



Чого бояться жінки? - 29.08.2025 16:13

Чого бояться жінки, які страхи у жінок, чого жінки бояться Питання : Чого бояться жінки

Відповідь психолога: Що таке жіночий страх

Що таке страх? Це емоція, яка може виникнути, коли поряд є якась небезпека, а може бути цілком надуманою. Хоча відчуття страху нам неприємне, позбавлятися його цілком вкрай небезпечно. Адже насправді страх наш захисник.

Він оберігає нас від безглуздих і необдуманих дій, а в небезпечній ситуації активує приховані резерви нашого організму. Наприклад, тільки через страх людина може бігти вдвічі швидше, ніж у звичайній ситуації. Але є страхи, яким підвладні лише жінки. Якщо чоловік боїться за свою сім'ю, то жінка боїться за сім'ю, кота і за новий диван. Давайте подивимося на найпоширеніші наші страхи і спробуємо зробити їх союзників.

Найчастіше жінка відчуває переддень страху - тривогу. Начебто нічого не сталося, а чогось боюся. Тут можуть позначитися як реально пережиті страшні моменти, і надумані:

- Сиджу одна в квартирі і боюсь маніяків.

- Чого ж ти їх боїшся, ти ж удома, не на вулиці, двері зачинила, вікна забила?

- А вони знають, що я їх боюся, і знайдуть спосіб до мене влізти.

Дурна жіноча логіка, – скажуть чоловіки. Велика емоційна уява – скажу вам я. І все-таки страх часто заважає жити спокійно, відкрито, легко.

1. Страх старості, що наближається.

Цей процес не зупинити. З'являються зморшки, пігментні плями, шкіра в'яне, волосся сивіє... У нерівному бою зі старістю ми витрачаємо мільйони на косметику, пластичні операції, різні процедури, що омолоджують, косметологів тощо. Є думка, що страх старості – це страх самотності у дещо зміненому стані. Адже кому потрібна стара жінка? І чоловік молоденьку знайде, і з ринку наречених уже списали.

Що робити?

Пам'ятайте: «людина втрачає молодість, але набуває мудрості». Насправді стати дорослішим це добре. Можливо, тіло змінилося, але особистість стала ціннішою. Ви більше знаєте, чи вмієте. У наш час, коли телебачення є четвертою владою, ми безсилі. Проаналізуйте рекламу – чи не вона нав'язує нам міф у тому, що старість = самотність? Реклами засобів для омолодження та схуднення більше, ніж реклами модного взуття. Нам постійно доводять, що зі старістю треба боротися. Якщо завгодно – боріться. Але не виснажливими способами. Запишіться у фітнес-клуб, робіть ранкову зарядку, харчуйтеся правильно, а головне – більше позитивних емоцій. Погуглить в інтернеті - і ви з легкістю знайдете 80-річних "дівчат", які танцюють нижній брейк. Старіння тіла не зупинити, на жаль, але це так! Голлівудські зірки, блискучі на фото бездоганним виглядом у свої багато десятків років, попередньо пройшли через руки пластичних хірургів, стилістів та візажистів – і мало хто знає, як вони виглядають вдома у своїй ванній. Але їх найчастіше відрізняє набір важливих якостей: життєрадісність, оптимізм, легкість сприйняття життя і… послідовність у підтримці свого тіла гнучким, тренованим, доглянутим.

Отже, молодість живе у нас у душі – її дарує зовсім не крем, а життєрадісність. Але не поспішайте викидати дорогі баночки: вміння виділяти на себе час і гроші – неоціненна прерогатива зрілого віку, яка додає не лише доглянутості, а й самоповаги, кохання. Головне завдання зрілості - не боротьба за молодість, що безповоротно йде, а набуття почуття власної значущості, вміння цінувати кожну мить життя і розкриватися в ньому. Саме це подарує вам ту саму привабливість і захоплення з боку оточуючих, яких марно добиватися лише шляхом тілесного омолодження.

2. Страх народити нездорову дитину

Коли ми дізнаємося, що вагітні, думки грудкочуються, і ми можемо собі уявити, скільки їх пролетіло в цей момент. Але коли все стихло і ми зрозуміли цей факт, в голові з'являється тільки одна думка: «Минулого тижня я випила аж два келихи вина, а вже два місяці як вагітна! Це ж кого я тепер народжу?! А якщо нічого подібного ви не випили, то турбуватися будете просто так. Багато в чому цей страх підтримують маленькі листочки, які нам виписую у жіночій консультації із заголовком «аналіз». Їх так багато! І обов'язково що-небудь знайдуть ...

Що робити?

Спочатку пам'ятайте, що страх – наш союзник. І те, що ви боїтеся за малюка, це дуже добре. Ви кинете курити, почнете їсти фрукти та гуляти на свіжому повітрі. Якщо зробили щось, чого не повернеш, сильно не переживайте. Дитина у перші тижні вагітності надійно захищена від більшості зовнішніх впливів – і до неї навряд чи потрапило те, що ви випили. Тож розпочати здоровий спосіб життя не пізно. Якщо боїтеся генетичних змін плода, поговоріть із лікарем. І не бійтеся мовчки. Впевненим кроком вирушайте до свого лікаря та запитуйте, що загрожує при поганих аналізах. Цілком можливо, це буде лише знижений гемоглобін, і вам знадобиться їсти побільше яблук і морепродуктів.

До речі, перед пологами страх може посилитися. Вам будуть снитися кошмари, пов'язані з народженням та його наслідками. Ви на вірному шляху. Організм готується до майбутніх пологів, виділяє безліч різних гормонів, і такий коктейль не дає вам солодко спати. Будьте спокійні, увечері прогуляйтеся вулицею, відкрийте кватирку на ніч, не їжте важких продуктів – і вам стане легше. Незабаром довгоочікувана зустріч!

3. Боязнь пологів

Скільки знаєте страшних випадків під час пологів? Багато, правда? Як тут не перенести все це на себе? Практично у кожному серіалі, які ми так любимо, під час пологів хтось помирає. А з іншого боку, чи часто доводиться стикатися з подібними «жахами» у своєму оточенні? Напевно, переважна більшість ваших подруг і знайомих не пережили нічого більшого, ніж пара незначних розривів, - і народили при цьому цілком здорових і міцних малюків.

Що робити?

Пологи настільки природний процес, що треба дуже постаратися, щоби щось пішло не так. Головне – пам'ятайте: на затиснутий м'яз болю та старань буде більше, ніж на розслаблений. Довіртеся своєму тілу – воно краще за вас знає, що робити і як поводитися, природа мільйони років відпрацьовувала і програмувала цей алгоритм. Відомий французький гінеколог, автор концепції природних пологів Мішель Оден говорить про те, що розум жінки - один з основних ворогів благополучного розродження. Надмірно багато міркуючи над процесом, ми запускаємо механізм стресу, в організмі посилюється вироблення адреналіну, який заважає нормальному виробленню інших гормонів, що керують процесом пологів. Тому головний принцип: менше думайте та аналізуйте, більше слухайте свої відчуття та поради досвідченого лікаря. Протягом усієї вагітності вчіться розслаблятися. Пам'ятайте, що болючіше, коли ви в напрузі. Повністю розслабитися, звичайно, не вийде, але цього треба прагнути. І забороніть собі думати про погане. Ось вам простенький спосіб, як зменшити страх. Намалюйте його. Опишіть собі. А тепер візьміть різнокольорові олівці та зробіть свій страх добрим, веселим, смішним. Подивіться на нього знову. Ну як, так само страшно?

4. Страх залишитись однією

Стереотипність мислення нашого соціуму свідчить: самотня – отже нещасна. Тому дівчата намагаються скоріше вийти заміж – за будь-кого, аби був. Прив'язують чоловіків дитиною чи іншими способами, але не ці дівчата щасливі. А якщо ви збираєтеся розлучитись, коли вам уже за 30! Це однозначно одна, до кінця своїх днів. І ми судомно вдивляємося в обличчя перехожих чоловіків, намагаючись розглянути у кожному свою долю.

Що робити?

Перестаньте зациклюватись на стереотипах. Подумайте про те, що нещасливими почуваються як заміжні, так і самотні жінки. Зрештою, щастя всередині нас самих, а не в супутнику життя. Страх самотності породжує постійну напругу в тілі та занепокоєння поглядом. Як ви вважаєте, чи приваблива для оточуючих затиснута жінка з тривожними очима? Щаслива жінка – та, що реалізує себе. Але чи є можливість самореалізації виключно у наявності чоловіка? Кар'єра, дитина, творчість – чи мало джерел для життєвого натхнення? Адже не дарма кажуть: відчуй себе щасливою – і люди самі потягнуться до твого душевного вогника.

5. Страх за свою дитину

Ви не можете вийти за хлібом, залишивши малюка на чоловіка, бо боїтеся, що щось станеться? Це нормально. Перші місяці життя дитина без вас просто загине. З появою дитини ми починаємо розуміти, наскільки вона залежить від нас. Це життя, яке легко може обірватися, якщо поряд немає мами. Потім, в процесі, нам вдається зробити ще кілька помилок, наприклад, вчасно не змінити підгузник, і ми розуміємо, що відповідальності ще більше, ніж здалося спочатку. Потім дітки підростають, йдуть до школи, починають гуляти пізніми вечорами – і ми боїмося ще більше. Зв'язок не розірвався. Вона рік у рік лише зміцнювалася.

Що робити?

Для початку – не панікувати. Ще Бенджамін Спок, на книзі якого виросли цілі покоління дітей, писав, що дитина не така крихка, як нам здається. Не бійтеся щось йому зламати і не шипіть зло на тата - якщо це ваша перша дитина, то ви приблизно в рівному становищі і знаєте про безпечний і грамотний догляд за малюком не більше один одного. Читайте книжки, радьтеся з фахівцями та досвідченішими батьками, цікавтеся у своїх батьків і твердо вірте в те, що у вас все вийде, – адже мільйони мам та тат у світі вирощують своїх дітей здоровими та розумними. Довіряйте чоловікові, собі, а головне – дитині: її інстинкти цілком дозволяють їй вижити при забезпеченні безпечного середовища та адекватного відходу з вашого боку. Відсікните всі реально небезпечні моменти: закрийте розетки, приберіть дроти, важкі вази і киплячий суп з зон доступності, сховайте сірники і т. д. Окресліть коло реальної небезпеки: проїжджа частина, відкритий вогонь, електрика та інше - і при будь-якому зручному випадку він повинен бути навмисне дитині. Коли малюк підростає, вчасно проводьте пізнавальні бесіди про те, куди і з ким ходити не можна, як вести себе, якщо звуть у машину, і що робити, якщо один удома. Говоріть, обговорюйте, сперечайтесь, але не нав'язуйте – так ви захистите дитину від можливих неприємностей, але при цьому не створите бажання діяти вам на зло, з почуття суперечності.

6. Страх втратити свою незалежність

Зараз жінці доводиться доводити самій собі і світові, що вона нічим не гірша за чоловіка. Вона запросто може сама вбити цвях і полагодити зливний бачок, ще вона може оплатити свою квартиру та вечерю в ресторані. Але коло замикається, коли на горизонті з'являється він. Герой наших жіночих мрій, він здатний захопити наше серце однією рукою, а другою закрутити голову. І, як виявляється згодом, він і залишився б, поки смерть не розлучить вас, але двоє чоловіків у шлюбі не для нього. Що тут скажеш, він має рацію зі своїми стандартними поглядами, але й жінці якось страшнувато втратити становище, в якому «я все вирішую сама». Даремно, чи стільки боролися?

Що робити?

Це досить складно, особливо якщо жінці не двадцять, а вже за сорок. Вона звикла бути самостійною і переучуватися не хоче. Приносити себе в жертву і відмовлятися від свого Я, намагаючись перейняти ряд типово жіночих хитрощів на кшталт позиціонування себе слабкою і потребує захисту, тут не прокотить. Якщо ви все життя все вирішували самостійно, надовго цього маскування не вистачить - і вийде, як у легендарному фільмі "Москва сльозам не вірить". Пам'ятаєте, коли у головної героїні за обіднім столом раптом прорізався командний голосок великого начальника? Не варто так шокувати чоловіка - втече, гублячи тапки, і, на відміну від Гоші, може не повернутися. У вас є два реальні виходи із ситуації: піти до психолога і спробувати з'ясувати, що ж насправді ховається за вашим страхом втратити незалежність, або ж прийняти себе такою, якою ви є, і шукати чоловіка, готового з цим жити. Але будьте готові до того, що він виявиться підкаблучником (що найімовірніше), і врахуйте, що з таких рідко виходять успішні бізнесмени з хорошим доходом і горезвісні «сильні плечі». Або він може виявитися європейсько налаштованим товаришем, з яким ви ділитимете не тільки ліжко, а й витрати на життя, плату за квартиру, обід у ресторані та поїздки у відпустку.

7. Страх невідомості

Здавалося б, зараз усе гаразд, але що буде далі, не знаю. Але дуже боюсь. Боюся тому, що все взяло тенденцію погіршуватися. І уряд, і подругу звільнили, і все подорожчало. Що буде далі? Що дістанеться нашим дітям? Чи варто взагалі народжувати за такого невизначеного життя? Або треба йти шукати нову роботу, але я боюся, бо не знаю, як мене зустрінуть, який там колектив, можливо, я не дуже компетентна, і це буде видно.

Що робити?

Невідомість – як червона троянда. І загадково-прекрасна, і боляче-колюча. Якщо ви чогось боїтеся, вивчіть цей предмет детальніше. А ще краще – скористайтеся старою психологічною методикою: випишіть на листочок усі найфантастичніші варіанти розвитку ситуації, можливі наслідки для себе та варіанти виходу з них. Розібраний на кісточки, страх втратить свою гостроту, а ви, озброївшись власними висновками, відчуєте себе впевненішою.

8. Страх засудження

Ох, скільки всього ми робимо непотрібного лише для того, щоб догодити суспільству! Носимо туфлі на високих підборах, робимо пластику з одним лише мотивом «Людям сподобається!». Багато доль було зламано лише через страх. Найбільш схильні до нього в селах і селах. Багато дівчат виходили заміж не за коханого, а за презентабельного. І справа була зовсім не в тому, що їм дуже потрібні були його гроші та зв'язки, а важливо було схвалення сім'ї, родичів, друзів та сусідів. Втім, можна й не розвивати ситуацію так драматично – іноді й люди, що люблять один одного, цілком собі городяни, влазять у неймовірні кредити для того, щоб зіграти весілля, яке, по суті, було потрібне лише оточуючим. А тим часом сама молода парочка з великим задоволенням прокотилася на ці гроші на тиждень куди-небудь на Балі ...

Що робити?

Для початку - усвідомити, що всім милий не будеш. Якщо вам це не новина, тоді згадайте ще одну мудрість: якщо у вас не випущені стріли, значить, ви не зробили успіху. Обговорюють і засуджують переважно лише ті, хто сам добитися чогось не може. Це люди, у яких мало енергії та внутрішньої сили і вони нездатні на щось більше, ніж вести пересуди. Адже люди, які звикли діяти, на це просто не мають часу! Зайдіть в інтернет, знайдіть будь-який матеріал, який розповідає про успіх якоїсь відомої особистості, і почитайте коментарі. Обов'язково знайдете десяток-другий отруйних реплік на кшталт «ні пики ні шкіри», «якби не його мама з татом», «просто пощастило дурі» і далі в тому ж дусі. Та що там: судили навіть Ісуса Христа! Але це не заважало йому йти своєю дорогою і творити чудеса. Ідіть і ви – і дива вам гарантовано!

Анна Горбань

Всі новини