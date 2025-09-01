



Транс - корисно чи небезпечно? - 01.09.2025 09:22

Питання: Транс - корисно чи небезпечно?

Відповідь: Що Ви знаєте про транс? Напевно те, деякі гипнотезеры використовуючи деякі техніки вводила людей у ​​транс і відбирала все, що нажито непосильним працею. Так. Ось вони якісь підлі. Але й треба віддати їй належне, вони могли маніпулювати людською свідомістю. І ви можете. Принаймні своїм

Що таке транс? Це стан спокою та умиротворення. Але прошу не плутати його із гіпнозом. Різниця в тому, що в гіпнозі свідомість повністю відключена, а працює тільки підсвідомість. У трансі ми маємо відкритий доступ до підсвідомості, але його старший брат – свідомість не спить. У трансі Ви все розумієте, чуєте та усвідомлюєте.

Більше того, ми всі, впадаємо в трансовий стан не менше 7 разів на день! Це потрібно нашому мозку. Навіщо? Чесно скажу, сумнівні відповіді: для того, щоб мозок відпочив, для того щоб укласти інформацію по поличках. Зрозуміло тільки те, що дійсно, Ви самі відчуєте, що були у трансі, наприклад, коли у Вас завал на роботі. Ваш мозок «закипів», і Ви, на якісь пару секунд відключаєтеся від цього світу. Ви не думаєте ні про що, ви нічого не робите. Ви зависли у прострації. Але робота мозку не припинилася. Наразі вона рухається в іншому напрямку. У своєму. Напевно, мозок відпочиває від одноманітності Вашої роботи, засвоює інформацію, і знаходить вірні рішення.

Але це все те, що нам не підвладне. Насправді ми можемо використовувати транс у своїх цілях. Для підняття тонусу життя, для розкриття комплексів та їх знищення, для того, щоб знайти своє місце. Та чи мало чого. Просто Ви можете почерпнути той життєвий ресурс, який у Вас прихований завдяки трансу.

Ввести в транс когось теж не складно. Особливо якщо людина цього сама бажає. На прийомі у психотерапевта цей метод дуже дієвий, і лише завдяки йому фахівець може розкрити суть проблеми. Опанувати такі навички як Марія Деві Христос чи хтось із такого роду «цілителів» може кожен, чи просто це нам потрібно? На чужому горі багатий не будеш – відома істина.

Бажаєте випробувати на собі силу трансу? Нема проблем. медитація Робиться це за допомогою звичайного читання тексту, але важливо дотримуватися інтонації, паузи та ритму. Це можна робити і подумки. Так як, Ви те, уявлятимете собі що відбувається. Загалом менше слів, переходимо до головного.

Плюхніться у зручне містечко, повне спокою та тиші, закрийте очі та уявіть, як із ядра Землі до Ваших ступнів розуміється тепло. Воно вже у Ваших ступнях розуміється все вище та вище. Повільно охоплює гомілки та коліна. Все вище та вище. Тепер воно перейшло на стегна і піднімається вище та вище. Ви відчуваєте тепло та тяжкість. Ви не відчуваєте своїх ніг. Вони світяться та наповнені теплом. Тепло піднімається вище та вище. Воно охопило живіт і поперек і піднімається вище. Відчуваєте тепло та тяжкість. Тепер воно піднімається по спині та грудях. Тепло. Тяжкість. Вище. Плечі, шия. Вище та вище. Тепло та тяжкість. Воно охопило передпліччя та лікті. 045Тепер кисті та пальці. Ви відчуваєте тепло. Воно охопило шию. Ваше тіло відсутнє. Залишилась одна голова. Ваше тіло наповнене світлом та теплом. Ви не відчуваєте його. З неба, тонким струмком на Вашу голову стікає прохолодна блакитна енергія. Вона наповнює волосся, потилицю, обличчя. Відчуйте, як Ваші м'язи розслаблюються. Зморшки на обличчі розгладжуються, рота відкрився.

Ось цей стан, якого Ви досягнете, і називається трансом. Якщо, звичайно, робите все правильно. Навіщо потрібен транс?

Ви можете використовувати його для читання нових життєвих установок. Наприклад, перебуваючи у трансі, повторюйте собі, що Ви розумні та красиві. При виході з цього стан встановлення почне працювати на Вас. З часом і використанням трансу, всі установки сприйматимуться Вами як норма, і у Вас не виникне сумнівів, що Ви розумна та красива.

Транс можна використовувати навіть у косметичних цілях. Якщо Ви звернули увагу, тіло повністю розслабляється під час проникнення в цей стан, і Ви можете робити ухил на те, що зморшки на обличчі та шиї розгладжуються, шкіра стає пружною. Адже все, що в нашому житті відбувається, лежить у нас у підсвідомості, а впливавши на нього за допомогою трансу, ми змінюємо перебіг життя. Ось так і можемо змінити себе та обставини.

Але слід пам'ятати, що Транс – це зовсім не гра і не розвага. Це дуже серйозний стан, ставитися до якого потрібно також серйозно. Грати з підсвідомістю не можна, завжди програєш. Тому що воно розумніше за нас. У ньому закладено досвід всіх людей, що жили на світі, навіть мільярд років до н.е.

У багатьох виникло цілком природне питання, якщо транс це не гіпноз, і, перебуваючи в ньому, людина все чує і розуміє, як шарлатанам вдається обікрасти людей за допомогою цього вміння?

Транс також має кілька щаблів . Так би мовити рівнів. У нашій статті наведено найлегший і безпечніший спосіб введення в транс. Відповідно і транс легкий і не здатний завдати шкоди. Під дією такого легкого стану у Вас максимум може розболітися голова, а витягнути 500 рублів з кишені і віддати першій циганці, що попалася, в цьому стані Ви не зможете. Ну, хіба що, Ваше бажання буде свідомим та щирим.

я вважаю обов'язковим навчити Вас як із трансу правильно виходити. Після того, як Ви прочитали собі вибрані установки і побули в невагомості кілька хвилин (бажано до півгодини), слід вийти з трансу. Просто розплющивши очі і схопившись на ноги, Ви ризикуєте отримати сильний головний біль, принаймні до вечора. Тому, подумки, Ви повинні уявити, як спочатку тонкий блакитний струмок піднімається назад у небо, залишаючи Вашу голову, обличчя, волосся. А потім тепла енергія повільно сповзає вниз, залишаючи шию, груди, спину, поперек, руки, ноги. І лише потім, на глибокому видиху Ви можете повільно розплющити очі.

У такий транс можна входити кілька разів на день, наприклад, з метою просто відпочити від суєти. Небажано, щоб Ви без певної підготовки проводили такі сеанси комусь, а дітям проводити їх взагалі заборонено! Тому судіть самі, чи приносить він користь чи шкоду. Як то кажуть, навіть палиця в руках мавпи стає смертельною зброєю. Отже, якщо надумаєте використовувати транс, намагайтеся не стати цією мавпою.

Анна Горбань

