєте головою на знак вітання, вона відповідає тим самим. Усі залишаються задоволені. І людину не образили, і себе не напружили.

Співрозмовник, що сидить

Випадок, коли вам подобається стояти, біля співрозмовника, що сидить, може розповісти про те, що ви людина любляча домінувати. Тобто перевершувати, тримати владу. Ну і у випадку, коли ви сидите, а ваш співрозмовник стоїть над вами, може означати те, що він поспішає або що він намагається вас придушити. І якщо вам зручно, коли ви сидите, а партнер стоїть, то це, можливо, означає, що ви любите, щоб домінували над вами.

Обидва партнери стоять

Позиція, коли обидва партнери стоять, зручна для ділових переговорів та для коротких дружніх розмов. Хоча слід враховувати, що напруга між співрозмовниками залишається, і результат розмови не завжди буде вірним. Оскільки обидві людини підсвідомо або хочуть якнайшвидше розмову завершити, або сісти, і її продовжити. А раптово закінчена розмова не завжди буде такою, на яку ми чекаємо. Або людина може не дотримати слова, даного в цій позиції. Оскільки він думав лише про те, як би швидше піти, і дав обіцянку, про яку відразу забув.

Обидва співрозмовники сидять

Обидва співрозмовники сидять — як тільки приймається така позиція, хоч би яка була розмова, вона стає більш душевною. Партнери розслабляються і фізично і розумово, і в такому становищі легше розмовляти. Можливо тому, придумали запрошувати один одного на каву чи вечерю. Коли можна посидіти, поїсти (що теж зміцнює стосунки), і, звичайно, поговорити. Якщо вам потрібен позитивний результат розмови, цей хід є вашим козирем.

Спиною один до одного

Спиною один до одного. Така позиція не зручна людям, які погано одне одного знають. Зі своїм близьким товаришем ми можемо поговорити, перебуваючи і в такому становищі. Але з людиною малознайомою, нам потрібен контакт очей. По ньому насамперед ми починаємо розуміти, хто це перед нами. І що дозволяє передбачити його поведінка.

Як зручно

При наступній розмові з будь-ким, зверніть увагу, яку позу і розташування вибере ваш співрозмовник. Враховуючи все перераховане вище, ви зможете зрозуміти, що за людина перед вами, і якщо потрібно від неї отримати щось, то яку краще позицію вам слід прийняти. Також не забувайте, що хтось захоче вплинути на вас. І також спостерігайте, як люди біля вас розташовуються.

