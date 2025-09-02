



Лінь. Яке це іноді буває блаженне почуття.

Після важкого трудового тижня, ви валяєтеся в ліжку, і вам ліньки підніматися і йти готувати сніданок. Або ввечері, коли ви виходите після гарячої розслаблюючої ванни, сідайте в улюблене крісло, включає улюблене ток-шоу, і вам, звичайно ж ліньки, вставати і відкривати двері, що прийшов, непроханого гостю. Або просто підійти до телефону.

Але ми ніколи не замислюємося про природу лінощів, і те, що насправді, вона дуже згубна. Лінь, є у всіх живих істот. Тільки кожен її по-своєму виявляє. Маленькі діти, наприклад, не знають про це, і не використовують його. Згодом вони можуть навчитися цьому у своїх батьків або друзів. Головне, правильно нею користуватися. І не дозволяти їй користуватися нами.

Давайте для простоти розуміння, зіграємо у гру. Уявімо, що лінощі, це висока, довгонога блондинка, яка живе в шикарних апартаментах, а ми, це ті, хто її містить. Ми платимо за її туалети, які вона любить міняти тричі на день. Ми оплачуємо її курортні поїздки, до найекзотичніших країн. Ми купили їй дорогий мерседес, а тепер вона хоче щось новіше. Ну, бентлі, скажімо. При всьому цьому вона нам користі практично не приносить. Єдина її перевага, це те, що ми до неї звикли. І якщо раптом, ми починаємо з нею боротися, вона, як справжня довгонога блондинка, різними способами та методами впливає на нас. Давайте попросимо її продемонструвати.

Чи є у вас справа, яку ви хочете зробити вже кілька місяців, але ліньки, не дозволяє цього? Думаю так. У кожного з нас це щось своє. Комусь ліньки заважає зашити свої шкарпетки, комусь почистити каструлі, а хтось відкладає важливу роботу до ночі перед здаванням проекту. Що каже вам ваша лінь? Та навіщо тобі це? Ну, постривай ще трохи, відпочинь. Поглянь краще телевізор, або почитай книжку. Твоя справа від тебе нікуди не втече. І ми слухаємо ці солодкі пісні, і робимо те, що просить нас, наша білявка.

А ось вам приклад, найпростіший і найпоширеніший, який описував один учений. Рівно встаньте, витягніть руки в різні боки і виставте великий палець вгору. Простій так 10 хвилин. Простояли. Які пісні співала вам ваша красуня? Приблизно ті ж, що й у минулому прикладі, але підключалися інші прийоми. Якщо ви не відразу йшли в неї на поводі, вона могла ненав'язливо так, нагадати, що настав час уже й квартальним звітом зайнятися, або терміново збігати в магазин, ну загалом зробити щось дуже важливе, а на цю «дурницю» часу у вас зовсім немає. Якщо ви продовжували тримати свою лінію поведінки, у вас, можливо, засвербіла нога. Або рука. А може бути й у кількох місцях одразу. І так сильно, що терпіти практично не було сили. І ви, звичайно, почухали. А після цього збиралися стати у вихідне становище, але ліньки пояснили вам, що експеримент вже провалений, руки ви все-таки опустили. І продовжувати його нема рації. Тим же, хто все-таки вистояв 10 хвилин і не вклонився своїй лінощі – честь та хвала. Дивно, навіщо ви читаєте цю статтю.

Чим заважає нам у житті ліньки? Та всім. Якби не вона, ви вже підкорили б світові вершини, в тій області, яка найбільш вам цікава. Саме ліньки не дає нам можливість поглянути на світ тверезо. У житті повно складнощів, звичайно, але основні походять саме від нас. Ми самі їх собі створюємо, а потім скаржимося подругам та родичам, як же нам складно жити. Тільки з-за лінощів ми затягуємо виконання дорученої нам роботи, а коли отримуємо наганяй, тут же ображаємося на всіх і на все, і думаємо, що життя до нас несправедливе.

Як позбутися лінощів?

Скажу одразу й чесно – не просто. Щоб побороти лінощі, потрібно в першу чергу, побороти лінощі. Якщо ви вирішили оголосити їй війну, то це потрібно робити твердо і, раз і назавжди. Тому що якщо сьогодні ви з нею боретеся, а завтра і післязавтра у вас вихідні, то це увійде у звичку, і боротьба перетвориться на найбанальнішу гру із самим собою, яка ще відбиратиме час і нерви. Рішення має бути твердим. Не обманюйте себе самі відмовками: почну завтра... ой ні, краще післязавтра. Чого зволікати? А чекати на що? Ви сумніваєтеся, чи вистачить сили? А утримувати таку нахлібницю, хоч і привабливу, хіба не дорожче коштує? Звичайно вам вистачить сил. Ви від природи сильна людина. Лише тому, що ви людина. І якщо вас, вірно виховали, у вас немає питань щодо своєї сили. Якщо дитинство було важче, тоді, можливо, ви в собі й сумніваєтеся. Але це поки що. Коли Ви поборете свою лінь, ви побачите, що все підвладне вашим силам. І створіть чудеса.

Як із нею боротися?

Тут ключове слово – боротьба. У боротьбі немає відпустки та вихідних, але у вашій боротьбі є фінішна пряма. Орієнтовно вона настане через 40 днів. Я описувала у своїх роботах, чим таке магічне це число. Коротко поясню, що за 40 днів ми можемо отримати нову звичку або позбутися старої. Так як ми хочемо позбавитися старої, у календарі відзначаємо червоним кружальцем 40 днів, і знаємо, що на останній день, від лінощів у нас не залишилося і сліду.

Боротися з нею потрібно лише практично. Я можу написати ще пару десятків робіт на цю тему, але поки ви не встанете і не почнете щось робити, результату не буде. Боротьбу починайте з мінімуму. Робіть один раз, щодня, те, що робити потрібно, але ліньки не давала доступу. Згадайте про незашиті шкарпетки, можливо, недоучену англійську мову. Не перетружуйте себе, не прагнете швидкого лікування. Все буде лише поступово. У поспіху ви можете зробити типову помилку спортсменів-початківців. Молоді хлопчики, які вирішують стати великими культуристами, біжать у спортзал і вичавлюють все. У перший день. Здогадуєтесь (а, може, й пригадуєте), що з ними коїться на другий день. Так от, щоб з вами такого не трапилося, пам'ятайте, що в будь-якій справі такого роду важлива послідовність.

Попереджаю, у середині циклу занять вам стане тяжко. Лінь загостриться, оскільки зрозуміє: її виживають. І вона чіплятиметься всіма можливими способами. Будьте стійки. І знайте, коли стає зовсім несила, і хочеться сказати: ну хоч сьогодні візьму вихідний; це означає, що наближається фінал ваших старань. Якщо вихідного ви не візьмете, а продовжите боротьбу, то через пару днів, можливо тиждень, ви станете цілком вільною (від лінощів) людиною.

Яка нагорода на вас чекає? Найшикарніша. При виконанні будь-якої справи, ви робитимете його добре, і навіть чудово. Оскільки, вам уже не буде ліньки. Це принесе свої плоди як на роботі, так і серед друзів і в особистому житті. Ви прославите гарною людиною, із золотими руками, або, розумною головою і т.д. Люди змінять своє ставлення до вас. І ви особисто, полюбіть себе більше. У вас з'явиться більше хороших знайомств і можливо нових друзів. Кар'єрне зростання почне «рости». Ви будете домагатися своєї мети невимушено і легко, отримуючи при цьому задоволення. Проблем стане менше, тому що ви менше їх собі створюватимете. Загалом плюсів дуже багато. Ви й самі їх побачите не раз, і порадієте їм, коли поборете свою лінь.

Анна Горбань

