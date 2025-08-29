



Як маніпулювати керівником та оточуючими - 01.09.2025 09:07

В одній із статей я розповідала про види маніпуляції та способи захисту від неї. Тепер я розповім про способи маніпулювання. Це не короткий курс великого гіпнотизера, але один потужний спосіб знайти ключик до багатьох людей.

Безперечно, всі ми певною мірою маніпулюємо іншими людьми, і дуже добре відточили свою майстерність. Наприклад, ви можете зіграти на своєму поганому стані, щоб отримати вихідну або навіть відпустку, при цьому прикрасити той самий «поганий стан». Також, ви можете посміхатися абсолютно несимпатичному для вас начальнику, з метою позитивного результату розмови.

Метод, про який я розповім, узятий із психології і, звичайно ж, є науковим. Принадність його в тому, що він дуже простий у використанні і не завдає шкоди як практикуючому, так і тому, на кого намагаються вплинути. Людина, після впливу на неї цим способом, не піде вчиняти будь-який злочин, тому що цей метод хороший «зараз і зараз. Ви ніколи не віддавали "добровільно" гроші циганам? Хто траплявся до їхніх рук і позбавлявся всього вмісту в гаманці, добре пам'ятають, які почуття їх супроводжували. Начебто й усе розумієш, чуєш, міркуєш, але в той же момент, якась біла пелена перед очима, і зовсім не усвідомлюєш те, що відбувається.

І циганка не каже якихось химерних фраз, бубонить собі щось. А коли «прокидаєшся», дивишся в гаманець і бачиш, що там залишився лише талончик на проїзд та рекламна візитівка якоїсь страхової компанії. Як сталося, що я віддав усі гроші? Де я перебував у цей момент? Цілком зрозумілі питання, людей, які стали жертвами такого виду маніпуляції.

Ну, настав час вже приступати до розкриття самого методу. Вам зовсім не потрібно мати психологічної освіти, для її успішного використання, але є єдине правило, дотримуватися якого необхідно. Звучить воно так: будь-які Ваші дії пов'язані з маніпуляцією, не повинні бути спрямовані на заподіяння шкоди собі чи оточуючим. Простіше кажучи, не можна використовувати свої вміння з метою, яка може комусь або чомусь пошкодити. Пам'ятайте, що все до нас завжди повертається, примножене в багато разів.

Першими правилами, якими ви повинні керуватися, є:

1. Усі люди мислять лише з допомогою внутрішніх образів;

2. Образ, який використовується в даний момент людиною, відображається у його очах;

3. Ми можемо його прочитати;

Не подумайте, що ви зможете розглянути в очах співрозмовника картинку, про яку він думає. Просто всі люди, на кшталт свого мислення діляться на три групи:

1. Кінестетиків (тактильна спрямованість);

2. візуалів (візуальна спрямованість);

3. Аудіалів (аудіальна спрямованість).

Це означає, що ми мислимо відчуттями дотику, слуху чи зору. Комусь легше сприймати інформацію, коли йому щось покажуть, наприклад, огірок, і він, побачивши огірок наступного разу, знатиме, що це таке. Хтось послухає опис огірка, і, побачивши його, порівняє з тим, що чув, і знатиме, що це і є огірок. І комусь досить його доторкнутися, не бачачи і не чуючи про нього нічого. При першій же зустрічі з огірком він знатиме, що це за овоч.

Враховуючи цю дорогоцінну інформацію, ми й можемо простежити, як людина думає, а потім і вплинути на перебіг її вирішення. Поставте питання вашому співрозмовнику так, щоб йому довелося трохи задуматися. Наприклад, якого кольору очі у твоєї матері? А тепер дивіться, куди пішли очі.

Рух очей вгору вліво або вправо говорить про те, що людина зараз створює зоровий образ, на це також вкаже і так званий розфокусований погляд, погляд у нікуди, прямо. Рух очей убік праворуч і ліворуч, однозначно свідчу у тому, що у цей час людина створює слуховий образ, тобто, чує своїм внутрішнім слухом звуки, слова, думки тощо.

Рух очей ліворуч донизу, говорить про те, що людина говорить сама з собою, цей погляд характерний для людей, які з якихось причин контролюють те, що збираються сказати наступного моменту вголос. Зовсім не обов'язково, що людина, яка здійснює такий рух бреше, хоча це одна з ознак брехні, але точно одне - людина контролює свою мову.

І, нарешті, погляд праворуч донизу. Такий погляд означає, що людина в даний момент створює або згадує тілесні образи та почуття, такі як: тепло, холод, запах, смак, ніжність та інші властиві кожній людині почуття та відчуття.

Ну що ж, тепер ми знаємо якого типу мислення належить наш співрозмовник. Можна починати впливати! Візьмемо ситуацію, що ви хочете у відпустку, на тиждень більше, ніж вам дає начальник. Використовуючи перший етап маніпуляції, ви дізналися, який його мислення. А тепер, виходячи з цих знань, починайте правильно будувати свої пропозиції. Якщо ми хочемо, щоб сказане нами було сприйнято іншою людиною, ми повинні говорити його мовою. Це означає, якщо наш співрозмовник створює зорові образи, то незалежно від того, наскільки це зручно нам особисто, ми повинні використовувати у своїй промові такі

Ольга Пінчук

Всі новини